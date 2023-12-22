"Стало спокойней на душе": Семья Героя РФ Романа Филипова посетила место последнего боя лётчика в Сирии

Семья военного лётчика, Героя России Романа Филипова посетила место его гибели в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, родители, вдова и дочь возложили цветы к мемориалу, установленному на месте последнего сражения офицера.

Семья Романа Филипова посетила место гибели лётчика в Сирии. Видео © Telegram / Минобороны России

В церемонии приняли участие офицеры командования и личный состав российской группировки войск в САР, а также командиры и военнослужащие подразделений сирийской армии. Память Романа Филипова почтили минутой молчания, после чего установили памятную табличку и посадили оливковое дерево. А помощник командующего российской группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоиерей Дмитрий Шкапенко провёл заупокойное богослужение.

После этого семья пилота в сопровождении российских военнослужащих посетила христианские города провинции Хама, где в церкви Святых Мучеников в Мхарде жители установили табличку в память о подвиге Филипова. А в Скальбии у храма Святой Софии расположен мемориальный комплекс с памятной табличкой, на которой написаны имена бойцов ВС РФ, погибших в Сирии. Далее последовал визит семьи Героя РФ на авиабазу Хмеймим.

Николай Филипов — отец Романа — отметил, что место гибели лётчика облагорожено, и поблагодарил сирийский народ за их трепетное отношение к российским героям, погибшим в САР. А вдова Ольга добавила, что после посещения мемориала она почувствовала некоторое облегчение.

"После этой поездки, после того, как посетили место гибели, как-то стало немного спокойней на душе. Наверное, это связано с тем, что побывали там, где он погиб. Потому что хотелось все эти шесть лет приехать в Сирию. И наконец-то мы смогли здесь побывать", — призналась она.