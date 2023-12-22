5 весомых причин отказаться зимой от сапог и перейти на русские валенки А вы знали, что на волне развивающейся моды на валенки производители начали делать их разных фасонов? Например, есть спортивные модели, элегантные, на каблуке или танкетке, аутентичные без подошвы, а ещё яркие со всякими побрякушками! 22 декабря, 14:00 Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Представляете, валенки вошли в тройку самых популярных моделей обуви на зиму среди россиян, и это в наши-то дни! Ещё недавно эту обувь можно было купить только в деревенских магазинах или киосках с сувенирами. А сегодня редкая модница обходится без стильных сапожек из войлока. В чём же секрет популярности валенок, о которых так надолго забыл весь честной народ?

Причина № 1 — удобно

Почему валенки снова стали популярны: 5 причин, чтобы купить их на зиму. Фото © Shutterstock

Как известно, их изготавливают без единого шва, а качественный войлок очень ровный и однородный в отличие от современных сапог. В нём нет рубцов и комков. Носить такую обувь — одно удовольствие: валенки не натирают, не деформируют и не сдавливают стопу. У войлока, из которого шьют обувь, есть ещё одно удивительное свойство. Этот материал очень пластичен: он подстраивается под форму ноги, обеспечивая комфортную носку. Благодаря эластичности обувь из валяной шерсти часто выбирают обладательницы полных ножек, а ещё это наиболее комфортная обувь для активного движения, под которую можно надеть толстый-толстый носочек или даже два.

Причина № 2 — ноги дышат

Наверное, многие замечали, что в обуви из кожи или другого материала ноги начинают быстро потеть — это результат нарушения теплообмена. У валенок стенки пористые, поэтому воздух легко проходит между волокнами шерсти и позволяет стопам дышать.

Причина № 3 — войлок полезен

Эти 5 веских причин убедят вас, что валенки — лучшая зимняя обувь. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Прежде всего потому, что войлок (благодаря своей необычной фактуре) оказывает массажное действие на стопы. Микроуколы способствуют улучшению циркуляции крови, а ланолин — воск животного происхождения, который содержится в шерсти овцы, — оказывает общеукрепляющее действие на организм человека и благоприятно влияет на суставы.

Причина № 4 — экомодно

В последние годы всё большую популярность набирают вещи из натуральных материалов. Валенки относятся именно к такой обуви. Сырьё для них — качественная овечья шерсть. Регулярно носить экообувь зимой полезно для здоровья, потому что в ней содержится ланолин — природный животный жир. Однако овечки не страдают, их просто расчёсывают.

Причина № 5 — тепло и сухо

Мода циклична: валенки вошли в топ‑3 самой популярной обуви на зиму среди россиян. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Благодаря многослойности и небольшим участкам воздуха между шерстинками валенки не выпускают тепло, и воздух является отличным теплоизолятором. А из-за пористой структуры натурального войлока кожа ног постоянно дышит, ноги остаются сухими, а значит, не мёрзнут.

Авторы Виктория Дитрих