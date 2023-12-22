Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой заявил, что ему дали 15 суток

Российские войска за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по объектам ВСУ

Проводили под овации: В Москве прошла церемония прощания с Пухляшом из Little Big

Путин и Аббас вновь выступили за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

ПВО сбила десятый за день украинский дрон, на этот раз над Московской областью

Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой

СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины за начало АТО в Донбассе

Песков счёл бульварным чтивом расследование WSJ о гибели Пригожина

Минобороны сообщило об уничтожении четырёх украинских БПЛА над Брянской областью

В Петербурге изъяли более 100 кг кокаина в контейнерах с бананами из Бельгии

5 весомых причин отказаться зимой от сапог и перейти на русские валенки

А вы знали, что на волне развивающейся моды на валенки производители начали делать их разных фасонов? Например, есть спортивные модели, элегантные, на каблуке или танкетке, аутентичные без подошвы, а ещё яркие со всякими побрякушками!

22 декабря, 14:00
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Представляете, валенки вошли в тройку самых популярных моделей обуви на зиму среди россиян, и это в наши-то дни! Ещё недавно эту обувь можно было купить только в деревенских магазинах или киосках с сувенирами. А сегодня редкая модница обходится без стильных сапожек из войлока. В чём же секрет популярности валенок, о которых так надолго забыл весь честной народ?

Причина № 1 — удобно

Почему валенки снова стали популярны: 5 причин, чтобы купить их на зиму. Фото © Shutterstock

Почему валенки снова стали популярны: 5 причин, чтобы купить их на зиму. Фото © Shutterstock

Как известно, их изготавливают без единого шва, а качественный войлок очень ровный и однородный в отличие от современных сапог. В нём нет рубцов и комков. Носить такую обувь — одно удовольствие: валенки не натирают, не деформируют и не сдавливают стопу. У войлока, из которого шьют обувь, есть ещё одно удивительное свойство. Этот материал очень пластичен: он подстраивается под форму ноги, обеспечивая комфортную носку. Благодаря эластичности обувь из валяной шерсти часто выбирают обладательницы полных ножек, а ещё это наиболее комфортная обувь для активного движения, под которую можно надеть толстый-толстый носочек или даже два.

Причина № 2 — ноги дышат

Наверное, многие замечали, что в обуви из кожи или другого материала ноги начинают быстро потеть — это результат нарушения теплообмена. У валенок стенки пористые, поэтому воздух легко проходит между волокнами шерсти и позволяет стопам дышать.

Причина № 3 — войлок полезен

Эти 5 веских причин убедят вас, что валенки — лучшая зимняя обувь. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Эти 5 веских причин убедят вас, что валенки — лучшая зимняя обувь. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Прежде всего потому, что войлок (благодаря своей необычной фактуре) оказывает массажное действие на стопы. Микроуколы способствуют улучшению циркуляции крови, а ланолин — воск животного происхождения, который содержится в шерсти овцы, — оказывает общеукрепляющее действие на организм человека и благоприятно влияет на суставы.

Причина № 4 — экомодно

В последние годы всё большую популярность набирают вещи из натуральных материалов. Валенки относятся именно к такой обуви. Сырьё для них — качественная овечья шерсть. Регулярно носить экообувь зимой полезно для здоровья, потому что в ней содержится ланолин — природный животный жир. Однако овечки не страдают, их просто расчёсывают.

Причина № 5 — тепло и сухо

Мода циклична: валенки вошли в топ‑3 самой популярной обуви на зиму среди россиян. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Мода циклична: валенки вошли в топ‑3 самой популярной обуви на зиму среди россиян. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Благодаря многослойности и небольшим участкам воздуха между шерстинками валенки не выпускают тепло, и воздух является отличным теплоизолятором. А из-за пористой структуры натурального войлока кожа ног постоянно дышит, ноги остаются сухими, а значит, не мёрзнут.

Авторы
Виктория Дитрих
Виктория Дитрих
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!