Холодная луна 27 декабря: Чего ждать от последнего полнолуния 2023 года Последнее в этом году важное астрологическое событие. Чего ждать от круглой луны накануне Нового года? Что важно сделать в Холодное полнолуние? Почему в нас будут бушевать эмоции 27 декабря? Все ответы — в нашем материале. 26 декабря, 05:00 Обложка © Getty Images / Thomas Hoflacher

Холодной луной принято называть последнее полнолуние в году, которое происходит в декабре. Название во многом зависит от сезона, поэтому из-за морозной погоды и низких температур в это время наши предки придумали его для декабрьского полнолуния.

Это не просто полная луна в декабре, полнолуние случится в зодиаке Рак — самом эмоциональном из всех двенадцати. Что обязательно оставит отпечаток на людях и их поведении. Говорят, что Холодная луна сделает всех представителей знаков зодиака слишком эмоциональными, остро реагирующими на любые обидные и не очень слова в их сторону. А что ещё такого стоит знать о декабрьском полнолунии в конце 2023 года?

Когда наступит Холодная луна 2023 в знаке зодиака Рак

Полнолуние в декабре 2023: чего ждать от Холодной луны в Раке? Фото © Freepik / pikisuperstar

Последнее в этом году полнолуние, словно первый вестник перемен и факта, что жизнь для землян уже не будет прежней, случится рано утром. Холодная луна станет абсолютно полной и круглой 27 декабря в 03:34 по московскому времени. Случится это в знаке зодиака Рак водной стихии.

Ещё один интересный факт: последнее полнолуние 2023 года наступает всего через несколько дней после зимнего солнцестояния. Этот период наиболее подходящий для размышлений, планирования и различных проявлений. А тут луна округлится в зодиаке Рак — знаке, тоже не любящем спешить и действовать импульсивно.

Текущая Холодная луна отличается положительным влиянием на людей, особенно на материальную сферу с карьерой Андрей Харрис — экстрасенс

Полнолуние в декабре 2023: чем отличается от остальных в году

Что особенное в последнем полнолунии года: Холодная луна 27 декабря. Фото © Shutterstok

Во время Холодной луны 27 декабря у каждого из представителей зодиакального круга эмоции будут зашкаливать. Чтобы не наворотить бед и не начинать новый год с проблем, постарайтесь самые разрушительные мысли записывать, чтобы не воплотить их случайно в жизнь. Не стоит в период Холодного полнолуния – 2023 стремиться быть лучше других: амбициозность может затмить разум. Если что-то не получается, лучше заняться повседневными делами, в которых нет рисков. Также экстрасенс Андрей Харрис рассказывает, что это луна особой силы, так как появляется она в период тонкой границы миров на исходе года.

После зимнего солнцестояния 21 декабря открывается астральный портал, который длится до 31 декабря, а пик его — именно полнолуние 27 декабря. Такой портал делает наш мир немного ближе к "высшим мирам", а значит, мы можем знать немного больше, чем обычно, да и на судьбу можно повлиять. Именно в этот день древние индейцы пытались получить благосклонность вселенной на зимний период, проводили ритуалы на достаток и стабильность, а также занимались прорицанием будущего. Андрей Харрис, экстрасенс

Что можно делать в Холодное полнолуние – 2023 27 декабря

Что важно успеть сделать во время Холодной луны 27 декабря? Фото © Freepik / senivpetro

Так как полнолуние выпадает на конец года, стоит начать проживать этот день с определения своих ошибок прошлого. Можно их даже выписать, чтобы, во-первых, не повторять. Во-вторых, попытаться провести какую-то работу над ошибками.

Чтобы извлечь максимальную пользу из времени, когда Холодная луна будет полной, необходимо направить свои усилия на реализацию творческих идей и проектов. Луна поддерживает любые креативные процессы, так что используйте шанс и ловите вдохновение. Ещё есть несколько вариантов, что полезно будет сделать в Холодное полнолуние, 27 декабря.

Помедитировать. Полнолуние может быть эмоционально интенсивным временем, поэтому медитация и релаксационные практики помогут уравновесить эмоции и укрепить внутреннюю гармонию. Найти важное в себе. Используйте время Холодного полнолуния 27 декабря для саморефлексии и работы с эмоциями. Попробуйте написать о наболевшем в дневник или затеять разговор по душам с близким человеком. Работа с энергией. Многие люди считают полнолуние временем для работы с энергией. Вы можете попробовать медитации на чакры, ритуалы очищения или просто настроиться на позитивные вибрации. Провести время с семьёй. Холодная луна 27 декабря также может быть отличным периодом для проведения времени с близкими и устранения межличностных конфликтов. Устройте уютный вечер, приготовьте ужин вместе или просто наслаждайтесь общением.

Как Холодная луна 27 декабря отразится на жизни всех знаков зодиака

Полнолуние 27 декабря и знаки зодиака: как пережить, в чём будут сложности и для кого. Фото © Freepik

Считается, что полнолуние может усилить эмоции, вызвать напряжение и повысить чувствительность. Влияние полнолуния на каждый знак зодиака будет индивидуальным — в зависимости от личных характеристик и текущего положения планет.

Например, обладателей знака зодиака Рак, который управляется ночным светилом, полнолуние 27 декабря может привести к усилению эмоций и чувствительности. Люди будут чувствовать себя максимально уязвимо и одиноко. Им захочется спрятаться и ни с кем не контактировать в этот день.

Полнолуние 27 декабря и знаки зодиака: как пережить, в чём будут сложности и для кого. Фото © Unsplesh

У представителей знака зодиака Лев, который также имеет сильную связь с Солнцем, это событие может вызвать усиление страстей и желание быть в центре внимания. Холодная луна, наоборот, сделает Львов пылающими и дерзкими, готовыми ринуться в бой в любую секунду. Однако делать этого не стоит, и мы уже рассказали почему.

Магический ритуал, который важно провести 27 декабря в полнолуние

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Экстрасенс Андей Харрис также советует не упускать шанс и провести в эту ночь магический обряд.

"Укрепить материальное положение поможет старый индейский ритуал: необходимо взять четыре золотистые монетки, положить их в основание небольшого костра (можно из нескольких брёвен), после чего зажечь огонь и бросить в него несколько листьев или пучок калифорнийского белого шалфея. Теперь необходимо написать на бумаге желаемый доход в месяц и направить лист в огонь. Костёр оставить догорать", — даёт инструкцию эзотерик.

Также Холодная луна поможет увидеть ответ на самый важный вопрос. Для этого в пик полнолуния, в 16 часов и далее всю ночь, используйте простой способ: "Налейте в чашу воду, зажгите свечу, задайте вопрос, после чего закройте глаза и попросите у Вселенной ответ. В это время держите свечу над водой, воск будет капать и передавать информацию через причудливые фигуры. Когда будете их трактовать, опирайтесь на чувства и образы".