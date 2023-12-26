5 поступков, которые никогда не совершит психически здоровый человек Что есть психическое здоровье? Как определить, что человек зрелый? Всё не так и сложно! Собрали 5 поступков, которые развитая личность никогда не совершит. 26 декабря, 14:30 Обложка © Freepik

В нашей жизни мы сталкиваемся с различными эмоциями и вызовами, которые то и дело выводят нас из себя. Но уравновешенный и адекватный человек обладает той способностью управлять жизнью и отношениями так, чтобы не вредить ни себе, ни другим. Давайте рассмотрим пять поступков, которые никогда не совершит психически здоровый человек.

1. Срываться на тех, кто ни в чём не виноват

Путь к психическому здоровью: 5 поступков, которых стоит избегать. Фото © Freepik / peoplecreations

Психически здоровый человек осознаёт, что эмоциональные срывы — совсем не решение проблем. И уж тем более не стоит выплёскивать негатив на тех, кто даже к нему не причастен. Он понимает, что отрицательные эмоции можно осмыслить и обработать внутренне, вместо того чтобы вымещать их на окружающих. Такой человек стремится к взаимопониманию и решению проблем, а не к созданию новых.

2. Бояться конфликтов

Конфликты — это часть жизни, и психически здоровый человек это прекрасно понимает. Он не боится выражать своё мнение, даже если оно расходится с тем, что думают окружающие. Однако делает он это уважительно и конструктивно, стремясь к пониманию, а не к победе в споре.

3. Перекладывать ответственность за себя на других

5 поступков, которые отличают психически нездорового человека. Фото © Freepik

Ответственность за свою жизнь — это один из ключевых маркеров психологически зрелого человека. Такой персонаж не будет обвинять других в своих неудачах или проблемах. Он осознаёт, что только сам несёт ответственность за свои решения и поступки. Поэтому активно принимает участие в формировании своей жизни и стремится к личностному росту.

4. Позволять эмоциям влиять на свои решения

Мы все подвержены эмоциям, но психически здоровый человек умеет их контролировать. Он не позволяет мимолётным чувствам или мнениям окружающих влиять на свои решения. Такой человек взвешивает все "за" и "против", прежде чем сделать следующий шаг. Он стремится к разумному подходу и учитывает личные ценности и цели.

5. Постоянно стремиться угодить и нравиться всем

Как определить психическое здоровье и зрелость личности? Фото © Freepik / drobotdean

Желание быть принятым и нравиться окружающим — естественно, но психически здоровый человек не будет изменять себя ради этого. Он ценит собственную уникальность и понимает, что невозможно прийтись по вкусу всем. Главное — оставаться верным себе.

Психическое здоровье — не столько отсутствие болезней, сколько умение управлять своей жизнью, эмоциями и отношениями. Помните, что развитие психической зрелости требует времени и усилий, но оно точно того стоит.

Авторы Сергей Трофимов