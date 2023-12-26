Один день в самом сердце Урала: Как выглядит и чем живёт Екатеринбург в год своего 300-летия

LifeDoc побывал в столице Урала, городе-миллионнике Екатеринбурге. Когда-то тут был испытан первый советский реактивный самолёт. Сегодня город является одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров России и по-прежнему остаётся площадкой для внедрения инноваций в авиационной сфере. Здесь, в аэропорту Кольцово, "Газпром нефть" использует новые цифровые подходы к заправке самолётов.

Евгений Морозов — водитель-оператор топливозаправочного комплекса "Газпромнефть-Аэро". Он родился и живёт с семьёй рядом со Среднеуральском — небольшим городком около Екатеринбурга. Профессию Евгений выбрал из-за увлечения авиацией. Теперь каждый его рабочий день проходит в аэропорту Кольцово, он знает модели всех самолётов, которые когда-либо появлялись в небе над Екатеринбургом.

Евгений любит родной город и не променял бы его на любой другой. Мы пообщались с краеведами и простыми жителями Екатеринбурга и выяснили, как цифровые технологии изменили подходы к заправке самолётов и чем столица Урала завоёвывает сердца людей.

Подробнее об особенностях работы оператора топливозаправочного комплекса, истории города и его достопримечательностях смотрите в документальном фильме "Один мой день в Екатеринбурге".