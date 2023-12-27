5 ошибок в речи, с головой выдающих вашу безграмотность и необразованность Избегайте этих пяти языковых ошибок! Они выдают невежество и недостаток знаний, портя впечатление о вас в глазах окружающих. Ну или выучите, наконец, правила русского языка, чтобы больше не позориться. 27 декабря, 16:15 Обложка © Freepik / wayhomestudio

В эпоху соцсетей, когда мы стали общаться и делиться своими мыслями каждый день и даже час, важность грамотной речи возрастает. Сегодня люди часто используют определённые выражения на автомате, не задумываясь, а правильно ли вообще они их пишут или произносят. Давайте разберём пять распространённых ошибок, которые могут выдать вашу безграмотность.

1. "Кто крайний?" вместо "Кто последний"

Пять фраз, в которых вы делаете ошибки, позоря себя. Фото © Freepik / DCStudio

В среднем россиянин проводит в очередях 130 часов в год. И это именно та ситуация, когда возникает такая ошибка. То и дело новоприбывшие задают вопрос: "Кто крайний?" Одни — из-за убеждений, а другие — просто по незнанию, что этот вариант неправильный. Конечно, правильно спрашивать: "Кто последний?" Как принято шутить, крайней бывает только плоть, а в обыденной речи такие обороты вызывают разве что негативную реакцию в виде закатывания глаз.

2. "Март месяц" вместо "Март"

Многие из нас склонны к избыточному уточнению, например, говоря: "Не март месяц". Такие добавления не нужны, ведь март и есть месяц. И хоть для большинства это лишь устойчивое выражение, звучит оно перегруженно и даже смешно для внимательного и образованного слушателя.

3. "Ложить" вместо "класть"

Пять лингвистических ошибок, которые выдают неграмотность. Фото © Freepik / cookie_studio

Эту ошибку можно по праву считать одной из самых бесящих среди образованных людей. Неправильное употребление формы глагола всё чаще встречается в массах. И вот мы слышим чудовищное "ложить". И пусть этот вариант несильно изменит смысл вашей мысли, а вот лицо собеседника точно исказится до неузнаваемости. Важно помнить, что "класть" и "положить" имеют совершенно разные значения и употребляются в разных контекстах. Но никакого "ложить" в природе вообще не существует, как и "покласть".

4. "Трёхста" вместо "трёхсот"

Ошибка в склонении числительных — обычное дело даже среди опытных ораторов. "Трёхста", "пятиста" звучат неправильно, хотя так говорит абсолютное большинство населения страны. Правильное склонение в родительном падеже — "трёхсот", "пятисот", "шестисот" и так далее. Это правило касается всех числительных, образованных с использованием "сот".

5. "По приезду" вместо "по приезде"

Ошибки в речи, которые выдадут вашу безграмотность. Фото © Freepik

Использование сочетания "по приезду" вместо корректного "по приезде" — ещё одна распространённая ошибка, которая выдаст недостаток образования. То же самое касается "по прилёту" — правильнее будет "по прилёте". Эти нюансы могут показаться неочевидными, но они важны для поддержания грамотности речи и создания хорошего впечатления.

Корректное использование языковых форм — это не просто слепое повиновение правилам или попытка казаться образованным. Это показатель уважения к собеседнику и культуре речи. Понимание тонкостей языка обогащает общение, делает его более точным и ясным.

Авторы Сергей Трофимов