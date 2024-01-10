Магнитные бури в январе 2024 года: полный прогноз удачных и неблагоприятных дней Новый 2024 год начнётся с точки зрения геомагнитной обстановки довольно спокойно, но к концу января нас ожидают сюрпризы. В материале Life.ru вы узнаете, какие дни в январе будут самыми опасными, когда ожидаются мощные магнитные бури и что советуют врачи. 10 января, 08:13 Геомагнитные бури в январе 2024 года: прогноз, календарь, симптомы, как защитить себя и технику. Фото © Freepik

Магнитные бури возникают при столкновении солнечного ветра с магнитным полем Земли и являются сложным природным явлением. Их продолжительность и интенсивность может различаться, но сильные магнитные бури могут представлять опасность, так как способны вызывать помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, а ещё ухудшать состояние метеозависимых людей. Изучение и прогнозирование магнитных бурь являются важными задачами для научных исследований и защиты технических систем. В январе 2024 года ожидается несколько опасных периодов, о которых подробнее будет рассказано на сайте Life.ru.

Прогноз магнитных бурь на январь 2024 года

Учёные постоянно следят за солнечной активностью и проводят мониторинг геомагнитной обстановки, чтобы предоставлять прогнозы на более короткие периоды времени. Рекомендуется следить за новостями и обновлениями от научных организаций, занимающихся изучением солнечной активности и магнитных бурь, чтобы быть в курсе последних событий и возможных угроз для технических систем и здоровья людей. Life.ru сопоставил данные двух представленных прогнозов от разных лабораторий, и они схожи в следующем: новый 2024 год начнётся с точки зрения геомагнитной обстановки довольно спокойно, но к концу января нас ожидают сюрпризы.

График и даты магнитных бурь в январе 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Если верить прогнозам учёных, то нагрузка на магнитное поле Земли в январе будет распределяться следующим образом:

Календарь магнитных бурь на январь 2024 года. Инфографика © LIFE

1–2 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

— слабое магнитное возмущение (3 балла). 3–7 января — геомагнитная обстановка спокойная (2 балла).

— геомагнитная обстановка спокойная (2 балла). 8–10 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

— слабое магнитное возмущение (3 балла). 11–23 января — геомагнитная обстановка спокойная (2 балла).

— геомагнитная обстановка спокойная (2 балла). 24 января — почти полный штиль (1 балл).

— почти полный штиль (1 балл). 25–26 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

— слабое магнитное возмущение (3 балла). 27–28 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).

— ощутимая магнитная буря (4 балла). 29–30 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

— слабое магнитное возмущение (3 балла). 31 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).

Распространённое заблуждение, что магнитные бури, раз уж речь идёт о солнечной активности, могут происходить только летом. Но ведь они обусловлены взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем Земли, которое не зависит от времени года. Более того, в зимний период из-за увеличения продолжительности ночей и уменьшения солнечной активности вероятность возникновения магнитных бурь выше, чем летом.

Северное (полярное) сияние — яркий пример изменения магнитного поля зимой и при низких температурах. Фото © Tawatchai07 / Freepik

Также стоит отметить, что в зимний период магнитные бури могут оказывать большее влияние на человеческий организм из-за более низких температур и более сильных изменений в магнитном поле Земли. Поэтому в зимний период следует быть особенно осторожными и следить за своим здоровьем во время магнитных бурь.

Что ощущает человек во время магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на состояние технических систем, на электронику, спутники связи и навигации, а также на здоровье людей и животных. Во время магнитных бурь к Земле направляются потоки заряженных частиц, которые могут вызвать геомагнитные возмущения и изменения в магнитном поле планеты. Как правило, люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то о них даже не знает, а другие ощущают изменение обстановки на себе и страдают даже из-за незначительных колебаний магнитного поля.

Последствия магнитных бурь в первую очередь могут ощутить на себе люди старшего возраста, те, кто страдает хроническими заболеваниями, беременные женщины. Старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева

Несмотря на индивидуальность реакции каждого, некоторые симптомы во время магнитных бурь встречаются чаще остальных:

головная боль и головокружение;

усталость;

раздражительность;

тревожность;

скачки артериального давления;

тахикардия;

нарушение сна;

повышенная утомляемость;

ломота в костях;

боль в суставах;

обострение симптомов хронических заболеваний.

Советы врачей во время магнитных бурь

Не все врачи и учёные согласны с тем, что геомагнитная обстановка влияет на людей настолько сильно, что пациентам требуются какие-то особенные рекомендации, однако статистика неумолима: жалобы на самочувствие сердечников, гипертоников и гипотоников во время магнитных бурь увеличиваются. Общие медицинские рекомендации во время магнитных бурь следующие:

Обязательно соблюдайте режим сна и бодрствования. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе. 45 минут в день — это необходимый минимум при условии проветривания помещения два раза в день. Будьте физически активны: даже простая получасовая прогулка поможет улучшить работу сердца и сосудов, снижая риск колебаний артериального давления. Питание должно быть сбалансированным. Дополните рацион свежими фруктами, овощами. Откажитесь от кофе, крепкого чая, но употребляйте достаточное количество чистой воды — полтора литра в день (или 30 мл на один килограмм веса). Посоветуйтесь с врачом относительно возможности приёма витаминно-минеральных комплексов или биодобавок, содержащих селен, витамин С, железо, калий, магний.

Головная боль и головокружение, внезапная слабость, шум в ушах, упадок сил, перепады артериального давления — все эти симптомы могут быть реакцией организма на возмущённое геомагнитное поле. В такие дни особенно важно внимательно следить за состоянием здоровья и самочувствием. Если у вас есть хронические заболевания, не пропускайте приём назначенных врачом препаратов, а при ухудшении самочувствия проконсультируйтесь со специалистом относительно коррекции дозировки лекарств. Старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева

Самое главное, призывают врачи, не надо бояться заранее. Предупреждён — значит вооружён! Зная, как действовать в эти природные "критические дни", вы легче перенесёте геомагнитные колебания и вскоре сможете вернуться к привычному образу жизни.

Чего категорически нельзя делать во время магнитных бурь

Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно чётко работает хотя бы одна из систем организма и у человека есть хронические заболевания. Почему это происходит? Согласно исследованиям учёных, в период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведёт к целому ряду негативных последствий. Снижаются кровоснабжение сосудов, мощность сердечных сокращений, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды, увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина в крови, появляются аритмия и стенокардия.

Влияние магнитной бури может проявляться как общее ухудшение самочувствия, упадок сил, повышенная утомляемость, рассеянность, бессонница, мигрень, боль в суставах. Фото © Freepik

Чтобы легче пережить этот период, временно снизьте нагрузку на свой организм:

Нельзя спать меньше семи часов в сутки. Не рекомендуется усердствовать в спортивном зале. Крайне не рекомендуется нервничать и выяснять отношения. Избегайте алкоголя. Не рекомендуется забывать дома "экстренную аптечку" и пропускать приём препаратов, назначенных лечащим врачом. Не стоит всё свободное время посвящать гаджетам, потому что вред от них на фоне магнитных бурь возрастает.

Думайте о здоровье не только в период магнитных бурь. Не откладывайте необходимое лечение, закаляйте организм, занимайтесь спортом. Терапевт, доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова

Как защитить технику во время магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно повлиять на электронику и другие технические устройства. Вот несколько способов, как защитить свою технику во время магнитных бурь:

Отключите ненужные устройства от электросети. Это может помочь избежать повреждения оборудования в случае скачков напряжения. Используйте стабилизаторы напряжения и фильтры помех. Эти устройства могут помочь защитить технику от скачков напряжения и электромагнитных помех. Перед переносом данных на жёсткий диск или другой носитель сделайте резервную копию информации. Это поможет избежать потери важных данных в случае повреждения носителя во время магнитной бури. Если вы используете ноутбук или другое портативное устройство, попробуйте отключить его от сети и работать только от батареи во время магнитной бури. Если вы заметили, что техника начала работать нестабильно во время магнитной бури, выключите её и не используйте до тех пор, пока буря не закончится. Если у вас есть возможность, установите молниезащиту на крышу вашего дома или здания, чтобы защитить технику от удара молнии во время магнитной бури.