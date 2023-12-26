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Месяц рождения расскажет о преимуществах характера и что отличает вас от других

Какой у вас главный талант? А умение? Оказывается, всё это скрыто в шифре месяца рождения. Но мы его разгадали и готовы поделиться тайным знанием.

26 декабря, 16:00
Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / cookie_studio, © Freepik / rawpixel.com

Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / cookie_studio, © Freepik / rawpixel.com

Астрологи и нумерологи говорят, что люди, рождённые в разные месяцы, могут иметь различные выдающиеся качества, главенствующие в характере. Это происходит не только из-за принадлежности к тому или иному знаку зодиака, но и из-за энергетики месяца. Какая ваша самая сильная черта личности?

Рождённые в январе — оригинальны, независимы, общительны

Что месяц рождения человека говорит о его характере? Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / benzoix, © Freepik / rawpixel.com

Что месяц рождения человека говорит о его характере? Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / benzoix, © Freepik / rawpixel.com

Это люди с яркой индивидуальностью и сильным характером. Им не нравится подчиняться чужим приказам и прогибаться под невыгодные условия. Но для любимок сделают исключение и найдут компромиссное решение.

Рождённые в феврале — сочувствующие, творческие

Те, кто родился в феврале, обычно более творческие, чем другие. У них легко получается придумывать новые идеи или преображать старые. Особенно ласково и нежно ведут себя в кругу семьи.

Рождённые в марте — энергичны, уверены в себе, импульсивны

В марте рождаются настоящие лидеры. Это бойцы, не знающие слова "нет" и не страшащиеся преград на пути. Отличные руководители и пример для подражания среди работников. Могут быть немного злопамятными, но только при яркой обиде.

Рождённые в апреле — устойчивы, надёжны, практичны

Те, кто появился на свет во второй месяц весны, надёжны и практичны. Это мастера на все руки. Нет ничего, что они не могли бы починить или исправить. А ещё это романтики и любители флирта. Но в отношениях это самые серьёзные люди.

Рождённые в мае — общительные, адаптивные, любознательные

Главные черты характера определяются месяцем вашего рождения. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / marymarkevich, © Freepik / rawpixel.com

Главные черты характера определяются месяцем вашего рождения. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / marymarkevich, © Freepik / rawpixel.com

Душа компании, вечный генератор идей и самая приспособленная к переменам личность — вот что можно сказать про человека, рождённого в мае. Детская любознательность позволяет таким людям видеть радость в мелочах, а значит, быть более позитивными.

Рождённые в июне — заботливы и эмоциональны

Настоящие семьянины рождаются в июне. Эти люди ставят на первое место семью или отношения, на всё готовы ради любимых. Также они более эмоциональные из всех весенне-летних личностей, более любвеобильные и приветливые.

Рождённые в июле — властные и с творческой жилкой

Главные командиры и успешные предприниматели рождаются во второй летний месяц и нередко обладают знаком зодиака Лев. У них от рождения есть творческая жилка, поэтому этим людям легче проявить себя в бизнесе.

Рождённые в августе практичные и дисциплинированные

В августе рождаются самые лучшие ученики. Дисциплинированные и ответственные, они обучаются заметно лучше и быстрее других. Эти люди обладают широким кругозором и знают практически обо всём на свете.

Рождённые в сентябре дипломатичны и общительны

Узнайте свои сильные стороны характера по месяцу рождения. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / lookstudio, © Freepik / rawpixel.com

Узнайте свои сильные стороны характера по месяцу рождения. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Freepik / lookstudio, © Freepik / rawpixel.com

Эти люди не позволяют себе тратить время впустую, поэтому всегда заняты каким-то полезным делом. А ещё у рождённых в сентябре очень прокачан навык общения. Они умеют находить общий язык со всеми.

Рождённые в октябре страстные и с прокачанной интуицией

Это люди, наделённые самой сильной интуицией. Те, у кого с рождения открыт третий глаз, меньше совершают ошибок, потому что на ином уровне чувствуют, что стоит сделать, а что — нет.

Рождённые в ноябре — оптимистичные, щедрые, авантюристичные

Если есть душа компании, то будет и "зажигалка" коллектива. И рождаются такие люди в ноябре. Это очень харизматичные и весёлые люди, всегда готовые "вписаться" в любой кипиш, но без голодовки, как говорится.

Рождённые в декабре — целеустремлённые, ответственные и практичные

Ещё одни мастера на все руки с капелькой авантюризма. Эти личности умеют находить применение не только завалявшимся и, казалось бы, ненужным вещам, но и своим разнообразным навыкам. Это самые настоящие выдумщики и креативщики.

Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
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