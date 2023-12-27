Эти кадры из советских фильмов оказались пророческими: Какие события предсказали в СССР? Оглавление "Служебный роман" и современная мода на оверсайз "Небо зовёт" и прогресс в ракетостроении "Кин-дза-дза!" и современный мир Известно, что Жюль Верн предсказал появление такого транспорта, как подводные лодки. И подобное случалось с другими художественными произведениями. В том числе с нашими советскими фильмами! 19382 19382 Обложка © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru, © "Кин-дза-дза!", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Георгий Данелия / Kinopoisk.ru

За что любят советское кино? За продуманных и таких родных героев? За шутки, которые не потеряли актуальности до сих пор? Или за душераздирающие сюжеты? Фильмы той эпохи могут запросто перенести в прошлое и заставить ностальгировать. Но не только. Оказывается, благодаря им мы могли путешествовать в будущее. Некоторые ленты это доказали с помощью одежды героев, другие — на примере технологий и изменений в социальном устройстве мира. Давайте расскажем вам подробнее.

"Служебный роман" и современная мода на оверсайз

Что предсказали советские фильмы современному миру. Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

"Служебный роман" — фильм, который в СССР любили не только за сложные отношения главных героев. Картина Эльдара Рязанова заметно изменила индустрию моды. Вы, например, знали, что после её выхода на экраны все женщины были одержимы своим преображением, прямо как после "Не родись красивой"? Дамы шили себе или заказывали платья в клетку, "как у Людмилы Прокофьевны (модернизированной версии), делали похожую причёску, выщипывали брови до ниточки и красили глаза зелёными тенями. В 70-е никто не догадывался, что кинолента стала не только диктовать тренды, но и предсказала их почти на полвека вперёд.

Если присмотреться к "Служебному роману" сейчас, станет заметно: Калугина опередила своё время. Ведь костюм оверсайз в стиле Мымры — сейчас едва ли не самая модная вещь сезона. Помните ежедневную униформу Калугиной, приводящую в ужас сослуживцев и особенно секретаршу Верочку? А между прочим, благодаря коллекциям COS, Сéline и Miu Miu подобный костюм приобрёл статус трендового и прочно вошёл в деловые гардеробы.

Современные образы с пиджаками оверсайз — тренд и вершина моды. Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Шоколадный оттенок костюма довольно часто появляется в коллекциях модных дизайнеров. Как мы помним, коричневая двойка идеально сочетается с голубой сорочкой и массивными очками. На сегодняшний день пиджаки с "мужского плеча" продаются во многих магазинах одежды и считаются иконой стиля. Туфли на квадратном каблуке давно вытеснили с подиума шпильки. Да и очки в грубой оправе, которые вроде бы портят Людмилу Прокофьевну, сейчас носят весьма охотно. Рязанов сделал зеркальное предсказание, показав вроде бы старческие и неженственные вещи из бабушкиного сундука в контексте с душной, как сейчас бы сказали, мымрой, которой необходимо измениться. И вот что мы видим сейчас? Душные мымры — это мы!

"Небо зовёт" и прогресс в ракетостроении

Какие фильмы СССР напророчили новые тенденции в моде, технологиях и обществе. Фото © "Небо зовёт", режиссёр Александр Козырь, сценарист Алексей Сазанов / Kinopoisk.ru

Фрагмент из этой ленты обошёл все соцсети, когда Илон Маск научил ракеты садиться "на попу". В советском фильме 1959 года показана именно такая посадка. Тогда это сочли фантазией. Запуски ракет были ещё в диковинку. Улетела — уже хорошо. То, что та, отработав, падает и использовать её вторично нельзя, не считалось проблемой. То ли дело в наши дни, когда в космос запускают тысячи аппаратов. Команде Илона Маска удалось, преодолев технические трудности, научить ракету такому трюку. Но как киношники это предвидели?

Ленту сняли на студии им. А. Довженко. Даже если фильм намечался проходной, в СССР было принято привлекать консультантов-профессионалов. Вот и "Небо зовёт" консультировали член-корреспондент Академии наук Авенир Яковкин и конструктор ракет Александр Борин. Один из них и подбросил идею. Тема возврата ракет обсуждалась, воплощение идеи считалось технически сложным, но была уверенность, что рано или поздно так и будет. Ну так и стало!

"Кин-дза-дза!" и современный мир

Предсказания советских фильмов: "Служебный роман", "Небо зовёт" и "Кин-дза-дза!". Фото © "Кин-дза-дза!", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Георгий Данелия / Kinopoisk.ru

Создатели очень необычного фильма "Кин-дза-дза!", который был снят в 1986 году, можно сказать, предсказали будущее. Печальное, которого можно ещё избежать. Отметим, что когда картина появилась в прокате, то далеко не все зрители уловили её суть. Название странное, сюжет — ещё страннее. Ладно бы там "Тайна третьей планеты" с неведомыми существами и захватывающими действиями. А что в "Кин-дза-дза!"? Ничего особенного. Какая-то пустыня, грязные люди. И так далее. Нет смысла пересказывать сюжет. Всегда можно посмотреть фильм. Важнее добраться до его сути.

Авторы рисуют удручающую картину. Планета Плюк — безжизненная. Люди на ней опустившиеся. Никакой морали. Дядю Вову и Скрипача, как только они появились там, тут же обманывают. Пацаки и чатлане. Пацаки должны носить цаки и приседать перед чатланами. В носу колокольчик, в глазах наигранное уважение. А это эцилоппы, на которых надо молиться и говорить о них шёпотом, а то мало ли что… Вам ничего это не напоминает?

Перед зрителями предстаёт общество будущего, где идёт полнейшая деградация. Хотя и цивилизация, которую видят люди с планеты Земля, развитая. Можно было бы говорить о технократическом уклоне. Там и способности пришельцев тоже в порядке. Они могут читать мысли, например. Но какие у них ценности? Обломки жестянок и красные штаны. А, ну ещё спички. Если не моргать, то можно увидеть, как постепенно Дядя Вова и Скрипач смиряются с окружающей реальностью, они начинают принимать её. Важно и то, что жители Плюка, пообщавшись с земными людьми, тоже изменились, а его правительство базируется совсем на другой планете и сильно не вникает в происходящее с их подчинёнными. Типичный современный мир с незамысловатыми капиталистическими ценностями.

Авторы Виктория Дитрих