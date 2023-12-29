Лунный календарь в январе 2024: Все благоприятные и опасные дни месяца Лунный календарь сориентирует, когда лучше заводить знакомства, выяснять отношения, организовывать поездку. Он поможет грамотно построить свои планы на любой день месяца и подскажет, когда новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна. Подробности читайте на Life.ru 29 декабря, 04:00 Фазы Луны в январе 2024: лунный календарь. Фото © pikisuperstar / freepik

Какими бывают фазы Луны?

Фазы Луны зависят от её положения относительно Солнца и Земли. Луна всегда освещена Солнцем, но её видимая часть для нас на земле зависит от того, какой угол образует Луна, Земля и Солнце. Когда Луна находится между Солнцем и Землёй, мы видим только её неосвещённую сторону — и это новолуние. Когда Луна находится за Землёй, мы видим её полностью освещённой стороной — и это полнолуние. В остальное время мы видим только часть освещённой поверхности Луны, что и определяет её фазы. Они могут быть описаны следующим образом:

Новолуние — это когда Луна не видна на небе, так как её свет не отражается от поверхности Земли.

— это когда Луна не видна на небе, так как её свет не отражается от поверхности Земли. Молодая Луна — появляется тонкой полоской на западном небе сразу после захода солнца.

— появляется тонкой полоской на западном небе сразу после захода солнца. Первая четверть — когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена половина её поверхности.

когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена половина её поверхности. Гиббозная Луна — это положение естественного спутника Земли, когда он находится на полпути между полнолунием и последней четвертью и освещён на три четверти. Вид такой Луны напоминает букву "C".

— это положение естественного спутника Земли, когда он находится на полпути между полнолунием и последней четвертью и освещён на три четверти. Вид такой Луны напоминает букву "C". Полнолуние — это когда Луна видна на небе в течение всей ночи и полностью освещена.

— это когда Луна видна на небе в течение всей ночи и полностью освещена. Убывающая Луна — видна на небе во второй половине ночи и утром, когда освещается её уменьшающаяся часть.

— видна на небе во второй половине ночи и утром, когда освещается её уменьшающаяся часть. Последняя четверть — когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена её вторая половина.

— когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена её вторая половина. Старая Луна — видна лишь тонкой полоской на восточном небе перед восходом солнца.

Лунный календарь на январь 2024 года

В январе 2024 года фазы Луны распределятся следующим образом:

Календарь фаз Луны в январе 2024 года. Инфографика © LIFE

убывающая Луна: 1–10 января

1–10 января новолуние: 11 января

11 января растущая Луна: 12–24 января

12–24 января полнолуние: 25 января

25 января убывающая Луна: 26–31 января

Новолуние в январе

Во второй зимний месяц новолуние выпадает на 11 января, но с астрономической точки зрения эта лунная фаза длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него. Важно помнить, что период новолуния не подходит для начала новых проектов и крупных покупок, для инвестирования и вложения денег в различные проекты. Не стоит заводить новые знакомства и посещать шумные мероприятия. Новолуние — это время для личного развития и обращения к своим внутренним потребностям. Лучше провести это время в одиночестве, заняться своей красотой и здоровьем.

Благоприятные дела в новолуние

В период новолуния рекомендуется заканчивать важные дела и проекты, подводить итоги. В денежных делах успеха не будет, а вкладываться следует только в своё здоровье и красоту.

Новолуние благоволит всем, кто в это время наводит порядок. Фото © freepik

В это время особенно полезно заняться уборкой дома и избавиться от ненужных вещей.

Также стоит уделить время уходу за собой, выполняя косметические и очищающие процедуры, которые помогут выглядеть свежо и здорово.

Умеренные физические упражнения также будут полезны для тела и настроения.

Важно помнить, что новолуние может быть благоприятным временем для плановых медицинских операций.

Неблагоприятные дела для новолуния

Новолуние не подходит для начала новых проектов, так как сил в организме слишком мало.

Менять место работы в новолуние — плохая идея.

Крупные покупки не принесут радости, а денежные вложения себя не оправдают.

Велик риск опозданий, срывов планов и рабочих встреч.

В личном плане велика вероятность столкнуться с обманом.

Деловое общение в данный период тоже лучше всего сократить до минимума.

Полнолуние в январе

Полнолуние является одним из наиболее мощных дней в лунном цикле, когда концентрация энергии достигает своего пика. Эта энергия может быть направлена в любую сферу жизни, поэтому не воспользоваться моментом будет просто непростительно. Полнолуние идеально подходит для реализации крупных проектов и стремления к новым высотам. Однако этот день требует особого подхода и активной деятельности. Будете сидеть сложа руки — Луна вам этого не простит.

Полнолуние — самый сильный период с точки зрения энергетики. Фото © prostooleh / freepik

Благоприятные дела в период полнолуния

Полнолуние выпадает на 25 января. Запоминаем этот день и записываем в ежедневник важные рабочие встречи, готовим на подпись важные документы, планируем отпуск, бронируем билеты и всё в таком духе. Если есть возможность провести в этот день презентацию — отлично. Собеседование, проведённое в полнолуние, будет удачным, а романтическое свидание — многообещающим.

Повышенная активность растущей Луны положительно скажется на рабочих делах, поэтому время брать быка за рога.

Время подходит для реализации крупных проектов.

Инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными.

Идеальный период для общения, завязывания знакомств и деловых связей.

Если нужно поговорить с боссом о повышении, времени лучше не сыскать.

Неблагоприятные дела для полнолуния

Хотя полнолуние считается мощным и благоприятным днём, некоторые дела лучше отложить на другое время. Например:

Полнолуние — благоприятный период для личных и рабочих встреч, но кое-что в списке дел лучше отложить на потом. Фото © prostooleh / freepik

Хирургические операции: полнолуние может увеличить кровотечение и затруднить процесс восстановления. Споры и конфликты: полнолуние может усилить эмоции и привести к более острому конфликту. Путешествия: полнолуние может подкинуть неприятные сюрпризы. То есть планировать в этот день поездку можно, собирать чемоданы — тоже, а вот выезжать на вокзал или в аэропорт не рекомендуется: в лучшем случае вы опоздаете из-за пробок. Во время полнолуния не рекомендуется делать косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию.

Благоприятные дни в январе 2024 года по лунному календарю

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 января. Благоприятные дни для крупных трат и покупок: 1, 2, 3, 24, 25 и 26 января. Благоприятные дни для проведения операций, косметологических процедур и других манипуляций, связанных со здоровьем: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 января.

Лунный календарь подскажет, в какой день в январе 2024 года лучше записаться к косметологу. Фото © ArthurHidden / freepik

Отдельно стоит отметить следующие даты:

4 января (27-й лунный день) — хорошее время для новых дел и начинаний, особенно связанных с финансами и бизнесом.

9 января (2-й лунный день) — благоприятный день для планирования и организации будущих проектов.

15 января (8-й лунный день) — день, который подходит для решения личных и семейных проблем.

21 января (14-й лунный день) — благоприятный день для укрепления отношений и создания новых связей.

26 января (19-й лунный день) — хорошее время для начала новых дел и проектов, особенно связанных с творчеством и искусством.

Неблагоприятные дни января 2024 года по лунному календарю

Некоторые дни в январе 2024 года по лунному календарю могут считаться неблагоприятными для определённых видов деятельности. Вот несколько примеров.

2 января (25-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для начала новых дел и проектов, особенно связанных с финансами и бизнесом.

7 января (30-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для планирования будущих проектов и начинаний.

11 января (4-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для решения личных и семейных проблем.

18 января (11-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для укрепления отношений и создания новых связей.

24 января (17-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для начала новых дел и проектов, особенно связанных с творчеством и искусством.

25 января (18-й лунный день) — полнолуние, самый опасный день в календаре, запомните эту дату.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2024 года

Стрижка волос, основанная на лунном календаре, — это традиция, которая существует уже очень давно. Наши предки твёрдо верили, что стричься нужно именно на растущую Луну, чтобы волосы росли быстрее. А вот укоротить волосы на убывающую Луну, по мнению древних, было чревато укорочением жизни. Лунные затмения также считались нежелательным временем для стрижки, так как считалось, что человек становится более уязвимым в этот период и может потерять здоровье вместе с волосами. Некоторые из этих поверий сохранились до наших дней.

Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в январе 2024 года. Инфографика © LIFЕ

Хотя учёные до сих пор спорят о том, есть ли в этом правда, многие парикмахеры используют лунный календарь, чтобы определить благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. Фазы роста и убывания Луны могут оказать влияние на рост и состояние волос, поэтому многие люди предпочитают стричься на растущую Луну и избегать стрижки на убывающую. Верить в это или нет — ваше дело, мы лишь предупреждаем и рекомендуем заглянуть в лунный календарь перед походом в салон или парикмахерскую.

Благоприятные дни для стрижки: 13,1 4, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29 января 19 января, растущая Луна в Тельце - Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос Неблагоприятные дни для стрижки: 4, 5, 6, 7, 22, 25, 26 и 27 января 11 января (Полнолуние): самый неудачный день для стрижки, подумайте дважды перед записью в салон Нейтральные дни: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 20, 30 и 31 января

Чтобы волосы росли быстрее, стричься нужно на растущую Луну. Фото © freepik

Для чего ещё может быть полезен лунный календарь

Лунный календарь может использоваться не только для определения благоприятных дней для стрижки волос, но и для других целей. Например:

Садоводство и огородничество. Лунный календарь может помочь определить наилучшие дни для посева, посадки и ухода за растениями. Зимой это тоже может быть актуально, потому что уход за комнатными или офисными растениями никто не отменял. Кулинария. Существуют рецепты, которые рекомендуется готовить на определённые фазы Луны, например на новолуние или на полнолуние. Здоровье и красота. Некоторые люди считают, что лунные фазы могут влиять на здоровье и красоту, и используют календарь для выбора дней для массажа, педикюра, маникюра и других процедур. Планирование дел. Некоторые люди используют лунный календарь для планирования своих дел и проектов, выбирая наиболее благоприятные дни для начала работы.

Хотя многие из этих поверий не имеют научного обоснования, использование лунного календаря может помочь людям организовать свою жизнь и действия в соответствии с природными циклами.

Авторы Марина Калегина