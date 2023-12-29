Лунный календарь в январе 2024: Все благоприятные и опасные дни месяца
Лунный календарь сориентирует, когда лучше заводить знакомства, выяснять отношения, организовывать поездку. Он поможет грамотно построить свои планы на любой день месяца и подскажет, когда новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна. Подробности читайте на Life.ru
Фазы Луны в январе 2024: лунный календарь. Фото © pikisuperstar / freepik
Какими бывают фазы Луны?
Фазы Луны зависят от её положения относительно Солнца и Земли. Луна всегда освещена Солнцем, но её видимая часть для нас на земле зависит от того, какой угол образует Луна, Земля и Солнце. Когда Луна находится между Солнцем и Землёй, мы видим только её неосвещённую сторону — и это новолуние. Когда Луна находится за Землёй, мы видим её полностью освещённой стороной — и это полнолуние. В остальное время мы видим только часть освещённой поверхности Луны, что и определяет её фазы. Они могут быть описаны следующим образом:
- Новолуние — это когда Луна не видна на небе, так как её свет не отражается от поверхности Земли.
- Молодая Луна — появляется тонкой полоской на западном небе сразу после захода солнца.
- Первая четверть — когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена половина её поверхности.
- Гиббозная Луна — это положение естественного спутника Земли, когда он находится на полпути между полнолунием и последней четвертью и освещён на три четверти. Вид такой Луны напоминает букву "C".
- Полнолуние — это когда Луна видна на небе в течение всей ночи и полностью освещена.
- Убывающая Луна — видна на небе во второй половине ночи и утром, когда освещается её уменьшающаяся часть.
- Последняя четверть — когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена её вторая половина.
- Старая Луна — видна лишь тонкой полоской на восточном небе перед восходом солнца.
Лунный календарь на январь 2024 года
В январе 2024 года фазы Луны распределятся следующим образом:
Календарь фаз Луны в январе 2024 года. Инфографика © LIFE
- убывающая Луна: 1–10 января
- новолуние: 11 января
- растущая Луна: 12–24 января
- полнолуние: 25 января
- убывающая Луна: 26–31 января
Новолуние в январе
Во второй зимний месяц новолуние выпадает на 11 января, но с астрономической точки зрения эта лунная фаза длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него. Важно помнить, что период новолуния не подходит для начала новых проектов и крупных покупок, для инвестирования и вложения денег в различные проекты. Не стоит заводить новые знакомства и посещать шумные мероприятия. Новолуние — это время для личного развития и обращения к своим внутренним потребностям. Лучше провести это время в одиночестве, заняться своей красотой и здоровьем.
Благоприятные дела в новолуние
В период новолуния рекомендуется заканчивать важные дела и проекты, подводить итоги. В денежных делах успеха не будет, а вкладываться следует только в своё здоровье и красоту.
Новолуние благоволит всем, кто в это время наводит порядок. Фото © freepik
- В это время особенно полезно заняться уборкой дома и избавиться от ненужных вещей.
- Также стоит уделить время уходу за собой, выполняя косметические и очищающие процедуры, которые помогут выглядеть свежо и здорово.
- Умеренные физические упражнения также будут полезны для тела и настроения.
- Важно помнить, что новолуние может быть благоприятным временем для плановых медицинских операций.
Неблагоприятные дела для новолуния
- Новолуние не подходит для начала новых проектов, так как сил в организме слишком мало.
- Менять место работы в новолуние — плохая идея.
- Крупные покупки не принесут радости, а денежные вложения себя не оправдают.
- Велик риск опозданий, срывов планов и рабочих встреч.
- В личном плане велика вероятность столкнуться с обманом.
- Деловое общение в данный период тоже лучше всего сократить до минимума.
Полнолуние в январе
Полнолуние является одним из наиболее мощных дней в лунном цикле, когда концентрация энергии достигает своего пика. Эта энергия может быть направлена в любую сферу жизни, поэтому не воспользоваться моментом будет просто непростительно. Полнолуние идеально подходит для реализации крупных проектов и стремления к новым высотам. Однако этот день требует особого подхода и активной деятельности. Будете сидеть сложа руки — Луна вам этого не простит.
Полнолуние — самый сильный период с точки зрения энергетики. Фото © prostooleh / freepik
Благоприятные дела в период полнолуния
Полнолуние выпадает на 25 января. Запоминаем этот день и записываем в ежедневник важные рабочие встречи, готовим на подпись важные документы, планируем отпуск, бронируем билеты и всё в таком духе. Если есть возможность провести в этот день презентацию — отлично. Собеседование, проведённое в полнолуние, будет удачным, а романтическое свидание — многообещающим.
- Повышенная активность растущей Луны положительно скажется на рабочих делах, поэтому время брать быка за рога.
- Время подходит для реализации крупных проектов.
- Инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными.
- Идеальный период для общения, завязывания знакомств и деловых связей.
- Если нужно поговорить с боссом о повышении, времени лучше не сыскать.
Неблагоприятные дела для полнолуния
Хотя полнолуние считается мощным и благоприятным днём, некоторые дела лучше отложить на другое время. Например:
Полнолуние — благоприятный период для личных и рабочих встреч, но кое-что в списке дел лучше отложить на потом. Фото © prostooleh / freepik
- Хирургические операции: полнолуние может увеличить кровотечение и затруднить процесс восстановления.
- Споры и конфликты: полнолуние может усилить эмоции и привести к более острому конфликту.
- Путешествия: полнолуние может подкинуть неприятные сюрпризы. То есть планировать в этот день поездку можно, собирать чемоданы — тоже, а вот выезжать на вокзал или в аэропорт не рекомендуется: в лучшем случае вы опоздаете из-за пробок.
- Во время полнолуния не рекомендуется делать косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию.
Благоприятные дни в январе 2024 года по лунному календарю
Благоприятные дни для поездок и путешествий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 января.
Благоприятные дни для крупных трат и покупок: 1, 2, 3, 24, 25 и 26 января.
Благоприятные дни для проведения операций, косметологических процедур и других манипуляций, связанных со здоровьем: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 января.
Лунный календарь подскажет, в какой день в январе 2024 года лучше записаться к косметологу. Фото © ArthurHidden / freepik
Отдельно стоит отметить следующие даты:
- 4 января (27-й лунный день) — хорошее время для новых дел и начинаний, особенно связанных с финансами и бизнесом.
- 9 января (2-й лунный день) — благоприятный день для планирования и организации будущих проектов.
- 15 января (8-й лунный день) — день, который подходит для решения личных и семейных проблем.
- 21 января (14-й лунный день) — благоприятный день для укрепления отношений и создания новых связей.
- 26 января (19-й лунный день) — хорошее время для начала новых дел и проектов, особенно связанных с творчеством и искусством.
Неблагоприятные дни января 2024 года по лунному календарю
Некоторые дни в январе 2024 года по лунному календарю могут считаться неблагоприятными для определённых видов деятельности. Вот несколько примеров.
- 2 января (25-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для начала новых дел и проектов, особенно связанных с финансами и бизнесом.
- 7 января (30-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для планирования будущих проектов и начинаний.
- 11 января (4-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для решения личных и семейных проблем.
- 18 января (11-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для укрепления отношений и создания новых связей.
- 24 января (17-й лунный день) — этот день может быть неблагоприятным для начала новых дел и проектов, особенно связанных с творчеством и искусством.
- 25 января (18-й лунный день) — полнолуние, самый опасный день в календаре, запомните эту дату.
Благоприятные дни для стрижки в январе 2024 года
Стрижка волос, основанная на лунном календаре, — это традиция, которая существует уже очень давно. Наши предки твёрдо верили, что стричься нужно именно на растущую Луну, чтобы волосы росли быстрее. А вот укоротить волосы на убывающую Луну, по мнению древних, было чревато укорочением жизни. Лунные затмения также считались нежелательным временем для стрижки, так как считалось, что человек становится более уязвимым в этот период и может потерять здоровье вместе с волосами. Некоторые из этих поверий сохранились до наших дней.
Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в январе 2024 года. Инфографика © LIFЕ
Хотя учёные до сих пор спорят о том, есть ли в этом правда, многие парикмахеры используют лунный календарь, чтобы определить благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. Фазы роста и убывания Луны могут оказать влияние на рост и состояние волос, поэтому многие люди предпочитают стричься на растущую Луну и избегать стрижки на убывающую. Верить в это или нет — ваше дело, мы лишь предупреждаем и рекомендуем заглянуть в лунный календарь перед походом в салон или парикмахерскую.
Благоприятные дни для стрижки: 13,1 4, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29 января
19 января, растущая Луна в Тельце - Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
Неблагоприятные дни для стрижки: 4, 5, 6, 7, 22, 25, 26 и 27 января
11 января (Полнолуние): самый неудачный день для стрижки, подумайте дважды перед записью в салон
Нейтральные дни: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 20, 30 и 31 января
Чтобы волосы росли быстрее, стричься нужно на растущую Луну. Фото © freepik
Для чего ещё может быть полезен лунный календарь
Лунный календарь может использоваться не только для определения благоприятных дней для стрижки волос, но и для других целей. Например:
- Садоводство и огородничество. Лунный календарь может помочь определить наилучшие дни для посева, посадки и ухода за растениями. Зимой это тоже может быть актуально, потому что уход за комнатными или офисными растениями никто не отменял.
- Кулинария. Существуют рецепты, которые рекомендуется готовить на определённые фазы Луны, например на новолуние или на полнолуние.
- Здоровье и красота. Некоторые люди считают, что лунные фазы могут влиять на здоровье и красоту, и используют календарь для выбора дней для массажа, педикюра, маникюра и других процедур.
- Планирование дел. Некоторые люди используют лунный календарь для планирования своих дел и проектов, выбирая наиболее благоприятные дни для начала работы.
Хотя многие из этих поверий не имеют научного обоснования, использование лунного календаря может помочь людям организовать свою жизнь и действия в соответствии с природными циклами.