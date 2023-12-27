Источники праздничного настроения: 5 лучших новогодних ярмарок со всего мира

Новогодние базары — это уникальный опыт праздничного шопинга, во время которого можно купить рождественские украшения, ручные изделия и традиционные угощения. Многие ярмарки работают вплоть до конца января, захватывая и новогодние праздники, и православное Рождество. Если хотите зарядиться новогодним настроением, накупить подарков и прокатиться на карусели, то отправляйтесь в одно из этих мест.

Москва — ГУМ-ярмарка

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Ярмарка проводится в центре, отдавая дань древним русским традициям. Между Никольской улицей и Ильинкой купцы торговали ещё 300 лет назад. На сегодняшний день посетители столицы могут купить здесь национальные сувениры, расписные ёлочные игрушки, дизайнерские валенки, матрёшки и другие товары народного промысла. Посетители также могут угоститься традиционными русскими блюдами: блинами, тульскими пряниками и сбитнем.

По традиции на ярмарке можно прокатиться на карусели, посетить ГУМ-каток, посмотреть ледовые шоу и концерты. А также насладиться новогодней Москвой, украшенной гирляндами, яркими огоньками и центральной ёлкой. Рождественский рынок в ГУМе оформлен в антураже жостовской росписи.

Санкт-Петербург — рождественский базар на Дворцовой площади и Манежной площади

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В этом году Дворцовая площадь будет не только местом для рождественского базара, но и главной локацией для празднования Нового года в Санкт-Петербурге. Более того, вход на городскую площадь в новогоднюю ночь будет открыт впервые с доковидных времён. Здесь стоит большая ель с украшениями в виде щелкунчиков, избушек и конфет, а также открыта огромная катальная горка возле Певческого моста, как передаёт "Яндекс.Путешествия".

Другая новогодняя ярмарка пройдёт на Манежной площади с прилегающими к ней Кленовой и Садовой улицами. В 2024 году гостей будут развлекать множество аниматоров в костюмах сказочных героев. Также откроется каток, двухъярусная карусель и паровозик. На Малой Садовой улице и Манежной площади установят множество деревянных домиков с товарами из десятков регионов страны. Приобрести можно всё что угодно: от ёлочных игрушек ручной работы до карнавальных костюмов. А на Кленовой улице у гостей будет возможность оценить десятки национальных и региональных кухонь. Традиционно здесь будут работать кулинарные и творческие мастерские, а также проводиться различные мероприятия.

Казань — Сказочной городок

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Сказочный городок — это новогодняя ярмарка в центре Казани, которая уже превратилась в традиционное место для отдыха всей семьёй. Базар открывается в начале декабря и продолжает свою работу до конца января.

В сказочном городке можно найти разнообразные развлечения: здесь работают аттракционы и карусели, проходят мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, есть игровые зоны и различные торговые палатки. Одним словом — прогулка по центру города получится продуктивная. И душой отдохнёте, и подарков с сувенирами накупите. Также можно будет посмотреть на разные новогодние украшения, угоститься сладостями, горячими напитками и национальными кулинарными изысками.

Особенно привлекательным моментом является оформление ярмарки: огромные новогодние ёлки, светящиеся фигуры сказочных персонажей, яркие огни и украшения создают атмосферу сказки и волшебства.

Калининград — новогодняя ярмарка на острове Канта

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Самая крупная новогодняя ярмарка в Калининграде традиционно пройдёт на острове Канта. Недалеко от кафедрального собора на Соборной площади откроются пряничные домики, карусели и палатки. Здесь появится шанс купить пару-тройку сувениров ручной работы: украшения из знаменитого калининградского янтаря, вязаные шапочки и носки, новогодние игрушки, марципановые десерты. Не забудьте попробовать миндаль в карамели и ароматные штоллены — это восхитительные местные деликатесы.

Больцано, Италия — рождественская ярмарка с немецким колоритом

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Больцано — предгорный город на севере Италии, привлекающий горнолыжными маршрутами, средневековыми замками, а также яркой рождественской ярмаркой. Наши коллеги из "Яндекс.Путешествий" отмечают, что новогодний базар проходит на центральной площади Piazza Walther, где в праздничный период устанавливают около 80 деревянных киосков. В них можно купить фермерские изделия, подарки и украшения ручной работы, национальные сладости и т.д. Здесь также устанавливаются аттракционы для детей и проводятся культурные мероприятия для всей семьи.