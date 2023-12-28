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Разоблачение: Вот где на самом деле снимались самые знаковые сцены "Иронии судьбы"

Откройте секреты съёмок культового фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!": узнайте, где на самом деле находятся знаменитые квартиры героев и баня, ставшая символом Нового года!

28 декабря, 14:30
Обложка © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Обложка © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!" — это не просто фильм, а культурный символ, тесно связанный с новогодними праздниками в России. Картина была снята в середине 1970-х Эльдаром Рязановым, и её до сих пор любят и смотрят каждый год. Рассказываем о знаковых местах съёмок ностальгической мелодрамы.

Дома главных героев

Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Один из самых знаменитых киноадресов — это, конечно, 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, где по сценарию жил главный герой Евгений Лукашин. Съёмки, конечно, проходили не там, а на проспекте Вернадского, 125.

Москва. Торговый центр "Черёмушки". На месте рынка, где друг Лукашина Павел покупал шампанское, в наше время находится торговый центр "Черёмушки". Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Москва. Торговый центр "Черёмушки". На месте рынка, где друг Лукашина Павел покупал шампанское, в наше время находится торговый центр "Черёмушки". Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Чтобы отснять моменты в доме Нади, команде не пришлось ехать в Петербург: её квартиру обустроили неподалёку, в доме № 113. Это, кстати, можно понять и без подсказок, просто по характерным деталям юго-запада Москвы на кадрах: улица Новаторов и церковь в Тропарёве. Особенно очевидно это становится во второй серии фильма.

Та самая баня — где снимали

Сандуновские бани в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сандуновские бани в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сцены, где Евгений Лукашин вместе с друзьями отмечал Новый год в Сандунах в Москве, на самом деле были сняты в павильонном "аквариуме" киностудии "Мосфильм". Создатели фильма воссоздали интерьер бани на цокольном этаже студии, позаимствовав атрибутику непосредственно из Сандунов, а лавки и стеклянные блоки принесли из студийного вестибюля.

Ярмарка в Новых Черёмушках

Москва. Новые Черёмушки. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Москва. Новые Черёмушки. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Эпизод, где Павел, друг Евгения Лукашина, покупает шампанское у Снегурочки, был снят в Новых Черёмушках. Ярмарка располагалась на улице Шверника, рядом с торговым центром "Черёмушки". На заднем плане этой сцены виден дом аспирантов и стажёров МГУ.

Эти места стали частью кинематографической истории и продолжают привлекать поклонников фильма. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" остаётся не только новогодним хитом даже спустя столько лет в эфире, но и свидетельством кинематографического мастерства и уникальной атмосферы той эпохи.

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
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