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Потери года: 28 знаменитостей, которых не стало в 2023 году

Навсегда покинули мир настоящие виртуозы своего дела, внёсшие неизмеримый вклад в множество областей. Среди них режиссёры, актёры, модельеры, спортсмены и другие.

28 декабря, 15:30
Инна Чурикова. Обложка © Getty Images / Dave Benett, © ТАСС / Елена Никитченко / Мастюков Валентин

Инна Чурикова. Обложка © Getty Images / Dave Benett, © ТАСС / Елена Никитченко / Мастюков Валентин

Ежегодно от нас уходят люди, которые на протяжении многих лет оказывали значительное влияние на нашу жизнь, — политики, деятели культуры и искусства, учёные, спортсмены, писатели, поэты, телеведущие. Их знали и любили миллионы. Они радовали нас своими достижениями, их творчество обогащало нашу жизнь и становилось её неотъемлемой частью. Они навсегда вписали свои имена в историю страны.

Кино и театр — кто из знаменитостей умер в 2023-м

Инна Чурикова

Народная артистка СССР умерла в начале января в возрасте 79 лет. Уже в 9 классе она знала, что свяжет свою жизнь со сценой: поступила в театральную студию при театре имени Константина Станиславского, а после — в Щукинское училище, которое окончила с красным дипломом. Она известна по ролям в фильмах "Идиот", "Тот самый Мюнхгаузен", "Морозко", "Мёртвые души" и других, а также по блестящим спектаклям, где актриса отыгрывала от всей своей души. По словам её супруга Глеба Панфилова, именно это и сгубило актрису: "Она отдавала сцене слишком много сил. Гораздо больше, чем успевала восстановить. Переутомилась, страдала бессонницей. Только у больших мастеров бывает такая самоотдача". Официальной причиной смерти стала остановка сердца, а по версии СМИ, актриса страдала от кист в головном мозге.

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / В. Моргунов

Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / В. Моргунов

Актёра не стало 15 января на 85-м году жизни. Свою актёрскую карьеру Вахтанг Кикабидзе начал в 1966 году, сыграв роль в фильме "Встреча в горах", а в 1969-м он впервые снялся у Георгия Данелии в фильме "Не горюй!". На международном кинофестивале в Картахене он получил приз за лучшую мужскую роль в этой картине.

Всего за свою карьеру грузинский актёр сыграл не меньше чем в 30 фильмах. Наибольшую известность он получил благодаря роли грузинского сокола, лётчика Валентина Мизандари в фильме "Мимино".

Ирина Мирошниченко

Известной советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Актриса снялась более чем в 40 фильмах и большую часть жизнь прослужила в театре МХАТ. Коллеги и зрители отзывались о ней как о нетипичной блондинке, которая выделялась своей аристократичностью. Кстати, актриса родилась в Барнауле.

Глеб Панфилов

Народный артист РСФСР и режиссёр Глеб Панфилов ушёл из жизни спустя несколько месяцев после смерти своей супруги, с которой они прожили более 50 лет: он скончался в августе на 90-м году жизни. Среди самых известных фильмов мэтра отечественного кинематографа такие картины, как "Начало", "Прошу слова", "Мать", "Васса", "Иван Денисович". В качестве театрального режиссёра он ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В числе его постановок спектакли "Гамлет", "...Sorry", "Аквитанская львица", "Ложь во спасение".

Вячеслав Гришечкин

Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Заслуженный артист России умер в сентябре в возрасте 61 года. Актёру давались самые различные амплуа: он легко маневрировал между комедийными, драматическими, криминальными или историческими образами. Сыграв почти в полутора сотне фильмов, в каждый из них актёр привносил изюминку и запоминался, даже если провёл на экране несколько минут. Самые знаменитые роли — замполит Староконь в сериале "Солдаты", эпизод в "Бригаде", Павел Ягужинский в "Тайнах дворцовых переворотов" и многие другие.

Юлия Борисова

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

На 99-м году жизни скончалась звезда Вахтанговского театра, народная артистка СССР Юлия Борисова. Борисова прослужила в Театре Вахтангова более 75 лет. В золотой фонд Вахтанговского театра вошли её роли в спектаклях "Две сестры", "Идиот", "Стряпуха", "Иркутская история", "Принцесса Турандот", "Двое на качелях", "Миллионерша" и многие другие. В кино Борисова снималась мало. В частности, она исполнила роль Настасьи Филипповны в фильме Ивана Пырьева "Идиот", а также сыграла Елену Кольцову в фильме Георгия Натансона "Посол Советского Союза".

Сергей Столяров

Актёр из "Цыганского счастья" и "Птичьего молока" Сергей Столяров скончался 7 февраля 2023 года в возрасте 60 лет. Свою маму он пережил всего на пять дней. Он оставил творческую память не только как актёр театра и кино, но и как телеведущий.

Майя Менглет

В возрасте 87 лет 19 января 2023 года в Мельбурне ушла из жизни советская и российская актриса Майя Менглет. Актриса Майя Менглет наиболее известна по роли Тони Глечиковой, молодого зоотехника в фильме Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове", которая влюбилась в Матвея Морозова, тракториста и первого мужика в деревне, которого сыграл лихой Вячеслав Тихонов. Внешность молодой актрисы тогда сравнивали с Софи Лорен. За её внимание боролись Табаков и Гафт. В Австралию Майя перебралась вместе с супругом в начале 2000-х, когда режиссёр Семен Спивак уволил их из театра, где они служили. В Австралии к тому времени уже жили двое сыновей. Мужа Майя Менглет пережила на 8 лет. Похоронена в Мельбурне.

Олег Белов

Актёр Олег Белов скончался 16 февраля. Его многие вспомнят по кинокартине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где он сыграл харизматичного кэбмена. Он сыграл десятки эпизодических ролей. Также был известен как бывший муж актрисы и депутата Елены Драпеко. К концу жизни Олег Белов остался один. Его дочь не хотела поддерживать общение, с сыном он тоже поругался. Доживал свою жизнь в одиночестве и обидах. О причинах смерти актёра не сообщается.

Владимир Ипатов

Фото © Кадр из сериала "Паутина-9", режиссёр Степан Коршунов, сценарист Дмитрий Пармёнов / Kino-teatr.ru

Фото © Кадр из сериала "Паутина-9", режиссёр Степан Коршунов, сценарист Дмитрий Пармёнов / Kino-teatr.ru

Владимир Ипатов, многим известный по сериалам "Папины дочки", "Физрук", скончался на 65-м году жизни. Был обнаружен мёртвым у себя в квартире 15 января. Не выходил на связь месяц — дочь заволновалась и позвонила в органы. Квартиру Владимира вскрыли, где и нашли его тело в мумифицированном состоянии.

Судмедэксперты выяснили, что смерть наступила давно — около месяца как раз назад. Причиной кончины актёра стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. О смерти народного артиста сообщил его сын Иван.

Мэттью Перри

Фото © Getty Images / Mike Pont / WireImage

Фото © Getty Images / Mike Pont / WireImage

Американский актёр и сценарист. Он исполнил роль Чендлера Бинга — одного из шести главных героев популярного сериала "Друзья", выходившего на экраны с 1994 по 2004 год. Именно эта работа вознесла Мэттью Перри на вершину славы. Однако его творческая карьера началась задолго до участия в данном проекте.

Первым фильмом в биографии актера стала кинокартина "Чарльз командует", премьера которой состоялась в 1984 году. А после успешного участия в съёмках ситкома список проектов Перри значительно пополнился. Он снимался в таких фильмах, как "Папе снова 17", "Мошенники", и других. Актёр скончался в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, настигнувшая Перри в джакузи, где его и обнаружил помощник.

Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса и главный европейский секс-символ в период послевоенного кинематографа. Джина снималась как в Европе, так и в Голливуде. Стала известна миру по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956). В 2022-м актриса перенесла операцию из-за перелома бедра. Тогда же Джина приняла решение баллотироваться в парламент Италии. Но исполнить планы не получилось. Актриса ушла из жизни в возрасте 95 лет.

Алан Аркин

Фото © Vivien Killilea / Getty Images for Netflix

Фото © Vivien Killilea / Getty Images for Netflix

В последний день июня стало известно об уходе из жизни культового актёра Алана Аркина. Ему было 89 лет, и большую часть из них он посвятил актёрской карьере. Причина смерти не называлась, но известно, что знаменитый актёр скончался в своём доме в Калифорнии.

Аркин родился в 1934 году в Нью-Йорке. Его дебют состоялся на бродвейской сцене в 1960-х в пьесе Enter Laughing, за что он сразу же получил престижную награду "Тони". Очень быстро актёр отправился покорять Голливуд и так же быстро достиг успеха ― уже в 1966 году его номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Русские идут! Русские идут!". Спустя 40 лет он получил заветную статуэтку как актёр второго плана в драмеди "Маленькая мисс Счастье". Помимо этого, он был шестикратным номинантом на "Эмми" и снялся в таких известных картинах, как "Операция "Арго", "Эдвард Руки-ножницы" и "Гаттака".

Николай Досталь

Советский и российский кинорежиссёр Николай Досталь умер 18 января на 77-м году жизни. Он запомнился несколькими известными фильмами: "Облако-рай" и сериал "Штрафбат".

Вячеслав Назарук

Художник-постановщик, создатель кота Леопольда, Крошки Енота, а также Мамонтёнка, который искал маму. Назарчук известен тем, что придумал образы для любимых миллионами россиян персонажей советских анимаций. Как художник-мультипликатор создал более 45 фильмов и персонажей. В последние годы занимался написанием картин с древнерусскими историческими сюжетами. Мультипликатор умер на 82-м году жизни.

Леонид Эрман

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заслуженный деятель искусств России и бывший директор московского театра "Современник". Вся жизнь Леонида Эрмана была тесно связана со сценой. Уже в 25 лет он поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Позднее Эрман участвовал в создании "Современника" в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором.

В 1976-м перешёл в Художественный театр, но уже в 1989-м вернулся в "Современник", где прослужил следующие 25 лет. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман занимал пост помощника художественного руководителя МХТ им. Чехова. Деятель искусств умер в возрасте 96 лет.

Наталья Богомолова

Художник-мультипликатор, режиссёр и художник-постановщик. В фильмографии Натальи Богомоловой множество известных советских мультфильмов, среди которых "Винни-Пух", "О том, как гном покинул дом, и…", "Бобик в гостях у Барбоса", "Котёнок по имени Гав", "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Жил-был пёс" и многие другие. Мультипликатор трудилась более чем над 200 работами. Наталья Богомолова скончалась на 84-м году жизни. О её смерти сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Леонид Володарский

Переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Озвучил свыше пяти тысяч картин за свою карьеру. Его наиболее известные работы — это фильмы "Терминатор", "Звёздные войны" и "Джанго освобождённый".

Мода — кто из знаменитостей умер в 2023-м

Валентин Юдашкин

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Именитый российский художник-модельер и кутюрье. Валентин Юдашкин начал интересоваться модой ещё в подростковом возрасте. Он увлекался созданием собственных эскизов, выкроек. Уже в 1991 году модельер продемонстрировал свою первую коллекцию на Парижской неделе Haute Couture.

Своим особым видением внёс особый вклад в развитие отечественной и зарубежной модной индустрии. Кутюрье скончался в 60 лет, ранее ему диагностировали рак почки, который не поддавался лечению и метастазировал в головной мозг.

Пако Рабан

Французский модельер, основавший собственный дом Paco Rabanne. Он революционер в мире моды 1960-х годов. Рабан первым начал использовать музыку на показах, выпустил на подиум темнокожих моделей, вывел на рынок духи унисекс. А одежду создавал не из ткани, а из металла и пластика. Умер в возрасте 88 лет.

Вячеслав Зайцев

Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Советский и российский художник-модельер, живописец и кутюрье. Благодаря своему таланту и новаторским идеям дорос от худрука фабрики до главного модельера СССР. В 1963 году выпустил свою первую коллекцию: в ней была представлена одежда для работниц села — яркие юбки из павловских платков и расписные валенки. Уже тогда начал оформляться особый стиль Вячеслава Зайцева, который будет узнаваем во всех последующих работах. А в 1969 году состоялся показ платьев, сшитых по эскизам модельера. Через 10 лет откроет собственный модный дом — Slava Zaitsev.

Первым среди советских модельеров получил право продемонстрировать коллекцию одежды и аксессуаров в Париже. Вячеслав Зайцев уделял особое мнение графике и живописи, также обращался к историческим мотивам при создании коллекции ("1000-летие Крещения Руси", "Агония перестройки", "России посвящается"). На протяжении многих лет модельер страдал болезнью Паркинсона. А из жизни он ушёл в 85 лет вследствие кровоизлияния из-за язвы желудка.

Музыка — кого из знаменитостей не стало в 2023 году

Николай Добронравов

Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Советский и российский поэт-песенник. Свою творческую жизнь Николай Добронравов разделил со своей женой, с которой они вместе написали более 400 песен. Одной из самых известных стала "Трус не играет в хоккей". Поэт-песенник ушёл из жизни на 94-м году жизни. Он начал себя хуже чувствовать после перенесённой коронавирусной инфекции, в результате чего скончался в реанимации.

Тото Кутуньо

Итальянский певец. Прославился на весь мир, исполнив авторскую песню L’italiano, которую ранее планировал отдать Челентано. Однако тот отказался. Итальянский музыкант, впоследствии артист сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен и Далида. Для них и многих других он сочинял песни, ныне известные на весь мир. Также Кутуньо стал победителем "Евровидения" в 1990 году. В 80 лет артист скончался из-за раковой опухоли, которую ему диагностировали в возрасте 64 лет.

Тина Тёрнер

Обладательница восьми премий Грэмми и негласного титула "королевы рок-н-ролла" Тина Тёрнер на протяжении семи лет вела борьбу с онкологией. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника, а за три года до этого она перенесла инсульт. Свой путь к мировому признанию она начала в ночном клубе, где случайно повстречалась с Айком Тёрнером, за которого позднее вышла замуж. Вместе они создавали хиты, которые моментально находили отклик у публики и собирали многотысячные залы слушателей. В 1978 году Тёрнеры оформили развод, и Тина заявила на весь мир, что на протяжении 16 лет она подвергалась побоям и домашнему насилию. Своей историей артистка попыталась предостеречь женщин по всему миру и объяснить, что терпеть такое отношение к себе нельзя никогда и несмотря ни на что.

Джейн Биркин

Фото © Getty Images / Barham / Mirrorpix

Фото © Getty Images / Barham / Mirrorpix

Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Всего за свою карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов. Джейн называли иконой стиля. В 1984 году французский дизайнерский дом Hermès разработал для неё и назвал в честь Биркин сумочку, ставшую знаменитой.

Политика — потери 2023 года

Глеб Павловский

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Известный политолог с богатой биографией Глеб Павловский скончался 26 февраля на 72-м году жизни. Это яркая персона в современной истории России. Он был журналистом, телеведущим, писал книги, в советское время даже успел побывать в ссылке. Умирал известный политолог в хосписе в Москве. Он несколько лет боролся с раком, но тяжёлая болезнь всё же победила.

Генри Киссинджер

Американский государственный деятель, дипломат и бывший госсекретарь США. Генри Киссинджер возглавлял Государственный департамент США с 1973 по 1977 год. Последние несколько лет жизни выступал против вступления Украины в НАТО. А в 2022 году он заявлял, что следует урегулировать конфликт дипломатически. Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Причина смерти не была объявлена.

Почётный папа римский Бенедикт XVI

Фото © Wikipedia / Lene

Фото © Wikipedia / Lene

Стал первым за несколько веков римским папой германского происхождения. Отрёкся от должности в 2013 году, став первым папой за несколько столетий, который передал титул ещё при жизни. Занимал престол в период с 2005 по 2013 год. Ушёл из жизни в возрасте 95 лет.

В 2023 году умерли ещё несколько известных личностей. Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет. В 70 лет ушёл из жизни бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров. Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет. Рахимов руководил Башкирией 20 лет, с 1990 по 1993 год. В уходящем году не стало экс-министра экономики РФ Евгения Ясина, ему было 89 лет. В этом году также ушли из жизни экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв, первый президент Якутии Михаил Николаев, бывший руководитель Администрации Президента России Сергей Филатов, экс-член ЦИК, бывший депутат ГД Геннадий Райков.

Авторы
Виктория Дитрих
Виктория Дитрих
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