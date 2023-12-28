"Первый в России": В Нижегородской области открыто движение по уникальному автодорожному мосту

В Нижегородской области запустили движение по первому в России автодорожному мосту с применением принципиально новых для отрасли технологий. Переправа через реку Линду длиной 72 метра построена в Борском районе на автодороге Толоконцево – Могильцы и полностью состоит из алюминиевых сплавов. Таких технологий мостостроения в нашей стране прежде не применялось.

Сооружение состоит из четырёх пролётов, каждый по 18 метров. Балки изготовлены из плит толщиной от 25 до 42 мм из сплава 1565Чм, а ортотропная плита — из сплава 6082Т6. При изготовлении конструкции была применена уникальная технология — сварка трением с перемешиванием. Балки пролётных строений укрупнялись на строительной площадке при помощи болтовых соединений, а далее монтировались на опоры, после чего на них были смонтированы ортотропные плиты. На завершающем этапе выполнялись работы по гидроизоляции и укладке покрытия из литого асфальтобетона.

Мост построен по государственному заказу Правительства Нижегородской области. Выбирая технологическое решение для строительства моста через Линду, нижегородские специалисты учли многолетний мировой опыт использования алюминиевых сплавов при строительстве автомобильных мостов. Подробностями с журналистами поделился губернатор региона Глеб Никитин.

"У этих конструкций хорошие эксплуатационные характеристики. Таким образом, здесь решаются сразу две задачи: обеспечить бесперебойное движение транспорта на этом участке региональной дорожной сети и — в перспективе — снизить расходы региона на содержание и эксплуатацию моста", — рассказал глава Нижегородской области.

Одним из преимуществ конструкций из алюминиевых сплавов эксперты называют низкие затраты при эксплуатации сооружения госзаказчиком. Во-первых, они не требуют регулярного восстановления антикоррозийного покрытия и специального ухода. А во-вторых, такие конструкции полностью изготавливаются на заводе и легко доставляются к месту строительства. Благодаря преимуществу в весе на этапах монтажа не требуется привлечение дорогостоящих тяжёлых кранов и дополнительных рабочих.

"Алюминий обладает большим потенциалом в области мостостроения. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими строительными материалами. Мосты и мостокомплекты из алюминиевых сплавов позволяют экономить бюджеты регионов благодаря низкой стоимости владения и длинному жизненному циклу", — комментирует председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

Сам факт строительства автодорожного моста из алюминиевых сплавов — результат нескольких лет работы научно-исследовательских институтов, множества исследований и испытаний. Образцы проверялись на динамику, растяжение, огнестойкость, износостойкость, качество сварного шва и другие параметры. В исследованиях принимали участие ведущие научные центры России, включая Институт лёгких материалов и сплавов (ИЛМиТ), Московский государственный строительный университет (МГСУ), Центр научных исследований искусственных сооружений "Мосты" ЦАДИ. Научно-техническое сопровождение по объекту на стадии проектирования оказывало АО "ЦНИИТС", разработчиком специальных технических условий для проектирования выступило ООО "МИП НИЦ МиС".

В реализации проекта участвовали металлурги из разных регионов страны, что делает первый в России автодорожный мост сугубо отечественной разработкой, начиная от научных исследований и заканчивая материалами и технологиями.