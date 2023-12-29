Под Новый год, 29 и 30 декабря, по прогнозам, на Земле начнутся небольшие геомагнитные возмущения. Они могут вызывать головокружение, слабость и головные боли. В какие дни нужно соблюдать осторожность и какой силы будет магнитная буря? Читайте на Life.ru.

Новый год и новая головная боль: Что известно о магнитных бурях 29 и 30 декабря 2023 уровня К3

29 декабря, в пятницу, геомагнитная обстановка будет на уровне К2, что считается спокойной. Максимальное геомагнитное возмущение будет утром — на уровне K3. В ночь с пятницы на субботу буря опять поднимется до трёх баллов, возмущение продлится до 12 часов дня субботы.

Далее вечером 30 декабря, а также 31 декабря, в канун Нового года, геомагнитная обстановка будет спокойной.