Новый год и новая головная боль: Что известно о магнитных бурях 29 и 30 декабря 2023 уровня К3
Под Новый год, 29 и 30 декабря, по прогнозам, на Земле начнутся небольшие геомагнитные возмущения. Они могут вызывать головокружение, слабость и головные боли. В какие дни нужно соблюдать осторожность и какой силы будет магнитная буря? Читайте на Life.ru.
Неблагоприятная активность Солнца и геомагнитные бури 29 и 30 декабря. Фото © NASA / Unsplash
29 декабря, в пятницу, геомагнитная обстановка будет на уровне К2, что считается спокойной. Максимальное геомагнитное возмущение будет утром — на уровне K3. В ночь с пятницы на субботу буря опять поднимется до трёх баллов, возмущение продлится до 12 часов дня субботы.
Далее вечером 30 декабря, а также 31 декабря, в канун Нового года, геомагнитная обстановка будет спокойной.
Прогноз магнитных бурь на 3 дня. Скриншот с сайта ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Как магнитные бури 29 и 30 декабря повлияют на здоровье человека
Самые частые симптомы при магнитных бурях — это головная боль, бессонница, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время бурь настроение может резко меняться. Увеличение магнитных полей может вызывать повышение давления, изменения в сердечном ритме и даже привести к возникновению инфаркта. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется быть особенно осторожными во время магнитных бурь.
Советы врачей: как пережить магнитную бурю 29 и 30 декабря
Чтобы справиться с негативными последствиями магнитных бурь, врачи рекомендуют следовать определённым рекомендациям:
- регулярные физические упражнения, которые помогают укрепить организм и снизить влияние магнитных полей;
- правильное питание: употребляйте больше свежих фруктов и овощей, не ешьте жирную и тяжёлую пищу, пейте достаточно жидкости.
Для снижения дискомфорта от магнитной бури можно принять успокаивающие травяные чаи. Используйте увлажнители воздуха, которые помогут снять напряжение и восстановить дыхание. Уделите время для полноценного отдыха, чтобы облегчить стресс и улучшить качество сна.
Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь 29 и 30 декабря
Магнитные бури — это явление, которое несёт с собой потенциальную опасность для нашего организма. Вкупе с предновогодним стрессом и корпоративами вред здоровью может кратно усилиться, поэтому избегайте чрезмерного употребления алкоголя и постарайтесь поменьше нервничать в последние дни 2023 года. С наступающим Новым годом!