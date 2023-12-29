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Новый год и новая головная боль: Что известно о магнитных бурях 29 и 30 декабря 2023 уровня К3

Под Новый год, 29 и 30 декабря, по прогнозам, на Земле начнутся небольшие геомагнитные возмущения. Они могут вызывать головокружение, слабость и головные боли. В какие дни нужно соблюдать осторожность и какой силы будет магнитная буря? Читайте на Life.ru.

29 декабря, 08:43
Неблагоприятная активность Солнца и геомагнитные бури 29 и 30 декабря. Фото © NASA / Unsplash

Неблагоприятная активность Солнца и геомагнитные бури 29 и 30 декабря. Фото © NASA / Unsplash

29 декабря, в пятницу, геомагнитная обстановка будет на уровне К2, что считается спокойной. Максимальное геомагнитное возмущение будет утром — на уровне K3. В ночь с пятницы на субботу буря опять поднимется до трёх баллов, возмущение продлится до 12 часов дня субботы.

Далее вечером 30 декабря, а также 31 декабря, в канун Нового года, геомагнитная обстановка будет спокойной.

Прогноз магнитных бурь на 3 дня. Скриншот с сайта ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Прогноз магнитных бурь на 3 дня. Скриншот с сайта ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как магнитные бури 29 и 30 декабря повлияют на здоровье человека

Самые частые симптомы при магнитных бурях — это головная боль, бессонница, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время бурь настроение может резко меняться. Увеличение магнитных полей может вызывать повышение давления, изменения в сердечном ритме и даже привести к возникновению инфаркта. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется быть особенно осторожными во время магнитных бурь.

Советы врачей: как пережить магнитную бурю 29 и 30 декабря

Чтобы справиться с негативными последствиями магнитных бурь, врачи рекомендуют следовать определённым рекомендациям:

  • регулярные физические упражнения, которые помогают укрепить организм и снизить влияние магнитных полей;
  • правильное питание: употребляйте больше свежих фруктов и овощей, не ешьте жирную и тяжёлую пищу, пейте достаточно жидкости.

Для снижения дискомфорта от магнитной бури можно принять успокаивающие травяные чаи. Используйте увлажнители воздуха, которые помогут снять напряжение и восстановить дыхание. Уделите время для полноценного отдыха, чтобы облегчить стресс и улучшить качество сна.

Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь 29 и 30 декабря

Магнитные бури — это явление, которое несёт с собой потенциальную опасность для нашего организма. Вкупе с предновогодним стрессом и корпоративами вред здоровью может кратно усилиться, поэтому избегайте чрезмерного употребления алкоголя и постарайтесь поменьше нервничать в последние дни 2023 года. С наступающим Новым годом!

Авторы
Марина Суворова
Марина Суворова
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