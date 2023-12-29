5 самых провальных фильмов в СССР — их никто не смог досмотреть до конца Если советское кино у вас ассоциируется исключительно с душевными и качественными картинами, то вам просто сказочно повезло. Мы это исправим и расскажем про провалы кинематографа СССР. 29 декабря, 14:01 Обложка © "Частный детектив, или Операция "Кооперация", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

Считается, что картины времён СССР достойны не только просмотра, но и повторного пересмотра. Отличные сценарии и великие режиссёры подарили нам огромное количество произведений искусства, которые не только передают настроение эпохи, но и остаются вневременными. Однако есть в истории советского кинематографа такие страницы, которые кинодеятели были бы не против забыть.

1. "Частный детектив, или "Операция "Кооперация", 1989

Из-за каких советских фильмов зрители массово уходили из кинотеатров, не дожидаясь окончания. Фото © "Частный детектив, или Операция "Кооперация", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

Криминальная комедия "Частный детектив, или "Операция "Кооперация" режиссёра Леонида Гайдая вышла на экраны в 1989 году. По сюжету молодой предприниматель Дмитрий Пузырёв (Дмитрий Харатьян), оставшись без работы, решает открыть частное сыскное бюро. В жизни героя начинаются невероятные приключения. Ну, как невероятные… Даже преданные поклонники кинолент Гайдая нарекли этот фильм провалом. Откровенно слабыми называют "натянутые диалоги", а также юмор. Эту комедию зрители оценили на 6,3.

2. "Скворец и Лира", 1974

История этого фильма стала для её участников и счастливой, и печальной одновременно. Конечно, попытка маститого режиссёра своего времени Григория Александрова снять в картине 71-летнюю жену в роли героини, которой слегка за 20, не могла не попасть под обстрел зрительских насмешек. Эту картину зрители оценили на 4,2.

3. "Лунная радуга", 1983

5 самых плохих фильмов СССР: какое кино пришлось не по вкусу советскому зрителю. Фото © "Лунная радуга", режиссёр Андрей Ермаш, сценарист Андрей Ермаш / Kinopoisk.ru

Экранизация страшно популярной у советских школьников и студентов научно-фантастической эпопеи Сергея Павлова. События разворачиваются в недалёком будущем, где Солнечная система уже освоена человеком, но несёт неприятные и загадочные сюрпризы.

Говорят, что режиссёр Андрей Ермаш по большому блату (его отец был председателем Госкомитета по кинематографии СССР) выбил на проект самых топовых актёров — уровня Ливанова и Соломина. Только вот картине это отнюдь не помогло. Получилась настолько невзрачная чепуха, что многие любители книги даже и не узнали, что фильм "Лунная радуга" вышел на киноэкраны.

Ермаш явно рвался снять свой "Солярис", но забыл впопыхах, что ему 26 лет и он не Тарковский. "Лунная радуга" — один из тех провалов, которые до сих пор не могут простить советскому кинематографу наши книголюбы. В сообществе ценителей фантастики фильм принято считать неудачным из-за слабой режиссуры и монтажа. Его называли скучным, затянутым и не передающим достоинства книги. Зрители, несмотря на редкое присутствие фантастики в кинотеатрах, эту ленту тоже не оценили. На "Кинопоиске" картине поставили всего 5,4.

4. "На помощь, братцы", 1988

Комедия, снятая Иваном Васильевым в 1988 году. В центре сюжета царь, которого решили женить. Выбрал он себе невесту из заморских краёв и послал за ней трёх дураков в надежде на то, что они не смогут выполнить его наказ...

Фильм изначально задумывался как комедия, но оказался совсем не смешным. Кроме того, герои получились плоскими, а их мотивы неубедительными. Ничего удивительного, что зрители оказались скупы на высокие оценки. Эту картину они оценили на 4,9.

5. "Крестьянский сын", 1975

Провальные советские фильмы, которые никто не оценил: 5 картин. Фото © "Крестьянский сын", режиссёр Ирма Рауш, сценарист Раиса Григорьева / Kinopoisk.ru

После фильмов "Белое солнце пустыни", "Неуловимые мстители" и "Свой среди чужих, чужой среди своих" советские экраны наводнили истерны — зажигательные приключенческие ленты про Гражданскую войну. Не всем повезло быть удачными. "Крестьянский сын", возможно, наихудший представитель этого непозорного патриотического жанра.

Безобразно сляпанный и насквозь вторичный фильм режиссёра Ирмы Рауш о крестьянах-партизанах, в котором даже музыка Артемьева повторяет саундтрек "Своего среди чужих". Образец из рук вон паршивой советской коммерции, которую хаяли и зрители, и критики. На "Кинопоиске" картине поставили 6,8, что для такой ленты даже слишком жирно.

Авторы Виктория Дитрих