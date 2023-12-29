Как в воду глядел: 3 шутки Михаила Задорнова, которые сбылись на самом деле Сам юморист называл себя "предсказамусом", его пророчества сбывались, множество прозорливых шуток стали в нашем мире реальностью. Ну тупые-е-е-е... 29 декабря, 16:30 Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Одним из самых ярких сатириков XX века стал Михаил Задорнов. Особую славу он приобрёл не только в Советском Союзе, когда выступал со своим коронным номером – пародией на "Спокойной ночи малыши", но и позднее, когда начал шутить над политикой и социальными проблемами.

На протяжении всей жизни Задорнов изучал веды, славянскую культуру, мифы и многое другое, но со временем, после его смерти, многие стали замечать, что шутки сатирика сбываются. Неужели Задорнов колдун? Или это просто следствие наблюдательности? Прибауток у этого замечательного артиста было великое множество. Все очень весёлые и, как говорится, "на злобу дня". Давайте вспомним самые яркие слова Михаила Николаевича, которые воплотились в жизнь! "Щаз-щаз, подождите... Вот сейчас-сейчас... Только не лопните от смеха..."

Белоснежка-афроамериканка

Как Михаил Задорнов предсказал будущее России и мира. Кадр © "Белоснежка". Режиссёр Марк Уэбб; сценаристы Грета Гервиг, Эрин Крессида Уилсон, Якоб Гримм / Kinopoisk.ru

Задорнов уделял много внимания политическим событиям. В своих выступлениях он высмеивал ханжество политкорректности, санкции, культурные явления и многое другое. Например, смеялся над тем, что в диснеевском мультфильме про Белоснежку возьмут девушку колумбийского происхождения на главную роль. В 2022 году на роль Белоснежки взяли темнокожую актрису Рэйчел Зеглер.

События на Украине

Шутки Михаила Задорнова оказались пророческими. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Задорнов также удивительно точно предсказал события на Украине. Одним из его самых безобидных пророчеств было возникновение армейской формы от Юдашкина. По мнению сатирика, Украина не захотела жить плохо, а станет жить ещё хуже.

Задорнов в юмористической форме донёс до слушателя смысл того, что творится в соседней стране ещё до начала СВО: – Сеня, что у вас там творится? – Да Украина немножко воюет с Россией. – Ну и что, есть потери? – Украина потеряла Крым, пару областей, самолёты, танки, БМП и народу тоже прилично. – Слушай, а что потеряли русские? – Моня, ты не поверишь, русские ещё на войну не приехали.

Санкции против России

Сатирик, оказавшийся пророком: Шутки Михаила Задорнова сбылись. Фото © Shutterstock

А помните, в одном из своих монологов Задорнов шутил: "Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США". Слова о том, что Россию не напугают американские санкции, мы буквально видим сегодня за окном. Во многом предсказание сбылось.

Авторы Виктория Дитрих