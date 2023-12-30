Значение модернизации БАМа — важнейшие инфраструктурные объекты от Северобайкальска до Тынды
Реконструкция тоннелей, мостов и прокладка вторых путей увеличат пропускную способность магистрали в разы.
Обложка © ТАСС / ОАО "РЖД"
Восточный полигон РЖД является одним из ключевых российских транспортных инфраструктурных проектов: в рамках федеральной программы на развитие БАМа и Транссиба в 2023–2025 годах планируется выделить 788,3 млрд рублей. Пропускная способность БАМа будет увеличена в разы. Поэтапная реализация масштабного проекта реконструкции Восточного полигона несёт в себе мультипликативный эффект. Строительство мощной транспортной артерии в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона не только будет способствовать увеличению грузопотока. Одновременно будет строиться новое жильё, объекты социальной инфраструктуры, активизируется рынок труда, что, по приблизительным подсчётам, может привести к росту ВВП до 5–7%.
Мысовые тоннели
Ключевыми объектами инфраструктуры БАМа являются мысовые тоннели. Это комплекс железнодорожных тоннелей на Байкало-Амурской магистрали на участке Северобайкальск – Нижнеангарск, Бурятия. Тоннели выстроены на участке железной дороги, проходящем вдоль озера Байкал, и предназначены для пропуска поездов сквозь отроги Байкальского хребта, вплотную примыкающие к озеру. Длина тоннелей: 413,9 м (Первый Мысовой тоннель), 1843,4 м (Второй Мысовой тоннель), 1706 м (Третий Мысовой тоннель) и 1343,7 м (Четвёртый Мысовой тоннель). Все четыре тоннеля строились под два пути (сечение составляет 122–126 м²), однако первоначально и поныне в трёх из четырёх пока уложен только один путь.
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Тоннель № 1 — двухпутный, длина — 414 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. К обоим порталам примыкают противообвальные галереи.
В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах. В 2020–2022 годах уложен второй путь, в тоннеле выполнена реконструкция систем освещения и оповестительно-заградительной сигнализации, выполнен монтаж трубопровода сжатого воздуха.
Тоннель № 2 — двухпутный, длина — 1843 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. На обоих порталах имеются вентиляционные здания, в которых расположены трансформаторные подстанции и вентиляционные установки. В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах.
Тоннель № 3 — двухпутный, длина — 1777 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. На обоих порталах имеются вентиляционные здания, в которых расположены трансформаторные подстанции и вентиляционные установки. В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах.
Тоннель № 4 — двухпутный, длина — 1344 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. На обоих порталах имеются вентиляционные здания, в которых расположены трансформаторные подстанции и вентиляционные установки. В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах.
До конца 2023 года должна завершиться реконструкция участка Северобайкальск – Блок-пост 1084 км. На всём протяжении будет уложен второй путь на железобетонном основании.
Северомуйский тоннель
Северомуйский тоннель — самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его длина составляет 15 343 м. Строительство длилось 20 лет и было завершено в 2003 году. Тоннель насквозь пронзает одноимённый горный хребет в Республике Бурятия.
Ввод в эксплуатацию Северомуйского тоннеля дал возможность безостановочного движения по БАМу тяжеловесных грузовых поездов. Время в пути на участке Казанкан – Ангаракан сократилось с двух часов до 20–25 минут.
В настоящее время разрабатывается проект второго Северомуйского тоннеля. Его строительство увеличит пропускную способность магистрали в шесть с половиной раз.
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Перегон Курьян – Тында
Расширяя подход к столице БАМа, станции Тында, в 1984 году проложили однопутную дорогу — железнодорожный перегон Курьян – Тында. БАМ строился однопутным, а чтобы разминуться со встречными поездами, строили разъезды. Курьян — разъезд, который строился для БАМа. Разъезд — это участок на однопутной железнодорожной линии, предназначенный для пропуска и обгона поездов. Также на железнодорожных разъездах может осуществляться посадка и высадка пассажиров, а в некоторых случаях погрузка/выгрузка небольших объёмов грузов. Разъезды имеют два или несколько путей.
Пропускная способность перегона в 25 пар поездов в сутки стала препятствием для растущего грузопотока, направленного в тихоокеанские порты России.
На перегоне Курьян – Тында в 2020 году введён в эксплуатацию новый второй путь длиной более семи километров. В рамках проекта уложено восемь стрелочных переводов, проведено переустройство 16,1 км линий связи и систем управления движением, построено шесть новых мостов, реконструированы две водопропускные трубы. Второй путь на перегоне позволил обеспечить одновременное движение по соседним путям встречных составов и увеличил пропускную способность участка с 25 до 32 пар поездов.
Станция Тында
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Тында считается столицей БАМа. На карте БАМа она находится ровно посередине, соединяя запад и восток железной дороги. Здесь сходятся грузовые и пассажирские потоки в направлении Дальнего Востока, Забайкальского и Хабаровского краёв, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. Станция связывает БАМ с Транссибирской и Амурско-Ямальской магистралями. Тында отправляет грузовые и пассажирские поезда во все направления этих магистралей.
Ключевой объект станции Тында — сортировочная горка, где разбирают прибывающие составы и формируют новые. В процессе модернизации 2015–2021 гг. в Тынде появилась новая автоматизированная сортировочная горка. Все системы управления движением переоборудованы. До модернизации здесь перерабатывалось порядка 840 вагонов в сутки. После завершения реконструкции станции Тында её перерабатывающая способность выросла более чем в 2,5 раза. Станция Тында готова к новым нагрузкам БАМа и всего Восточного полигона РЖД.