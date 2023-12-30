Значение модернизации БАМа — важнейшие инфраструктурные объекты от Северобайкальска до Тынды

Восточный полигон РЖД является одним из ключевых российских транспортных инфраструктурных проектов: в рамках федеральной программы на развитие БАМа и Транссиба в 2023–2025 годах планируется выделить 788,3 млрд рублей. Пропускная способность БАМа будет увеличена в разы. Поэтапная реализация масштабного проекта реконструкции Восточного полигона несёт в себе мультипликативный эффект. Строительство мощной транспортной артерии в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона не только будет способствовать увеличению грузопотока. Одновременно будет строиться новое жильё, объекты социальной инфраструктуры, активизируется рынок труда, что, по приблизительным подсчётам, может привести к росту ВВП до 5–7%.

Мысовые тоннели

Ключевыми объектами инфраструктуры БАМа являются мысовые тоннели. Это комплекс железнодорожных тоннелей на Байкало-Амурской магистрали на участке Северобайкальск – Нижнеангарск, Бурятия. Тоннели выстроены на участке железной дороги, проходящем вдоль озера Байкал, и предназначены для пропуска поездов сквозь отроги Байкальского хребта, вплотную примыкающие к озеру. Длина тоннелей: 413,9 м (Первый Мысовой тоннель), 1843,4 м (Второй Мысовой тоннель), 1706 м (Третий Мысовой тоннель) и 1343,7 м (Четвёртый Мысовой тоннель). Все четыре тоннеля строились под два пути (сечение составляет 122–126 м²), однако первоначально и поныне в трёх из четырёх пока уложен только один путь.

Тоннель № 1 — двухпутный, длина — 414 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. К обоим порталам примыкают противообвальные галереи.

В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах. В 2020–2022 годах уложен второй путь, в тоннеле выполнена реконструкция систем освещения и оповестительно-заградительной сигнализации, выполнен монтаж трубопровода сжатого воздуха.

Тоннель № 2 — двухпутный, длина — 1843 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. На обоих порталах имеются вентиляционные здания, в которых расположены трансформаторные подстанции и вентиляционные установки. В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах.

Тоннель № 3 — двухпутный, длина — 1777 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. На обоих порталах имеются вентиляционные здания, в которых расположены трансформаторные подстанции и вентиляционные установки. В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах.

Тоннель № 4 — двухпутный, длина — 1344 м, год постройки — 1987-й, оборудован освещением, системой пожаротушения, оповестительно-заградительной сигнализацией. На обоих порталах имеются вентиляционные здания, в которых расположены трансформаторные подстанции и вентиляционные установки. В 2011 году выполнена реконструкция верхнего строения пути с заменой звеньевого пути на деревянных шпалах на бесстыковой путь на железобетонных шпалах.

До конца 2023 года должна завершиться реконструкция участка Северобайкальск – Блок-пост 1084 км. На всём протяжении будет уложен второй путь на железобетонном основании.