5 продуктов питания, которым в холодильнике не место, а вы и не знали Список еды, запрещённой к хранению в холоде, гораздо длиннее, чем вы могли себе представить. Оказывается, большинство из нас рискуют отравиться, неправильно обращаясь с этими продуктами. 9 января, 14:30 Обложка © Shutterstock

Вы, должно быть, не знали, но некоторые продукты, которые по обыкновению держатся в холодильнике, на самом деле лучше хранить подальше от холода! Давайте рассмотрим, что именно мы портим из-за своих привычек, — пять самых распространённых примеров.

1. Томаты

5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике. Фото © Shutterstock

Признавайтесь, кто хранит помидоры в холодильнике, а потом жалуется, что они в наше время пошли совсем не те? Овощи в магазинах и правда далеки от тех, что мы привыкли есть в детстве. Но, храня томаты в холодильнике, мы делаем только хуже. Низкие температуры и влажность делают помидорки мягкими и безвкусными. Лучше всего хранить томаты при комнатной температуре, вдали от солнечного света. Так они не только продержатся несколько дней, но и будут повкуснее. Хоть немного.

2. Ягоды

Свежие ягоды — отличная находка летом, но они имеют ограниченный срок хранения. Многие пытаются продлить его, храня плоды в холодильнике, но решение это далеко не самое оптимальное. Свежие ягоды лучше есть прямо после сбора либо сразу замораживать для долгосрочного хранения. Тут стоит отметить, что арбуз тоже ягода и правило на него тоже распространяется. Если вы разрезали арбуз, то его следует съесть в ближайший день.

3. Хлеб

Какие продукты лучше не хранить в холодильнике? Фото © Shutterstock

Хлеб также не рекомендуется хранить в холодильнике. Хлебница — вот лучшее место для хранения этого мучного изделия, так как она помогает сохранить батон свежим и мягким. Холодильник, наоборот, низкими температурами превращает хлеб в чёрствый и безвкусный. Поэтому, чтобы насладиться ароматом и вкусом, лучше всего хранить его в хлебнице при комнатной температуре.

4. Зелень

Не каждый будет выращивать на подоконнике свежую зелень, вот и приходится хранить всевозможные петрушки и укропы в холодильнике. Идея так себе: зелень, как губка, впитывает запахи других продуктов, поэтому смысл в её полезности уменьшается. Чтобы сохранить её свежесть, положите зелень в миску с водой и оставьте при комнатной температуре. А лук с чесноком лучше хранить в бумажных пакетах в прохладном и тёмном месте.

5. Бананы

Как правильно хранить продукты, чтобы они не портились? Фото © Shutterstock

Мы постоянно покупаем бананы и даже не пытаемся хранить их при комнатной температуре. И не подозреваем, что, складывая эти фрукты к другим продуктам, всё только портим. Дело в том, что бананы выделяют газы, из-за которых их "соседи" начинают портиться быстрее. Да и сами бананы в таких условиях становятся безвкусными.

Теперь, когда вы знаете о продуктах, которые нельзя отправлять в холодильник, сможете сохранять их свежесть и качество в течение длительного времени. Помните, правильное хранение продуктов — это не только вкусная, но и здоровая еда!

Авторы Сергей Трофимов