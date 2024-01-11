Какие тайны и черты характера отражает почерк человека и на что важно обращать внимание Научившись его "читать", вы сможете узнать всю подноготную человека без использования натальной карты и детектора лжи. Проверьте себя и близких, вдруг они вам что-то недоговаривают! 11 января, 16:30 Обложка © Shutterstock

Графология отслеживает устойчивую связь между почерком и типом личности. По особенностям письма определяют настроение человека, возраст и пол, характер и темперамент, а также особенности мышления. Специалисты выделяют основные нюансы почерка, на которые следует обратить внимание.

Нажим

Как определить характер человека и его тип личности по его почерку. Фото © Shutterstock

Сильное нажатие на бумагу свидетельствует об уверенном характере обладателя. Такие люди работоспособны, общительны и оптимистичны. Лёгкий нажим связывают с чувствительными и слабовольными натурами. Они медлительные и обидчивые, но ответственные и аккуратные личности.

Как размер букв при письме отражает характер

Графология: что говорит о человеке его почерк — секреты и уловки. Фото © Shutterstock

Принято считать, что мелкий почерк свидетельствует о наблюдательности, хладнокровии, спокойствии и любви к деталям. А также о настойчивости в достижении цели, о склонности хранить секреты и не демонстрировать напоказ свои эмоции.

Крупный почерк характеризует энергичного, экспансивного и активного человека. Он словоохотлив, общителен, обладает отличными коммуникативными навыками, широким кругом интересов и кругозором, эрудирован, образован, мыслит нетривиально. Его негативные качества — неумение анализировать ситуацию и спонтанность в действиях.

Что наклон почерка может рассказать о человеке

Как прочитать человека по нажиму и наклону его почерка. Фото © Shutterstock

Сильный наклон обычен для брызжущих энергией людей, которых приводит в восторг всё новое. Типичные черты человека, пишущего буквы с наклоном в разные стороны, — быстрая смена настроения, отсутствие ясной цели в жизни и капризность.

Полное отсутствие наклона говорит о сдержанной личности, зачастую скрывающей свои чувства и с неохотой принимающей какие-либо изменения.

Тайны почерка и секреты личности: очертания

Что выдаёт в человеке манера его письма: наклон, очертания, нажим. Фото © Shutterstock

Округлые буквы указывают на доброту и отзывчивость, а также на способность идти на компромиссы. Если встретите человека с таким почерком, знайте: на него можно положиться, он всегда поддержит в трудную минуту.

Угловатый — признак эгоизма. Личность с таким почерком стремится к независимости, не любит, когда ей указывают, и слушать, как и что нужно делать.

Взаимосвязь почерка и характера человека: связка букв

Проверьте, что говорит почерк о вашем характере, что его выдаёт. Фото © Shutterstock

Написание букв без отрыва друг от друга — перед вами человек, который чётко и логично мыслит.

Приплюснутые буквы — признак личности, в которой животная природа берёт верх над осознанностью. Он может обладать низким интеллектом.

Если между букв почти нет связок, то такой человек — мечтатель и романтик, витающий в облаках и не приспособленный к жизни.

Авторы Виктория Дитрих