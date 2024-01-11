К просмотру обязательно: 5 малоизвестных, но шедевральных фильмов СССР

Все любят старые советские фильмы. Но вот несправедливость: одни мы смотрим по десятому кругу, а про другие даже не знаем. Признанные вершины тогдашнего киноискусства и народные хиты порой заслоняют тихие шедевры, которые словно бы необязательны к просмотру, но зато точно отражают дух времени. О картинах, оставшихся в тени, мы и расскажем.

1. "Без свидетелей", 1983 год

5 неочевидных фильмов времён СССР, которые напрасно недооценивают. Фото © "Без свидетелей", режиссёр Никита Михалков, сценарист Никита Михалков / Kinopoisk.ru

Сегодня имя Никиты Михалкова больше ассоциируется с такими картинами, как "Утомлённые солнцем", "Родня", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Пять вечеров". Но фильмография режиссёра больше, чем кажется. Так, в начале восьмидесятых он представил камерную ленту "Без свидетелей" о встрече бывших супругов. Среди особенностей фильма — его действие происходит в одном помещении, а имена главных героев не раскрываются. Эта лента особенно понравится ценителям психологических драм.

2. "Июльский дождь", 1966 год

Фильм-продолжение знаменитой "Заставы Ильича" и последнее большое художественное высказывание Марлена Хуциева. Герои, которым в предыдущей работе было "двадцать лет", повзрослели. Их жизнь по-прежнему похожа на одну большую вечеринку: сплошные прокуренные кухни и рестораны, музыка и бесконечные разговоры. Но этот праздник шестидесятых омрачён предчувствием грядущего конца, как июльский дождь предзнаменует неизбежную осень.

Центральная история рассказывает о последствиях случайной встречи Лены и Володи — среднестатистических технических интеллигентов того времени. Это столкновение в предчувствии лёгкого романа или большой любви ни к чему не приводит. Разочарование эхом отзывалось в жизни целого поколения накануне застоя. Типичного героя эпохи воплощает в своей первой кинороли Юрий Визбор — мужественный романтик с гитарой наперевес. Почему эта картина осталась в тени — большой вопрос.

3. "Мы, нижеподписавшиеся", 1981 год

Эти шедевры советского кино видели единицы: 5 картин. Фото © "Мы, нижеподписавшиеся", режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Александр Гельман / Kinopoisk.ru

Практически все действия этой остросоциальной производственной драмы разворачиваются в поезде. Приёмная комиссия возвращается в областной центр после осмотра хлебозавода. Акт о его сдаче они не подписали, выявив недоделки объекта. Один из героев пытается всячески убедить комиссию подписать документ. В главной роли — самая обаятельная и привлекательная Ирина Муравьёва, режиссёр фильма — Татьяна Лиознова.

4. "Дети Дон Кихота", 1965 год

Трагикомедия о многодетной семье заведующего роддомом Петра Бондаренко по прозвищу Дон Кихот от режиссёра Евгения Карелова. Сюжет таков: мужчина воспитывает трёх сыновей, с детства внушая им идеалы благородства и самопожертвования, очень далёкие от реальной жизни. В итоге старший, Виктор, испытывает творческий кризис. Средний, Дима, после университета хочет поехать в Арктику, а не по распределению в Подмосковье. А младший сын Юрка вообще убегает из дома, чтобы помочь угнетённым народам Африки. И, кроме всего того, Бондаренко поджидает неприятность на работе: одна из пациенток отказывается от своего ребёнка… как же на это отреагирует Пётр?

5. "Осторожно, бабушка!", 1961 год

Малоизвестные, но хорошие советские фильмы, о которых вы точно не слышали. Фото © "Осторожно, бабушка!", режиссёр Надежда Кошеверова, сценарист Константин Исаев / Kinopoisk.ru