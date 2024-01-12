YouTube, VK и Telegram возглавили топ популярных приложений на новогодних праздниках В новогодние праздники россияне выбирали вместо обычных звонков поздравления в мессенджерах, которые вошли в число самых популярных приложений с 31 декабря по 8 января. Голосовой трафик на абонента сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 12 января, 06:37 Обложка © Shutterstock

Самым популярным приложением в новогоднюю ночь и зимние праздники стал YouTube, но активность российских абонентов в нём снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, он показывает потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%. Это позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%). Таковы результаты исследования "МегаФона" на основе обезличенных данных абонентов.

Завершает топ-5 приложений "Кинопоиск", интернет-трафик которого увеличился на 31%. Категория мессенджеров в целом показала взрывной рост. По сравнению с праздниками 2023 года активность абонентов в этом сегменте выросла на 45%. Заметно прибавили и онлайн-кинотеатры, демонстрирующие увеличение трафика на 28% год к году.

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет. Так, в эти новогодние праздники в среднем россиянин тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и на 21% меньше, чем в 2022 году. При этом самыми "разговорчивыми" оказались жители Карачаево-Черкесии. Они в новогодние дни провели за звонками 148 минут в расчёте на абонента.

Жители Мордовии немного отстают от лидера с показателем 136 минут на абонента, а замыкают первую тройку абоненты из Пензенской области (131 минута). Жители Калмыкии (129 минут) и Самарской области (119 минут) также вошли в топ-5 по наибольшему числу потраченных минут на абонента.

Авторы Валерия Мишина