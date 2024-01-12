Год магнитных бурь: Почему 2024-й обещает быть "штормовым" В Институте космических исследований РАН рассказали, какая картина складывается на основе текущих наблюдений за поведением Солнца. 11 января, 21:43 Солнечная вспышка. Обложка © Shutterstock

В 2024 году ожидается в общей сложности порядка 50–60 магнитных бурь, из них около 20 обещают быть сильными, рассказал Лайфу заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

— Если в среднем одна-две таких бури будут происходить в месяц, то это не будет удивительно, — считает он.

Магнитные бури по "степени тяжести" подразделяются на пять категорий — от G1 до G5. Самые экстремальные — это бури уровня G5. Они раз в сто мощнее G1 и случаются крайне редко, подчеркнул Сергей Богачёв. В последний раз такое событие было зафиксировано в 2005 году. В наступившем году самыми сильными, по текущим прогнозам, будут магнитные бури уровня G3 и G4. Согласно международной классификации, они способны вызвать перебои в работе спутниковой и радиосвязи и даже срабатывания защитных устройств в электросетях.

Как объяснил гелиофизик, в целом это объясняется тем, что сейчас Солнце подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности. Ранее учёные ожидали, что он настанет в 2025 году. Однако сейчас солнечная активность нарастает настолько интенсивно, что, по всей видимости, эти прогнозы стоит несколько пересмотреть.

— Проанализировав предыдущий год, мы видим, что солнечная активность растёт довольно быстро, она растёт раза в полтора быстрее, чем прогнозировалось изначально. Поэтому есть мнение, и оно сейчас широко распространено, что максимум наступит раньше. Потому что если мы в таком темпе будем продолжать расти до 2025 года, то цикл будет каким-то очень высоким, — поделился физик.

Изменения в солнечной короне по мере вращения Солнца вокруг своей оси (анимация, сделанная на основе реальных снимков). GIF © giphy

Сейчас идёт 25-й солнечный цикл. Это означает, что мировая наука профессионально наблюдает основной 11-летний цикл Солнца уже 25-й раз подряд. То есть в распоряжении гелиофизики — данные о поведении светила за последние более чем два с половиной столетия. Как рассказали в ИКИ РАН, на основе этих данных у учёных появилось подозрение о наличии (помимо главного 11-летнего цикла) неких долгосрочных колебаний солнечной активности — с периодом приблизительно в 100 лет: примерно через каждую сотню лет наступают времена, когда солнечный максимум выдаётся особенно суровым, а все остальные циклы проходят со сравнительно слабыми пиками.

Так вот, исходя из этого, мы сейчас живём ещё в достаточно спокойное время: в 1950-е и 60-е годы солнечные пики были раза в два мощнее нынешних, заверил Сергей Богачёв. Но этот текущий "вековой минимум" заканчивается, и в ближайшие десятилетия есть основания ждать всё более и более сильных солнечных максимумов.

Гелиофизик напомнил, что почти всегда магнитные бури — последствие мощного солнечного события, которое, по сути, представляет собой взрыв на Солнце: из атмосферы светила выбрасываются гигантские массы солнечного вещества, часть которых через два-три дня достигает Земли и возмущает её магнитосферу. Этот солнечный выброс называется корональным выбросом массы.

Корональный выброс солнечной массы. GIF © giphy

— По сути, приходят куски Солнца. Выбрасываются куски атмосферы Солнца. Если бы мы с вами в этот момент находились в открытом космосе, то есть не были бы защищены, то в целом могли бы получить опасную дозу радиации, — объясняет Сергей Богачёв.

Как правило, корональный выброс сопровождается тем, что называется солнечной вспышкой — потоком высокоэнергичных фотонов. Они достигают Земли за считаные минуты. На магнитосферу они не влияют, но взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, а ещё служат предупреждением о том, что через пару дней к нам могут прилететь огромные облака солнечной плазмы.

По текущим данным (на середину января 2024 года), в ближайшие недели магнитных бурь не ожидается. Впрочем, в таких прогнозах солнечного поведения есть небольшое коварство, признался гелиофизик: они составляются по итогам наблюдений за прошедшие 27 дней, за которые Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси, и исходят из того, что за следующие 27 дней ничего не изменится. А такой гарантии нет. Поэтому существует краткосрочный, трёхдневный прогноз, который учитывает последние внезапные изменения.

Авторы Адель Романенкова