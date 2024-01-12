Юрий Никулин успел озвучить три истины о жизни, доброте и счастье, в которые верил Он был не только творческим человеком, но ещё и достойно защищал Родину. Артист был на фронте, пережил блокаду и освобождал Прибалтику. Несмотря на кровавые войны, Никулин сумел сохранить любовь к жизни, оптимизм и умение радоваться мелочам. И вот его золотые слова. 12 января, 15:00 Обложка © ТАСС / Олег Иванов

Юрий Никулин полюбился миллионам зрителей не только как гениальный актёр, но и как очень позитивный, открытый человек с большим сердцем. Жизнерадостный клоун с широкой улыбкой был знаком каждому, кто когда-то жил в СССР. Никулин был действительно уникальной личностью, сумевшей совместить в себе и юмориста, и артиста цирка, и актёра, и автора нескольких книг. Так давайте вспомним его самые мудрые высказывания.

1. Юрий Никулин — о человеческом счастье

Что говорил Юрий Никулин о способности сделать счастливым другого человека. Фото © ТАСС

"Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы".

Юрий Никулин простыми словами говорит сложную мудрость: если хотите изменить мир к лучшему, то начать стоит сначала с себя. Не покорять карьерные вершины, не заниматься нравоучением и бесполезной критикой. А помогать себе и близким. Помните, всё начинается с первого шага. И тогда, словно запустив цепочку в домино, мир понемногу начнёт преображаться. Всё в ваших руках!

2. Высказывание Юрия Никулина о лечебном смехе

Юрий Никулин любил смешить людей, потому что всё вокруг в тот же момент обволакивалось добротой. Фото © ТАСС / Олег Иванов

"Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеётся добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства".

Знакомая всем фраза: смех продлевает жизнь. В принципе, так и есть. Лучше улыбаться, смеяться и радоваться, чем унывать по пустякам, завидовать другим и быть тем самым другом с постным лицом, который вечно чем-то недоволен. Смех — это всегда признак, что человек испытывает хоть малейшую, но радость. И уж если он добрый и искренний, то он обязательно заражает позитивом окружающих.

3. Что Юрий Никулин говорил о вакцине от подлости

Юрий Никулин призывал не мстить подлецам, а жить на полную катушку. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов

"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут…"

Есть такие злодеи в жизни, которых мы привыкли называть подлецами. Так вот, свои делишки они совершают с одной целью — приумножить и распространить негатив. Но Никулин просит не поддаваться эмоциям и не вестись на провокации. Важно на таких подлых личностей банально не обращать внимания. Ведь, как известно, "собака бывает кусачей только от жизни собачьей" — им плохо, вот эти люди и стараются испортить жизнь другим.

Авторы Виктория Дитрих