5 забытых дешёвых советских супов, которыми десятилетиями кормили нацию
Вы когда-нибудь задумывались, какими простыми и доступными были блюда времён СССР? Их уплетали с удовольствием как дети, так и взрослые. Вспоминаем рецепты не только вкусных, но и экономных супов.
Обложка © ТАСС / Владимир Шуба
Долгие годы советская кухня славилась своей простотой и доступностью. Сегодня разбираемся в пяти забытых супах, которыми десятилетиями кормили весь Союз. Эти блюда были не только экономными, но и вкусными, их рецепты передавались из поколения в поколение. Давайте вместе окунемся в атмосферу той самой кухни и вспомним эти супы, что стояли на столах в каждом советском доме.
1. Постные щи с кислой капустой из Союза
Постные щи, как их готовили во времена Союза: рецепт. Фото © Shutterstock
Капустные щи — одно из самых популярных блюд советской кухни. Они были не только вкусными, но и экономными, что делало их доступными для всех. Чтобы приготовить этот постный суп с кислой капустой, вам понадобится:
- 4 картофелины;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 300 г кислой капусты;
- соль, перец, лавровый лист по вкусу;
- 3 литра воды.
Как приготовить постные щи — пошаговый рецепт
- Доведите воду до кипения и положите картошку, нарезанную соломкой.
- Варите на медленном огне 10 минут, затем добавьте капусту.
- Мелко нарежьте лук, натрите на тёрке морковь. Тушите морковь и лук 10 минут на сковороде с растительным маслом.
- Добавьте зажарку, лавровый лист, соль и перец в суп. Варите его на медленном огне ещё 15 минут.
2. Забытые рецепты СССР: грибной суп с перловкой
Как готовить грибной суп с перловкой: рецепт и инструкция. Фото © Shutterstock
Грибной суп — прекрасный способ пустить в ход свежие или замороженные грибы, которые остались с лета. Особенно это блюдо будет хорошо именно зимой. Вот что вам понадобится:
- 200 граммов любых грибов;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 3 картофелины;
- 0,5 столовой ложки перловой крупы;
- растительное масло для зажарки;
- соль, перец, лавровый лист по вкусу.
Как приготовить грибной суп — пошаговый рецепт
- Очистите грибы, нарежьте их и положите в кастрюлю. Залейте водой.
- Доведите до кипения, добавьте соль, перец, лавровый лист и варите 30 минут.
- В это время зажарьте мелко нарезанный лук и морковь на растительном масле.
- Добавьте в бульон картофель, зажарку и предварительно замоченную в кипятке перловую крупу.
- Варите до готовности картофеля.
3. Советский молочный суп: рецепт
Молочный суп времён СССР: забытый рецепт. Фото © Shutterstock
Молочный суп по классическому советскому рецепту пробовал каждый, кто был в детском саду. Чтобы сделать его более привлекательным для детей, мамы добавляли в блюдо различные сладости, такие как изюм, орехи или мёд. Но сегодня мы вспомним тот самый оригинальный рецепт.
Для приготовления молочного супа вам понадобится:
- 500 мл молока;
- полстакана мелкой вермишели;
- 2 стакана сахара;
- 5–10 г сливочного масла.
Как просто и быстро приготовить молочный суп
- Налейте в кастрюлю молоко и доведите до кипения.
- Затем насыпьте туда полстакана мелкой вермишели и две столовые ложки сахара.
- Варите 10 минут.
- В готовый суп положите 5–10 граммов сливочного масла и тщательно перемешайте.
4. Забытые супы из СССР: гороховый
Как приготовить гороховый суп времён Советского Союза. Фото © Shutterstock
Ещё одно воспоминание о советской кухне. Гороховый суп может быть очень вкусным даже без мяса. Например, вы можете подавать его с гренками или сухариками. Для приготовления понадобится:
- 1 стакан гороховой крупы;
- 3 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- растительное масло для зажарки;
- соль и перец по вкусу;
- 2 литра воды.
Как приготовить гороховый суп времён СССР
- Залейте водой стакан сухого гороха и оставьте на ночь.
- Утром пересыпьте горох в кастрюлю с двумя литрами воды. Доведите до кипения, поварите 10 минут и добавьте нарезанный кубиками картофель. После этого варите ещё 20 минут.
- Мелко нарежьте лук, натрите морковь, всё смешайте и тушите до мягкости.
- Добавьте соль с перцем и варите ещё 5 минут. Готово!
5. Рассольник с рыбными консервами — рецепт из СССР
Рецепт рассольника с консервами, как это делали в Союзе. Фото © Shutterstock
Рассольник — суп с особой кислой ноткой, из-за которой у блюда так много фанатов! Но ещё его можно готовить с консервированной рыбой, о чём многие забыли! Вот что вам понадобится:
- 1 банка консервированной рыбы;
- 3 солёных огурца;
- 80 г перловой крупы;
- 600 г картофеля;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 столовая ложка соли;
- растительное масло для зажарки;
- лавровый лист и зелень по вкусу;
- 1,5 литра воды.
Как приготовить рассольник — пошаговый рецепт
- Оставьте перловую крупу в воде на ночь. Затем, сменив воду, доведите всё до кипения.
- Добавьте нарезанную кубиками картошку и варите ещё 10 минут.
- Нарежьте лук и натрите на тёрке морковь, зажарьте на растительном масле.
- Очистите от кожуры и мелко нарежьте солёные огурцы. Положите их в отдельную кастрюлю с водой и варите 20 минут. Воду после этого не выливайте.
- Вылейте зажарку в суп вместе с огурцами и бульоном. Варите ещё 10 минут.
- Добавьте банку консервированной рыбы, столовую ложку соли, лавровый лист и зелень по вкусу. Варите ещё пять минут.