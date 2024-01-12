5 забытых дешёвых советских супов, которыми десятилетиями кормили нацию Вы когда-нибудь задумывались, какими простыми и доступными были блюда времён СССР? Их уплетали с удовольствием как дети, так и взрослые. Вспоминаем рецепты не только вкусных, но и экономных супов. 12 января, 16:00 Обложка © ТАСС / Владимир Шуба

Долгие годы советская кухня славилась своей простотой и доступностью. Сегодня разбираемся в пяти забытых супах, которыми десятилетиями кормили весь Союз. Эти блюда были не только экономными, но и вкусными, их рецепты передавались из поколения в поколение. Давайте вместе окунемся в атмосферу той самой кухни и вспомним эти супы, что стояли на столах в каждом советском доме.

1. Постные щи с кислой капустой из Союза

Постные щи, как их готовили во времена Союза: рецепт. Фото © Shutterstock

Капустные щи — одно из самых популярных блюд советской кухни. Они были не только вкусными, но и экономными, что делало их доступными для всех. Чтобы приготовить этот постный суп с кислой капустой, вам понадобится: 4 картофелины;

1 луковица;

1 морковь;

300 г кислой капусты;

соль, перец, лавровый лист по вкусу;

3 литра воды.

Как приготовить постные щи — пошаговый рецепт

Доведите воду до кипения и положите картошку, нарезанную соломкой. Варите на медленном огне 10 минут, затем добавьте капусту. Мелко нарежьте лук, натрите на тёрке морковь. Тушите морковь и лук 10 минут на сковороде с растительным маслом. Добавьте зажарку, лавровый лист, соль и перец в суп. Варите его на медленном огне ещё 15 минут.

2. Забытые рецепты СССР: грибной суп с перловкой

Как готовить грибной суп с перловкой: рецепт и инструкция. Фото © Shutterstock

Грибной суп — прекрасный способ пустить в ход свежие или замороженные грибы, которые остались с лета. Особенно это блюдо будет хорошо именно зимой. Вот что вам понадобится: 200 граммов любых грибов;

1 морковь;

1 луковица;

3 картофелины;

0,5 столовой ложки перловой крупы;

растительное масло для зажарки;

соль, перец, лавровый лист по вкусу.

Как приготовить грибной суп — пошаговый рецепт

Очистите грибы, нарежьте их и положите в кастрюлю. Залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль, перец, лавровый лист и варите 30 минут. В это время зажарьте мелко нарезанный лук и морковь на растительном масле. Добавьте в бульон картофель, зажарку и предварительно замоченную в кипятке перловую крупу. Варите до готовности картофеля.

3. Советский молочный суп: рецепт

Молочный суп времён СССР: забытый рецепт. Фото © Shutterstock

Молочный суп по классическому советскому рецепту пробовал каждый, кто был в детском саду. Чтобы сделать его более привлекательным для детей, мамы добавляли в блюдо различные сладости, такие как изюм, орехи или мёд. Но сегодня мы вспомним тот самый оригинальный рецепт. Для приготовления молочного супа вам понадобится: 500 мл молока;

полстакана мелкой вермишели;

2 стакана сахара;

5–10 г сливочного масла.

Как просто и быстро приготовить молочный суп

Налейте в кастрюлю молоко и доведите до кипения. Затем насыпьте туда полстакана мелкой вермишели и две столовые ложки сахара. Варите 10 минут. В готовый суп положите 5–10 граммов сливочного масла и тщательно перемешайте.

4. Забытые супы из СССР: гороховый

Как приготовить гороховый суп времён Советского Союза. Фото © Shutterstock

Ещё одно воспоминание о советской кухне. Гороховый суп может быть очень вкусным даже без мяса. Например, вы можете подавать его с гренками или сухариками. Для приготовления понадобится: 1 стакан гороховой крупы;

3 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

растительное масло для зажарки;

соль и перец по вкусу;

2 литра воды.

Как приготовить гороховый суп времён СССР

Залейте водой стакан сухого гороха и оставьте на ночь. Утром пересыпьте горох в кастрюлю с двумя литрами воды. Доведите до кипения, поварите 10 минут и добавьте нарезанный кубиками картофель. После этого варите ещё 20 минут. Мелко нарежьте лук, натрите морковь, всё смешайте и тушите до мягкости. Добавьте соль с перцем и варите ещё 5 минут. Готово!

5. Рассольник с рыбными консервами — рецепт из СССР

Рецепт рассольника с консервами, как это делали в Союзе. Фото © Shutterstock

Рассольник — суп с особой кислой ноткой, из-за которой у блюда так много фанатов! Но ещё его можно готовить с консервированной рыбой, о чём многие забыли! Вот что вам понадобится: 1 банка консервированной рыбы;

3 солёных огурца;

80 г перловой крупы;

600 г картофеля;

1 морковь;

1 луковица;

1 столовая ложка соли;

растительное масло для зажарки;

лавровый лист и зелень по вкусу;

1,5 литра воды.

Как приготовить рассольник — пошаговый рецепт

Оставьте перловую крупу в воде на ночь. Затем, сменив воду, доведите всё до кипения. Добавьте нарезанную кубиками картошку и варите ещё 10 минут. Нарежьте лук и натрите на тёрке морковь, зажарьте на растительном масле. Очистите от кожуры и мелко нарежьте солёные огурцы. Положите их в отдельную кастрюлю с водой и варите 20 минут. Воду после этого не выливайте. Вылейте зажарку в суп вместе с огурцами и бульоном. Варите ещё 10 минут. Добавьте банку консервированной рыбы, столовую ложку соли, лавровый лист и зелень по вкусу. Варите ещё пять минут.

Авторы Сергей Трофимов