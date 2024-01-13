День российской печати – 2024: История и традиции праздника работников прессы День российской печати — это праздник, который отмечается работниками периодической печати, средств массовой информации и журналистами. Когда его празднуют в России, какова его история и традиции, а также интересные факты из истории печати — читайте на Life.ru. 12 января, 21:01 День печати объединяет редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов. Фото © Freepik

В начале года в нашей стране отмечается День российской печати, который является профессиональным праздником для работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов.



Давайте же выясним, какого числа отмечается этот праздник, какова его история и кого нужно поздравить с Днём российской печати.

Когда отмечают День российской печати

С 1991 года 13 января в России отмечается День российской печати. Ранее, до 1991 года, праздник назывался Днём советской печати и отмечался 5 мая, поскольку именно в этот день в 1912 году был выпущен первый номер газеты "Правда".

История праздника

День российской печати был установлен вместо Дня советской печати, который отмечался 5 мая. Этот праздник утвердили Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1.

Его дата была выбрана в связи с выпуском первого номера газеты "Ведомости" в 1703 году (13 января по новому стилю, 2 января — по старому). Печатное издание было создано по указу Петра Великого как средство для информирования и распространения информации о проводимых реформах в Российской империи.

В России зарегистрировано 83 352 различных средства массовой информации. Фото © Freepik

Традиции праздника

Лучшие журналисты и редакторы, работающие в газетах и журналах, а также в онлайн-изданиях, получают награды от правительства, сертификаты и ценные подарки. В этот день также выделяются гранты и стипендии, а ещё утверждается финансирование перспективных проектов в сфере печати. На телевидении и радиостанциях транслируются специальные передачи, посвящённые работникам медиа и истории развития этой отрасли.

После официальных мероприятий сотрудники издательств и газет, как правило, организуют корпоративы и банкеты, на которых они получают поздравления от коллег, друзей и родственников.

Советский дизайн. Гарнитура газеты "Правда". Документальный фильм. Видео © YouTube/ Киностудия Горького

Интересные факты из истории печати

В России зарегистрировано 83 352 СМИ, преимущественно журналы и газеты.

Наиболее популярная газета в мире — японская The Yomiuri Shimbun, которую ежедневно читают 10 миллионов человек.

В XIX веке в Америке было известно издательство "Альманах старого фермера", которое славилось не только своим содержанием, но и тем, что для производства использовалась мягкая бумага, а на страницах в правом верхнем углу было отверстие, что делало его удобным для использования в качестве туалетной бумаги.

В СМИ существует такой термин, как гонзо-журналисты — это журналисты, которые пишут статьи от своего имени, уделяя внимание собственному отношению к описываемым событиям.

История с "жёлтой прессой" (так называют издания, пишущие о скандалах и вымышленных фактах) началась после публикации в чёрно-белой газете комикса Джозефом Пулитцером в 1896 году, где главный герой был разукрашен в жёлтый цвет. Этот комикс получил популярность у читателей и привёл к возникновению данной формулировки.

Кого поздравляют в День российской печати?

С Днём российской печати принято поздравлять сотрудников периодических печатных и электронных изданий, то есть журналистов, писателей, редакторов, корректоров, издателей и технический персонал. Кроме того, оказать внимание в этот день и выразить благодарность за их деятельность можно преподавателям, студентам и выпускникам школ и университетов, связанных с этой областью.

Редакция Лайфа от души поздравляет коллег с нашим общим профессиональным праздником, желает успехов и процветания.

Авторы Андрей Ананьев