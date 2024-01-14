День святого Василия: Приметы и традиции праздника Васильев день — праздник, отмечаемый православными в середине января. Что это за торжество, когда празднуется и какую историю имеет — обо всём этом читайте подробнее на Life.ru. 13 января, 21:01 Васильев день — первый день нового года в славянском календаре. Иллюстрация: Дореволюционная новогодняя открытка © Wikipedia

Все любят Новый год и ждут его с нетерпением, включая и детей, и взрослых. Чтобы продлить новогоднее веселье, есть ещё одна традиция — отмечать старый Новый год. Первый день нового года по старому календарю называется Васильевым днём, по имени святого Василия Великого.



Давайте же выясним, когда отмечается этот день в России, какова его история и традиции.

Когда отмечают Васильев день

В 2024 году Васильев день будет отмечаться 14 января. Дата фиксированная и из года в год остаётся неизменной.

История праздника

История празднования Васильева дня у восточных славян начинается с древних времён, ещё с Киевской Руси. Праздник был популярен в семейном кругу и связан с верованиями, гаданиями и приметами.

Василий Великий, который изобрёл иконостас и стал первым проповедником, скончался в начале 379 года. После введения григорианского календаря православная церковь начала чтить память Василия Великого по старому стилю, то есть 14 января. В христианской традиции этот день известен как день Обрезания Господня, в честь обрезания Иисуса Христа. Этот праздник отмечает большинство христианского населения нашей планеты.

Икона Святителя Василия Великого © Сайт "Азбука веры"

Традиции праздника

На Васильев день требуется подготовить богатый ужин, пригласить гостей и установить специальный символ — дидух, который изготавливается из прошлогодних колосьев.

Традиционное славянское блюдо — кутья, и символ праздника — сноп ржи, символизирующий дух опекуна хозяйства и покровителя рода (дидух). Фото © Janbies / Wikipedia

Дидух является символом удачного урожая. Его ставят в красном углу, на самом заметном месте. По окончании святочных праздников дидух нужно сжечь, чтобы следующий год был урожайным.

Хозяйка начинает варить кашу ещё до рассвета. Это блюдо предсказывает, каким будет следующий год. Когда каша готова, женщина достает горшок из печи. Если крупа наваристая, сытная и в меру солёная — год будет изобильным.

Приметы на Васильев день

Если в этот день выпадает снег или образуется туман, это означает, что год будет благоприятным для сельского хозяйства.

В канун Васильева дня считается важным просить прощения и прощать других.

Первый гость, появляющийся в доме, если это мужчина, считается благоприятным знаком, а если женщина — то несчастливым.

Наличие в доме денег считается хорошим знаком на весь предстоящий год.

Если звезды исчезли до утра, это означает, что гороха в этом году уродится мало.

Если луны на небе не видно, значит, весной будет мало воды.

Дует ветер, значит, будет хороший урожай орехов.

Авторы Андрей Ананьев