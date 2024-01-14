День святого Василия: Приметы и традиции праздника
Васильев день — праздник, отмечаемый православными в середине января. Что это за торжество, когда празднуется и какую историю имеет — обо всём этом читайте подробнее на Life.ru.
Васильев день — первый день нового года в славянском календаре. Иллюстрация: Дореволюционная новогодняя открытка © Wikipedia
Все любят Новый год и ждут его с нетерпением, включая и детей, и взрослых. Чтобы продлить новогоднее веселье, есть ещё одна традиция — отмечать старый Новый год. Первый день нового года по старому календарю называется Васильевым днём, по имени святого Василия Великого.
Давайте же выясним, когда отмечается этот день в России, какова его история и традиции.
Когда отмечают Васильев день
В 2024 году Васильев день будет отмечаться 14 января. Дата фиксированная и из года в год остаётся неизменной.
История праздника
История празднования Васильева дня у восточных славян начинается с древних времён, ещё с Киевской Руси. Праздник был популярен в семейном кругу и связан с верованиями, гаданиями и приметами.
Василий Великий, который изобрёл иконостас и стал первым проповедником, скончался в начале 379 года. После введения григорианского календаря православная церковь начала чтить память Василия Великого по старому стилю, то есть 14 января. В христианской традиции этот день известен как день Обрезания Господня, в честь обрезания Иисуса Христа. Этот праздник отмечает большинство христианского населения нашей планеты.
Икона Святителя Василия Великого © Сайт "Азбука веры"
Традиции праздника
- На Васильев день требуется подготовить богатый ужин, пригласить гостей и установить специальный символ — дидух, который изготавливается из прошлогодних колосьев.
Традиционное славянское блюдо — кутья, и символ праздника — сноп ржи, символизирующий дух опекуна хозяйства и покровителя рода (дидух). Фото © Janbies / Wikipedia
- Дидух является символом удачного урожая. Его ставят в красном углу, на самом заметном месте. По окончании святочных праздников дидух нужно сжечь, чтобы следующий год был урожайным.
- Хозяйка начинает варить кашу ещё до рассвета. Это блюдо предсказывает, каким будет следующий год. Когда каша готова, женщина достает горшок из печи. Если крупа наваристая, сытная и в меру солёная — год будет изобильным.
Приметы на Васильев день
- Если в этот день выпадает снег или образуется туман, это означает, что год будет благоприятным для сельского хозяйства.
- В канун Васильева дня считается важным просить прощения и прощать других.
- Первый гость, появляющийся в доме, если это мужчина, считается благоприятным знаком, а если женщина — то несчастливым.
- Наличие в доме денег считается хорошим знаком на весь предстоящий год.
- Если звезды исчезли до утра, это означает, что гороха в этом году уродится мало.
- Если луны на небе не видно, значит, весной будет мало воды.
- Дует ветер, значит, будет хороший урожай орехов.