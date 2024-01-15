Как на Руси ворожили на Святки и в какие приметы верили: 9 гаданий на любовь Наши предки верили, что в пору, близкую к зимнему солнцестоянию, размывалась граница между мирами людей и духов и по земле бродила нечисть, у которой можно было осторожно выведать будущее. 15 января, 14:30 Как можно гадать на суженого и на любовь на Святки. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Святки — уникальное явление в русской культуре. Эти двенадцать праздничных дней — с 6 по 19 января — удивительным образом вобрали в себя традиции и обряды из разных, на первый взгляд несовместимых периодов в жизни славян.

Двенадцать дней от Рождества Христова и до Крещенского сочельника почитаются православной церковью, и в то же время большинство из нас вспоминает о них в связи с другими событиями: народными гуляниями, гаданиями и колядованием, что является прямой отсылкой к обычаям, которые зародились ещё до Крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Важно отметить, что споры о том, как нужно праздновать Святки (и нужно ли их праздновать вообще), ведутся вот уже не одно столетие.

"За это время Русская земля меняла взгляды и прислушивалась к различным мнениям, но в конечном итоге оформила свою собственную традицию, в которой сочетается несочетаемое и уживается противоборствующее", — рассказывает Лайфу экстрасенс Антон Мамон.

Празднование Святок в России носит массовый характер. Довольно часто этот период называют "русским Хеллоуином", ведь до сих пор жива традиция наряжаться в костюмы страшных зверей и чудовищ, а после — идти гулять по улицам. Но если изначально это делалось с целью запутать нечистую силу, что, по верованиям славян, в это время находилась среди людей, то теперь таким образом демонстрируют креативность и попросту веселятся.

Какими были святочные гадания

Как в старину на Руси гадали на Святки? Фото © ТАСС / Александр Колбасов

Гадали незамужние девушки, обычно накануне Рождества Христова вплоть до 14 января. В старину верили, что это самый лучший период, чтобы узнать свою судьбу, увидеть будущего жениха. Ритуалов было много, и каждый по-своему интересен.

1. Гадание на косе под замком

В этом гадании девушке должны заплести косу её родственники. А ленточку, которую она обычно вплетала в волосы, забирали и повязывали на рога коровы в хлеву. Если за ночь корова изменила своё положение, то можно ждать в дом женихов.

2. Гадание на "летающем" сапоге

Гадания на любовь и суженого: как развлекались наши предки на Святки. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

Девица выходила во двор и бросала сапог через забор. Если тот упал носком к дому, то о свадьбе в новом году можно было даже не мечтать. А вот если носком в другую сторону, тут уж надо смотреть: куда он указывает, оттуда и придёт будущий жених. Да, и обувь должна была быть обязательно с левой ноги.

3. Гадание на воске на Святки

Чтобы заглянуть в будущее, необходимо взять неглубокое блюдце и налить в него воды, остаться при этом в полной темноте. Единственным источником света должна быть свеча. Вопрос задается шёпотом, а после воск из подтаявшей свечи выливается в воду. В моментально застывающих фигурках находились все ответы, но также требовалась немалая смекалка, чтобы расшифровать образы Антон Мамон — экстрасенс

4. Гадание на ложечках

Был распространён и такой способ — ложечки. Чтобы узнать, кто начертан по судьбе женихом — крестьянин, купец или нищий, брались три одинаковых столовых прибора. В одной ложке было молоко или зерно, в другой — золотое или серебряное кольцо, ну а в третьей — обычная вода. Пока эти ложки готовились, девушка ждала в сенях. Перед возвращением другие гадающие их закрывали тканью так, чтобы только одни ручки были видны. Вернувшись, девчонка могла выбрать лишь одну из трёх ложек. Если выберет с водой, то жених будет нищий, с молоком — крестьянин, а уж если с кольцом, повезёт красной девице с богатым человеком.

5. Гадание на зеркалах

Рождество на Руси: обряды гаданий на Святки. Фото © ТАСС / Рюмин

Немного жутко, ну а что делать? Нужно в пустой комнате или в бане поставить два зеркала друг напротив друга, осветив их с обеих сторон свечами, присесть посередине и смотреть в конец зеркального коридора. Там должен появиться образ будущего жениха. Однако в его виде предстаёт нечистая сила, поэтому нужно вовремя крикнуть "Чур меня!", чтобы чёрт не выбрался из зеркала.

6. Гадание на любовь на расчёске

Не менее популярным было гадание на расчёске. С его помощью девушка могла увидеть, каким будет её жених. Для этого только что купленный гребень размещали под подушкой, а перед тем, как уснуть, приглашали будущего мужа прийти и расчесать волосы гадающей. Тот, кто приснится девушке в ту ночь, и станет её супругом. Кроме того, важно было посмотреть на себя в зеркало поутру: если волосы гладкие и мягкие, то и жизнь молодых будет такой же, а если на голове сплошь лохмы и колтуны — ссор с избранником не избежать Антон Мамон — экстрасенс

7. Гадание с кольцом и стаканом воды

Ещё одно известное гадание — с кольцом и стаканом. Для этого наливают в прозрачную тару воду, в украшение пропускают нитку, задают вопрос и опускают кольцо в стакан, чуть касаясь глади воды и сразу поднимая. Если украшение, начав ход, стукнулось о стенку один раз — ответ на вопрос положительный, если дважды — отрицательный.

8. Гадание на Святки перед сном

​​Чтобы увидеть на Святки суженого во сне, девушки клали под подушку различные предметы — зеркала, колодцы из спичек или самодельные мостики из прутьев, приговаривая: "Суженый мой, ряженый, приди ко мне во сне наряженный!"

9. Ворожба в Святки на тенях

Самым зрелищным и любимым гаданием всех девушек была ворожба на тенях. Чтобы подглядеть сценарий грядущего, нужно мять в руках бумагу, пока задаёшь вопрос, а после — положить на тарелку образовавшийся ком, зажечь свечу и от её огня зажечь бумагу. Затем расположить свечу так, чтобы горящие листы отбрасывали на стену тень. Таким образом можно было узнать целую историю во всех подробностях. К слову, считалось, что такой способ ворожбы — для самых смелых, ведь иногда увиденное нагоняло немало жути Антон Мамон — экстрасенс

Приметы на Святки

В какие приметы верили на Руси во время Святок. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Из поколения в поколение передавалось большое количество связанных со Святками примет, благодаря которым, поговаривают, можно узнать или даже изменить будущее.

Если на Святки потерять какую-нибудь вещь, то это повлечёт за собой убытки в предстоящем году. А вот найти забытое, особенно какую-то ювелирную побрякушку, — к деньгам.

Также этот в период нельзя загонять зверей — наши предки верили, что за это леший в месть за убийства заведёт мужчину с оружием в непроходимую глушь. Считалось, что тот, кто охотится на Святки, домой больше не попадёт.

Чтобы год прошёл хорошо и в достатке, на Святки нужно надеть все свои лучшие вещи. А чтобы в семье царили мир и любовь — говорить друг другу ласковые и нежные слова.

Как проходили Святки на Руси: обряды, поверья и приметы. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Кроме того, с 8 по 19 января не рекомендуется выметать сор из избы — сделать это можно только в самом-самом конце праздников. И то, его необходимо собрать, вынести во двор и сжечь — только так можно избавиться от горя и тревоги в доме.

Болеть на Святки — плохая примета: считается, что человек будет либо долго выздоравливать, либо не поправится вовсе. Причина — всё в той же разгульной нечистой силе, которая в это время активизируется.

Есть и много примет, связанных с погодой. Например, если на небе хорошо видно звёзды, или в дни Святок идёт снег, или на деревьях много инея — это говорит о том, что год будет богатым и плодородным.

Кстати, одна из главных традиций Святок — навещать родных. Ходить на кладбища к усопшим и наведываться в гости к тем, кто жив и здравствует. "Лучшее, что можно сделать в период от Рождества до Крещения, — как можно чаще собирать друзей за богатым столом! Ведь считается, что тот, кто много смеётся и ест в эти дни, будет весёлым и сытым весь год!" — подытоживает экстрасенс.