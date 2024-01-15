Растёт турпоток россиян в Европу В прошедшие новогодние праздники за рубеж выехало на 11% больше россиян по сравнению с прошлогодними зимними каникулами. Наряду с ростом поездок в Китай (в 10 раз) и другие азиатские государства увеличилось количество посетивших европейские страны — на 8,5%. 15 января, 06:00 Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В десять раз увеличилось число посетивших Китай, и в особенности его выделенные островные территории: Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Резкий рост связан с тем, что в прошлом году Поднебесная открыла границы для туристов после трёх лет строгих ограничений, введённых на волне пандемии коронавируса. Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%). Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Увеличивается интерес россиян к Ближнему Востоку. В ОАЭ отправилось на 17% больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20% больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт — туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем на прошлые новогодние праздники.

На 8,5% подрос и турпоток в страны Европы в этом сезоне. Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировали Италия (+47%), Германия (+34%), Франция (+27%). По уровню прироста год к году среди стран Европы лидирует Исландия — её посетили в три раза больше россиян. Лидером в плане падения популярности среди европейских стран стала Финляндия — новогодний поток туда снизился на 71%.

Лучшую динамику из стран Африки показал Алжир. Рост турпотока в эту страну составил 182%. На Маврикий отправилось на 168% больше россиян, на 65% выросла популярность Марокко, а на 19% — Египта.

Авторы Валерия Мишина