Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 января для всех знаков зодиака Чтобы было проще ориентироваться в жизни и понимать, когда стоит действовать, а когда сосредоточиться на чём-то другом, можно попросить подсказки у Вселенной. Рунолог Игорь Вечерский специально для Лайфа узнал судьбу знаков зодиака на следующую неделю. 14 января, 06:00 Обложка © Shutterstock

Знак зодиака Овен — перевёрнутая руна Эваз, Наутиз и Иса

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая руна Эваз указывает на шанс к построению долгосрочных отношений. С Наутизом и Исой вы обретёте стабильность и мудрость, преодолевая сложности. Для успеха представителям знака зодиака Овен на неделе с 15 по 21 января важно сфокусироваться на внутреннем росте и быть открытыми к новым идеям. Не бойтесь временных трудностей! Они могут стать вашими учителями, подарят мудрость.

Знак зодиака Телец — перевёрнутая Райдо, Перто и Наутиз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая Райдо может указывать на замедление и сложности с новыми начинаниями, но с рунами Перто и Наутиз ваши усилия принесут успех. Будьте гибкими на неделе с 15 по 21 января, занимайтесь уже текущими делами, тогда удастся достичь стабильности и сбалансированности. А ещё открывайте новое в старом — и ваше упорство приведёт к успеху.

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутые Уруз и Вунье, Йера

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая руна Уруз предвещает неспособность управления происходящим. Но с перевёрнутой Вунье и Йерой адаптивность и умение быстро приспосабливаться помогут преодолеть трудности. Правда, ваш труд на неделе с 15 по 21 января может вступить в противоречие с комфортом, но принесёт результат. Будьте терпеливы и находчивы, чтобы успешно преодолеть препятствия на вашем пути.

Знак зодиака Рак — Ингуз, перевёрнутая Феху и Дагаз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Ингуз говорит о способности что-то с кем-то создать, вдохновении и активности. А вот перевёрнутая Феху и Дагаз помогут раскрыть эмоциональные потребности. Однако вам нужно трепетно отнестись к финансовой стабильности на неделе с 15 по 21 января. Сосредоточьтесь на внутренней силе и откройтесь новым контактам. Используйте свои потребности как стимул для внутреннего роста, станьте сильнее благодаря проецированию их во внешний мир.

Знак зодиака Лев — Эйваз, перевёрнутая Кено и Отал

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

Эйваз призывает к самоконтролю и стойкости в отстаивании своей позиции. Перевёрнутая Кено и Отал предупреждают о возможных трудностях в принятии верных решений, намекают на необходимость позаботиться о домашнем очаге. На неделе с 15 по 21 января будьте открыты к переменам и берегите силы. Обратите внимание на собственные знания и энергию, чтобы более эффективно использовать свои силы.

Знак зодиака Дева — Беркана, Кено и Эваз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Беркана обещает рост возможностей и благоприятные перспективы, в то время как Кено и Эваз поддержат вас в планах и стремлениях, придадут сил и помогут в открытии новых горизонтов и дорог. Неделя с 15 по 21 января для Дев — это период развития и начала важных дел. Воспользуйтесь возможностями для деловых коммуникаций, будьте открыты к новым путям роста.

Знак зодиака Весы — Тейваз, Кено и Хагалаз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

Тейваз призывает к действиям и принятию решений, Кено приносит контроль и приоткрывает завесу безызвестности, а Хагалаз намекает на неожиданные перемены и возможные потери. Уравновесьте свою жизнь на неделе с 15 по 21 января, заботясь о себе и других. Сбалансируйте всё, уделяя внимание как своим собственным нуждам, так и окружающих.

Знак зодиака Скорпион — перевёрнутая Вунье, Иса и Эваз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая Вунье предупреждает об ограничениях в краткосрочных желаниях, в то время как Иса позволяет сконцентрироваться на необходимом, но может тормозить дела. Эваз поспособствует прокачке силы интеллекта, привлечёт в поле зрения необходимых коллег. На неделе с 15 по 21 января проявите настойчивость и открытость к обстоятельствам, чтобы успешно преодолеть трудности.

Знак зодиака Стрелец — перевёрнутые Отал и Уруз, Лагуз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая руна Отал предвещает нестабильность, а перевёрнутая Уруз советует отложить важные дела и сконцентрироваться на обретении необходимого баланса физических и других сил, позаботиться о здоровье. Лагуз предлагает прислушаться к интуиции и обойти сложности, которые кажутся неизбежными. Неделя с 15 по 21 января — это время преодолеть вызовы судьбы и препятствия. Примите существующие недостатки для развития новых стратегий.

Знак зодиака Козерог — перевёрнутая руна Эваз, Альгиз и Хагалаз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая руна Эваз предупреждает об изменениях, Альгиз напоминает о защите, а Хагалаз указывает на возможный хаос, в котором придётся плутать в поисках верной дороги. На неделе с 15 по 21 января будьте готовы к адаптации и изменениям, сохраняя безопасность и стабильность в своей жизни.

Знак зодиака Водолей — перевёрнутая Беркана, Йера и Наутиз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая Беркана советует пересмотреть взгляд на текущие процессы, ведь вы можете достичь большего. Йера напоминает об эффективной работе, которая уже приносит результат, а Наутиз — о необходимости приобретения дополнительных ресурсов. Сосредоточьтесь на своём отношении к решению проблем. Укрепляйте вариативность мышления, чтобы достичь большего, выходя за рамки привычного.

Знак зодиака Рыбы — перевёрнутые Ансуз и Вунье, Ингуз

Рунический гороскоп на неделю с 19 по 21 января для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая руна Ансуз предупреждает о недопонимании и вероятности сложности в общении. Ингуз призывает к росту и объединению усилий, а перевёрнутая Вунье подчёркивает важность концентрации на делах и расстановке приоритетов. На неделе с 15 по 21 января используйте активную дипломатию для принятия решений, тщательно перепроверяйте поступающую информацию и не поддавайтесь на провокации.

Авторы Елизавета Терешкова