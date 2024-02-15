Лайфхаки при выборе подарков: Как сэкономить на покупках на 23 Февраля и 8 Марта Хороший и полезный подарок необязательно должен быть дорогим. Как порадовать близких на 23 Февраля и 8 Марта и при этом сэкономить? 15 февраля, 14:31 Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Заранее — дешевле

Маркетологи рекомендуют начать поиск подарков заранее. Так можно сравнить цены и выбрать наиболее выгодные варианты. Чтобы первыми узнавать о скидках и акциях, можно подписаться на рассылки интересующих вас магазинов.

Также важно определить бюджет, который вы готовы потратить на подарок, и придерживаться установленной суммы. Чтобы не переплачивать, нужно всегда сравнивать цены. Это легко сделать с помощью онлайн-сервисов и приложений для сравнения цен в разных магазинах. Не пренебрегайте крупными торговыми площадками, где часто можно найти выгодные предложения и оригинальные товары.

Используйте промокоды, купоны и кешбэк

Перед покупкой посмотрите, есть ли на этот товар купоны на скидку или промокоды для выбранного магазина. Можно оформить заказ через кешбэк-сервисы. Для этого достаточно зарегистрироваться и использовать сервисы кешбэка, чтобы получать часть потраченных денег обратно.

— Кешбэк-сервис подключает к своей системе разные онлайн-магазины. Кстати, география магазинов не ограничена. Главный критерий — наличие доставки в страну. Кешбэк-сервис рекламирует магазины. В ответ магазины и онлайн-сервисы предоставляют хорошие скидки (от 1 до 40%) покупателям, которые делают покупку через сервис. Деньги возвращаются покупателю на счёт в личном кабинете кешбэк-сервиса, а выплачиваются после подтверждения заказа, — рассказали в кешбэк-сервисе "Мегабонус".

Ещё один способ сэкономить — использовать групповые покупки. Можно объединиться с друзьями или коллегами, чтобы совершать покупки оптом. Таким образом можно не только получить дополнительную скидку, но и сэкономить на доставке.

Больше площадка — больше скидок

Ещё один способ сэкономить — суммировать скидки на маркетплейсах, в интернет-магазинах, у крупных сетевых ретейлеров. Представители "Яндекс.Маркета" утверждают, что если на сервисе одновременно использовать разные скидки на один и тот же товар, то экономия может достигнуть половины его стоимости.

— Каждый месяц на маркетплейсе можно выбирать три любимые категории товаров. Например, это могут быть обувь, ювелирные украшения и техника определённых брендов. На товары в выбранных категориях в течение месяца действуют скидки. Ещё на маркетплейсе есть зелёные цены — в предпраздничный период на товары с таким ценником действует скидка до 50%. Скидки в любимых категориях и по зелёным ценам также суммируются, — подсчитал Максим Безруков, руководитель подразделения развития категорий маркетплейса.

В магазинах крупных торговых сетей можно экономить на покупках по подписке.

— Например, можно платить за покупки баллами, а не рублями, при этом копить в десять раз больше баллов. Это действует при покупках в магазинах как офлайн, так и онлайн, — говорит руководитель управления по связям с общественностью X5 Group Денис Кузнецов.

— Чтобы сэкономить, стоит также обращать внимание на специальные акции. Обычно количество товара, который принимает участие в них, ограничено компанией. Таким образом, стоит присмотреться к акционным товарам, которые есть в продаже на данный момент, или поинтересоваться заранее, когда может быть акция на какую-либо конкретную вещь, — рассказали в компании "Ситилинк".

Ручная работа и смена традиций

Многие забывают, что подарок необязательно покупать. Его можно сделать своими руками. Такие вещи часто имеют большую ценность и позволяют сэкономить. Подарить можно вязаные изделия, открытки, украшения, выпечку.

Кстати, можно сменить традицию дарить вещи на что-то другое. Например, можно организовать совместное мероприятие. Допустим, устроить ужин или поход в кино, который каждый оплатит сам.

Программы лояльности и подарочные карты

Если есть карта постоянного покупателя, то не забывайте о возможности накопления бонусов и их использования для покупки подарков. Кроме того, можно купить подарочные карты со скидкой, а также воспользоваться акцией "подарочная карта как бонус при покупке".

Авторы Валерия Мишина