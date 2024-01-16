5 рабочих лайфхаков, когда не спится, а утром рано вставать В большинстве случаев бессонницу провоцируют неудобные матрасы, духота, свет в оконце, капризные дети и соседи-музыканты. Мы поможем вам засыпать, едва приложив голову на подушку! 16 января, 16:05 5 рабочих лайфхаков, как быстро уснуть. Обложка © Shutterstock

После новогодних каникул многие до сих пор не могут восстановить режим сна: ложатся ближе к трём часам ночи, а к утру просыпаются разбитыми. Мы ворочаемся, смотрим в потолок, в гаджет, телевизор, снова в потолок, пытаемся заставить себя уснуть, но ничего не выходит. В этой статье Лайф рассмотрит несколько эффективных способов борьбы с бессонницей, которые вернут в вашу жизнь былую возможность моментально вырубиться после тяжёлого дня.

1. Примите тёплый душ перед сном

Эти советы помогут вам справиться с бессонницей. Фото © Shutterstock

Примите душ или ванную в тёплой или даже немного горячей воде за час до того, как вы ляжете в кровать. Никакого волшебства здесь нет, этот лайфхак обоснован наукой. Дело в том, что тёплая вода не только очищает тело, но и окутывает успокаивающими объятиями. А ещё помогает перейти от дневного хаоса к вечернему замедлению, сигнализируя мозгу, что пора расслабиться.

2. Приобретите плотные шторы или маску для сна

Все мы прекрасно знаем, что засыпать человеку необходимо в полной темноте, дабы не сбивать естественный цикл. Чтобы помещение было максимально тёмным, вам необходимы так называемые шторы blackout. Если возможности их повесить нет, тогда стоит воспользоваться маской для сна. Только выбирайте ту, что будет хорошо прилегать к глазам.

3. Проветрите помещение перед сном

Как приучить себя быстро засыпать: 5 работающих лайфхаков. Фото © Shutterstock

Воздух, которым мы дышим, оказывает существенное влияние на жизнь, здоровье и самочувствие. Особенно важно обратить на это внимание, когда речь идёт о затянувшейся бессоннице. Прежде чем отправиться в страну грёз и сновидений, убедитесь, что спальня хорошо проветрена. Свежий и влажный воздух способствует расслаблению и помогает заснуть существенно быстрее. Оптимальная температура в комнате должна составлять 19–22 градуса.

4. Не пользуйтесь гаджетами перед сном

Если сидеть в планшете или телефоне до поздней ночи, это неминуемо вызовет проблемы со сном, поскольку свет экрана подавляет выработку гормона сна — мелатонина. Необходимо хотя бы за 30 минут до сна отложить все устройства и выключить телевизор.

5. Воспользуйтесь белым шумом

Действенные лайфхаки для того, чтобы начать быстро засыпать. Фото © Shutterstock

Записи белого шума в последнее время стали довольно популярны в Сети. Особенность этого звука кроется в его равномерности и монотонности. Люди включают белый шум, чтобы не отвлекаться на чужие разговоры во время работы, быстрее засыпать самим или укладывать детей. Просто загуглите и послушайте, вдруг поможет.

Авторы Виктория Дитрих