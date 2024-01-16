Какие дети рождаются в год Деревянного Дракона: всё про характер, поведение и способности По китайскому календарю год Зелёного Деревянного Дракона наступит только после 10 февраля 2024-го. Какой нрав окажется у таких деток, с чем родителям стоит быть внимательными и каких проблем в воспитании ждать. 16 января, 15:02 Дети с каким характером родятся в год Дракона 2024: подробная характеристика. Обложка © Getty Images / FilippoBacci

Те, кто разбирается в эзотерике и гороскопах, знают, что не всегда важен знак зодиака ребёнка. Точнее, не он определяет характер будущего чада. Порой на себя "перетягивает одеяло" покровитель года, в котором был рождён малыш. Например, с 10 февраля 2024 года по 8 января 2025 года им считается Зелёный Деревянный Дракон. Значит, и ребёнок, появившийся на свет в данный отрезок времени, будет чем-то напоминать это мифическое существо. Какие характер и поведение будут у такого чада?

Какой характер у ребёнка, рождённого в год Дракона

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По словам астролога Кажетты, такие дети отличаются импульсивностью и гиперактивностью. "Но, поскольку Дракон олицетворяет удачу, интеллект, харизму, оптимизм, силу и здоровье, вы можете быть уверены, что эти черты будут обузданы и направлены в продуктивное русло", — рассказывает эксперт.

Интересно и то, что дети-Драконы нередко тянутся к величию. Порой даже ставят себе слишком высокую планку или ожидания. Могут "прилипать" к авторитетным, на их взгляд, личностям, но не потерпят попыток указать на ошибки даже от них. Поэтому могут быть не сами любимыми учениками у преподавателей в классе.

Повадки и особенности рождённых в 2024 году детей

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Китайцы считают, что рождённые в год Дракона дети обречены на удачу. Поэтому можно заметить явный прирост рождаемости каждые 12 лет. Но какие именно черты этого мифического существа манят?

Драконы — любители риска и ярких приключений, авантюристы. Для них не бывает непреодолимых преград на пути к цели. Дети, рождённые под покровительством огнедышащего, полны амбиций, уверенности и стремления к богатству, признанию и власти. Они нередко начинают рано искать подработку, а также часто играют в школьных спектаклях, участвуют в чемпионатах и выборах старосты класса, потому что хотят быть в центре внимания и в курсе всех дел.

Из-за этого юным Драконам иногда бывает трудно работать с теми, кто не разделяет их страсти или грандиозного видения. Есть риск, что какие-то групповые проекты в школе закончатся разочарованием чада или даже каким-то конфликтом с одноклассниками.

Какие проблемы могут быть в воспитании ребёнка-Дракона

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Как рассказывает "Вечерней Москве" астролог Кажетта, дети, рождённые в год Дракона, обожают риск и исследование окружающего мира. Причём они настолько погружаются в приключения, что нередко уходят, забывая оглядываться, чтобы проверять, как далеко остались их родители. Поэтому взрослым нужен глаз да глаз за чадами, "вылупившимися" в год Дракона.

Дети-Драконы зачастую наделены сильным чувством справедливости и честности, "а также здоровой долей креативности: неизвестно, куда приведут вашего ребёнка его стремления и таланты", — предостерегает шаманка, ясновидящая, астролог Ахметжанова.

А если заранее планируете поступление в будущем в университет, то знайте, что ребёнку, рождённому в год Дракона, подойдут следующие профессии и направления в развитии: архитектор, журналист, брокер по недвижимости, учитель, юрист, инженер.

Авторы Елизавета Терешкова