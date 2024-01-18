Эра хаоса: Когда наша Галактика столкнётся с Андромедой и что тогда будет Астрономы давно уже наблюдают, как ближайшая к нам и при этом весьма массивная галактика неуклонно движется в нашем направлении. Нет никаких сомнений, что всё это закончится великим столкновением. 17 января, 21:44 Галактика Андромеды раза в полтора крупнее Млечного Пути. Обложка © Shutterstock

Вот она, наша соседка. Видна невооружённым глазом в созвездии Андромеды. Её наблюдали ещё с древних времён. Изначально именовали Туманностью Андромеды, потому что не знали ещё, что это галактика. Потребовалось время, чтобы понять, что это крохотное "облачко" в небе находится вне пределов нашей собственной Галактики Млечный Путь.

Галактика Андромеды. Фото © Wikipedia

Галактика Андромеды раза в полтора крупнее Млечного Пути. А наша Галактика, между прочим, имеет в диаметре порядка сотни тысяч световых лет и в этом диаметре содержит сотни миллиардов звёзд. Так вот, в Андромеде звёзд в несколько раз больше. И встречаются там настолько внушительные шаровые скопления звёзд, что их впору считать карликовыми галактиками. По возрасту она никак не моложе нашей Галактики. По всей видимости, они обе образовались тогда же, когда вообще стали возникать первые галактики во Вселенной, то есть в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Есть некоторые признаки того, что за время своего существования галактика Андромеды поглотила уже не одну встретившуюся на пути соседку. Дело в том, что в ней прослеживаются "популяции" звёзд слишком разного возраста: у нас в Млечном Пути все шаровые скопления явно ровесники самой Галактики, они как возникли изначально, так и остаются, а вот в Андромеде есть заметно более молодые "коллективы".

Так вот, наша соседняя галактика находится примерно в 2,5 миллиона световых лет от нас. В начале XX века практически одновременно появилось понимание сразу нескольких важнейших вещей: что эта спиральная туманность — другая галактика, что во Вселенной разнообразных галактик превеликое множество и что все они движутся. Их движение вычислили по свету, который от них идёт. Если источник света удаляется, его свет делается более красным, если приближается — более синим. Это работает не только со световыми волнами, но и, например, со звуковыми, поэтому и сигнал от проезжающей машины по мере её удаления становится (а точнее, кажется) всё более низкочастотным. Это явление в целом называется эффектом Доплера. Световой эффект Доплера астрономы называют красным либо, соответственно, синим смещением.

И, измерив это смещение света от галактики Андромеды, учёные обнаружили, что оно идёт в синюю сторону, то есть галактика (в отличие от подавляющего большинства) к нам приближается. Более того, удалось измерить скорость приближения — ежесекундно к центру Млечного Пути она становится ближе на 120 километров. Когда это сопоставили с тем, куда и как движется сам Млечный Путь, стало ясно — эти двое однажды встретятся. Когда именно: по расчётам учёных, очень не скоро — через четыре миллиарда лет.

И что тогда будет: примерно то же самое, что астрономы наблюдают повсеместно во Вселенной — очень многие галактики в какой-то момент сталкиваются друг с другом, друг друга поглощают и образуют единое целое. Вот один из самых известных примеров — встреча двух гигантских спиралей в созвездии Волосы Вероники, в 290 миллионах световых лет от нас.

Или вот, например, что творится в южном созвездии Ворона, примерно в 50–60 миллионах световых лет.

Сталкивающиеся галактики Антенны в созвездии Ворона. GIF © giphy.com

То есть это хаос, в котором два гармоничных "звездоворота" временно становятся бесформенной мешаниной, пока наконец не образуют нечто новое. Процесс этот очень постепенный. В случае Млечного Пути и Андромеды, по расчётам, это займёт два миллиарда лет. Если бы можно было "ускорить воспроизведение" этой космической катастрофы, то это бы выглядело как-то так.

Столкновение двух галактик (анимация). GIF © giphy.com

Очень интересная мысль есть у астрономов по поводу этого предстоящего события: в этом хаосе многие звёзды вместе со своими планетами могут оказаться навеки (или очень надолго) вытолкнуты прочь в межгалактическое пространство. Значит, и нашу Солнечную систему вполне может постичь такая участь. И в этом случае ночное небо над Землёй опустеет. В нём останутся только Солнце, Луна и соседние планеты. Наверное, где-то будет виднеться изгнавшая нас новая мегагалактика. Но ни созвездий, ни межзвёздных облаков. Пустота.

Авторы Адель Романенкова