Забытые сокровища: 5 советских игрушек, которые сейчас стоят баснословных денег Ваш чердак может скрывать настоящие бриллианты для коллекционеров. Вот пять детских вещиц из прошлого, стоимость которых сейчас поражает. Хотите без труда разбогатеть? Поройтесь в шкафу или на втором этаже дачи. 17 января, 13:35 Обложка © ТАСС / Альберт Симановский

Среди ваших давно забытых вещей могут скрываться удивительные сокровища для тех, кто в этом разбирается, а вы даже и не подозревали! Лайф раскроет секреты и расскажет о пяти советских игрушках, которые сегодня ценятся на вес золота. Возможно, именно у вас дома в старых коробках или на чердаке хранится что-то из этого списка.

Копия микроавтобуса РАФ-2907 — 200 тысяч рублей

Сколько стоит игрушечный РАФ-2907? Фото © diecast43.livejournal.com

Эта игрушка — копия знаменитого автобуса, который в 1980 году сопровождал олимпийский огонь. Такие автомобили проехали пять тысяч километров от Греции до Москвы. Редкость и историческая значимость этих миниатюрных моделей привели к тому, что их стоимость достигла 200 тысяч рублей!

Шагающая и говорящая "Нина в скафандре" — 120 тысяч рублей

За сколько можно продать "Нину в скафандре"? Фото © Avito

Эта кукла — особенная версия известной "Нины", которую выпускали на московской фабрике "Кругозор". Она посвящена первому полёту женщины в космос. Отличается от обычной версии куклы наличием скафандра. Один такой экземпляр "Нины" продали за 120 тысяч рублей. Другие же серийные экземпляры можно продать всего за 2–3 тысячи рублей. Но кто знает, вдруг у вас какая-то редкая модель этой куклы из-за номера или коробки.

"Светлана" фабрики "Кругозор" — 60 тысяч рублей

Игрушки времён СССР. Сколько стоит кукла "Светлана"? Фото © Avito

"Светлана" — это не только пупс, но и часть советской истории. Эта париковая кукла с ручками и ножками, крепящимися на крючках и резинках, является прекрасным примером мастерства и внимания к деталям, характерного для советского периода. Особенно ценятся экземпляры с сохранённой оригинальной одеждой и рабочим механизмом пищалки. На сегодняшний день стоимость такой куклы может достигать 60 тысяч рублей.

Педальные машины "Москвич" — до 350 тысяч рублей

За сколько можно продать педальную машину "Москвич"? Фото © Avito

Эти игрушечные машины — маленькие копии настоящих "Москвичей". Их делали на автомобильном заводе в 70-е годы. И высокая стоимость игрушек на аукционах (до 350 тысяч рублей и выше) объясняется их редкостью. Ведь многие экземпляры не сохранились из-за коррозии или были уничтожены в 90-е и 2000-е годы.

Советская опилочная кукла "Ляля" — 200 тысяч рублей

Сколько стоит опилочная кукла "Ляля". Фото © all-collector.livejournal.com

"Ляля" — кукла ростом 45 см, созданная художницей Марией Петровной Киселёвой. Её делали в 50-х годах, и сейчас эта игрушка считается очень редкой. В советские времена "Ляля" стоила дороже обычных кукол, а сегодня такую "подружку" и вовсе продают за 200 тысяч рублей. "Ляля" — настоящий раритет, символизирующий счастливое советское детство.

Вот такие удивительные истории старых советских игрушек. Если у вас дома есть что-то похожее, не спешите выбрасывать. Эти куклы или машинки могут быть не только памятными вещами из детства, но и ценными предметами для коллекционеров. Проверьте свои старые коробки и чердаки — вдруг там спрятано настоящее сокровище. В этих игрушках хранится не только история, но и шанс заработать!

Авторы Сергей Трофимов