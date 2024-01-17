Крупные компании обновили политику в области прав человека В российских компаниях всё больше внимания стали уделять правам человека. Многие внесли заметные изменения в свою корпоративную политику. Это позволяет создать в компании комфортную атмосферу, улучшить микроклимат в коллективе и повысить производительность труда. 17 января, 12:15 Обложка © Shutterstock

Сейчас растёт интерес к культуре Diversity & Inclusion (D&I, "разнообразие и инклюзия"). Она полезна компаниям и для имиджа, и для бизнеса. К такому выводу пришли исследователи в McKinsey. Анализ более 1000 крупных компаний из 15 стран показал, что бизнес с принципами D&I прибыльнее, чем у конкурентов.

В России сейчас крупные компании заметно обновили свою корпоративную политику. Так, совет директоров РУСАЛа утвердил обновлённую Политику в области прав человека и первую корпоративную Политику равных возможностей. Документы разработаны в рамках проекта "Рабочее место будущего поколения". Он предполагает цифровизацию и автоматизацию рабочих мест, повышение роли женщин в компании, максимальную поддержку инициатив молодых сотрудников, снижение барьеров для трудоустройства и профессионального развития сотрудников.

Компания приняла первую Политику в области прав человека в 2018 году и с тех пор развивает это направление на основе лучших международных практик и стандартов. В числе её ключевых принципов — многообразие состава сотрудников и недопущение дискриминации по любым признакам, равные возможности для всех сотрудников и соискателей, обеспечение безопасных и благоприятных рабочих условий, справедливой оплаты труда.

В компании "Металлоинвест" объявили о появлении в бизнес-подразделениях позиции управляющего по правам человека. Это — одно из направлений устойчивого развития. Задачи таких специалистов — мониторить процедуры найма на работу и условия труда. Кроме того, они создают внутри корпораций системы сквозное информирование, которое включает в себя подачу и рассмотрение жалоб.

Недавно RAEX опубликовал топ-50 компаний, которые уделяют большое внимание правам человека. Оказалось, что больше всего вопросами корпоративной политики занимаются в сфере телекоммуникаций, металлургии и химического производства.

Например, в "Норильском никеле" разработана собственная Политика по правам человека. Она затрагивает сферу взаимодействия с малочисленными и коренными народами. Компания "ФосАгро" регулярно отчитывается по тематике "Права человека". По ней в компании даже проводится обучение. В ПАО "НЛМК" проводят тематические вебинары и образовательные сессии на тему инклюзии. В компании есть рабочая группа по культурному и гендерному разнообразию.

Таким образом, сейчас все больше компаний создают возможности для найма и комфортной работы людей с ограниченными возможностями. Компании предоставляют квотируемые рабочие места для трудоустройства. Кроме того, предприятия, которые работают в отдаленных районах, стали активнее налаживать связи с местным населением. В результате они повышают свои производственные показатели и решают проблему с рабочими местами в небольших поселениях.

Авторы Валерия Мишина