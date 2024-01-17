Эти 6 советов от психолога Андрея Курпатова вмиг изменят вашу жизнь к лучшему Если вы по-прежнему думаете, что все психотерапевты — шарлатаны и жулики, попробуйте следовать этим идеям хотя бы месяц. Вы и сами заметите, как преобразилось всё вокруг. Кстати, это бесплатно! 17 января, 15:00 Обложка © VK / Андрей Курпатов

Известный психотерапевт Андрей Курпатов, лекарь души, автор множества книг и советов по ментальному оздоровлению, кажется, точно знает, как жить так, чтобы в 70 лет не было мучительно стыдно и грустно за бесцельно проведённое время на этой земле. Какие установки нужно хорошо усвоить, чтобы стать счастливее уже сейчас?

1. Мы не можем без страха нарушить привычный образ жизни

Эти мудрые слова от психолога Андрея Курпатова научат вас жить по-новому. Фото © Shutterstock

Представим простого работягу или офисный планктон, который семь лет делает одни и те же отчёты, пьёт каждый день воду из того же кулера, отдыхает только в субботу и получает стабильно свою небольшую зарплату два раза в месяц. Согласитесь, в сознании этого человека просто стёрлась мысль, что можно жить иначе. Одна только идея о том, что неплохо бы сменить работу или вовсе сферу деятельности, вводит в панику. Гораздо легче продолжить работать в ненавистном и душном офисе, чем уйти на фриланс. Плыть по течению, идти по протоптанной дороге всегда проще. Да, нужно будет выйти из пресловутой зоны комфорта, найти клиентов, освоить программы на компьютере, зарегистрировать ИП. Но в итоге человек либо будет работать из любой точки мира, либо останется в офисе. Поборет страхи и изменит привычки или просто останется там, где был.

2. Делайте, что можете, с тем, что имеете, там, где вы есть

Многие говорят, что заработать приличные деньги можно, только имея уже какой-то стартовый капитал. На самом деле это оправдание лени и страха. Можно начать с нуля что угодно: бегать в парке, не тратя деньги на зал, и похудеть на 40 кг. Заняться бизнесом без отца-миллионера и даже начать инвестировать с нескольких тысяч рублей. Лишний вес, баланс на карте — оправдания. Успешные люди ищут возможности, а не повод для отговорки.

3. Не живите так, словно вы будете жить вечно

Советы от Андрея Курпатова, которые помогут сделать жизнь счастливее. Фото © Shutterstock

Каждый из нас смертен — инфа 100%, по крайней мере, на сегодняшний день. К сожалению или к счастью, это неизбежно. Люди по-разному справляются с мыслью о кончине. Кто-то уходит в религию, кто-то оставляет частичку себя через искусство, другие — через детей. Можно из-за этого впадать в депрессию, а можно сделать над собой усилие и постараться принять сей факт. Не живите так, словно это пробная жизнь или черновик. Но и не ведите себя так, словно умирать уже завтра. Подумайте над этим, и вы точно найдёте свой собственный рецепт счастливой жизни.

4. Мы нужны другим сильными

Так сложилось, что слабыми, вечно уставшими и с позицией жертвы мы никому не нужны. Может, это грубо и неприятно осознавать, но такими нас не хотят видеть даже собственные родители. Отношения всегда основываются на взаимном обмене энергией. А получать во время общения сплошной негатив и бессилие не способен порой даже психолог за деньги, не говоря уже о простом собеседнике. Выдохните, встряхнитесь, и вы поймёте, что расстраиваться не из-за чего — жизнь такова и "больше никакова".

5. ​​Избавьтесь от иллюзии, что вы можете изменить других людей

Мысли Андрея Курпатова, которые нужно принять, чтобы улучшить свою жизнь. Фото © Shutterstock

Многие из нас думали, особенно в молодости, что изменить партнёра под себя — легче простого. Но сколько же раз мы спотыкались на этом моменте… Людей меняют только обстоятельства. Если мы не говорим, конечно, о ребёнке — его как раз перевоспитать, направить и изменить ещё возможно. Всё остальное лишь обман и иллюзия. Позвольте людям быть другими. А если не готовы мириться с чем-то принципиально важным, то лучше не мучайте друг друга и расставайтесь.

6. Никогда не тратьте своё время и силы на тех, кому вы безразличны

На планете почти восемь миллиардов людей, двигаясь с которыми рука об руку, вы можете проживать эту жизнь счастливыми. Однако в этом тоже есть некая проблема — иллюзия безграничности выбора. Людям кажется, что они могут до бесконечности искать своего спутника жизни, идеального и неповторимого. А если он всё же и нашёлся, не факт, что вы ему будете нужны. Отсюда все страдания от неразделённой любви, дуэли, подвиги, кончины с собой на эмоциях. Постарайтесь получать удовольствие от взаимности, а не от безразличия и отсутствия заинтересованности со стороны партнёра. Если же сделать этого не получается, стоит обратиться к детству: что, если вы до сих пор хотите добиться внимания отца, который ушёл за хлебом и не вернулся? В этом случае нет смысла искать свою идеальную половинку, не разобравшись до конца с собой.

Авторы Виктория Дитрих