"Нас едят": Учёные засняли на видео разговор растений Биологи знали, что атакованные растения могут выделять в воздух химические сигналы, словно бы для предупреждения соседей. Но до сих пор учёные не видели, чтобы эти "соседи" отвечали на сообщение. 19 января, 21:44 Обложка © Shutterstock

Японские биологи провели и засняли совершенно удивительный эксперимент. Они положили в пластиковую бутылку свежесрезанные листья помидоров, которые гусеницы находят очень вкусными. Подсадили туда самих гусениц. А рядом поставили ёмкость, в которой обитает другое растение — Arabidopsis thaliana. Это в общем-то сорняк, по всей Евразии встречается на обочинах дорог, железнодорожных путях.

Только в данном случае это не совсем обычный сорняк: его генетически модифицировали, чтобы он при получении определённого химического сигнала светился. Так вот, учёные организовали воздушный насос, чтобы гнать к сорняку воздух, который царит в бутылке с гусеничным пиршеством. И стали ждать, что будет происходить. И вот что произошло.

То есть поедаемые листья помидоров посылали сигналы бедствия, а модифицированный сорняк эти сигналы уловил и в данном случае с помощью биолюминсценции ответил, мол, "какой ужас".

Спрашивается: и что из того, что они пообщались, как это поможет сорняку? Убежать же он не может. Действительно, убежать не может, но на самом деле довольно многие растения не так уж беззащитны и весьма успешно находят управу на агрессоров: они выделяют яд. Поэтому для них особенно полезны предупреждающие сигналы, чтобы заранее подготовиться к обороне. Вот, например, замечательное дерево, которое в изобилии растёт в Судане и вообще на севере Африки и Ближнем Востоке — акация кручёная.

К её листьям очень неравнодушны жирафы, но праздник желудка для них длится недолго: в течение нескольких минут растение делает свои листья несъедобными с помощью веществ под названием танины. Они на самом деле не ядовиты, но на вкус совершенно отвратительны. И более того, акация дополнительно выделяет летучие вещества, на которые соседние акации реагируют и немедленно следуют примеру атакованной сестры. Таким образом, просто переметнуться к другому дереву жирафам уже не удастся.

Мимоза стыдливая. GIF © giphy

А это ещё одно очень умное растение, его прозвали "мимозой стыдливой", потому что оно в момент прикосновения складывает свои листья. И этим жестом самозащита не ограничивается. Фермерам отлично известно, что мимоза стыдливая ядовита и поэтому на пастбищах абсолютно нежелательна. А поскольку вряд ли кому-нибудь удавалось её съесть, не прикасаясь, то логично предположить, что она либо становится ядовитой в ответ на прикосновение, либо усугубляет эту ядовитость.

Авторы Адель Романенкова