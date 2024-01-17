Зачем Армения взяла курс на отказ от российского оружия Политолог Дмитрий Родионов — о том, для чего Ереван меняет военную технику на неиспытанные образцы натовских реплик и закупает оружие, от которого отказывается даже Киев. 17 января, 16:07 Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Илья Питалев

В Армению прибыла партия российского оружия, сообщил депутат от правящей партии "Гражданский договор" и член парламентской Комиссии по обороне Гагик Мелконян. По его словам, она была передана Армении в рамках ранее подписанного соглашения с Россией.

Учитывая, что Армения является союзником России по ОДКБ, военно-техническое сотрудничество между странами — вещь абсолютно естественная. Впрочем, можно предположить, что это своеобразный реверанс со стороны Еревана, которому необходимо несколько осадить коней на фоне стремительно нарастающей напряжённости между Россией и Арменией. Именно этим многие эксперты объясняют состоявшийся в конце прошлого года после нескольких демонстративных отказов первых лиц Армении участвовать в работе совместных с Россией объединений визит премьер-министра Никола Пашиняна на саммиты ЕАЭС и СНГ.

Однако в последнее время Ереван активно развивает сотрудничество с третьими странами, в том числе военно-техническое. В последние месяцы главными поставщиками оружия в республику стала не Россия, а Франция и Индия.

Почему Индия претендует на роль главного партнёра по ВПК

Индия, которая сама всегда была одним из основных покупателей советского и российского оружия, сегодня одна из самых быстрорастущих экономик, активно развивающих собственный ВПК, и она нуждается в покупателях. Одним из главных покупателей индийского оружия стала как раз Армения.

Одним из главных покупателей индийского оружия стала как раз Армения. Фото © Shutterstock

Как сообщала в конце прошлого года индийская The Economic Times, в 2022/2023 финансовом году индийский оборонный экспорт достиг рекордного уровня в истории — около 16 тысяч крор рупий ($1,924 млрд), что почти на 3000 крор ($360 млн) больше, чем в предыдущем финансовом году, а с 2017-го этот показатель вырос уже в десять раз. По мнению аналитиков, это связано в первую очередь с контрактами на поставку вооружений в Армению, которые были заключены в период с 2020 года. По некоторым оценкам, объем этих контрактов превышает $2 миллиарда. Таким образом Армения действительно становится для Индии главным оружейным покупателем.

Что Ереван купил у Нью-Дели?

Никаких официальных сведений на этот счёт нет. Первые данные о приобретении индийского оружия появились в сентябре 2022 года, однако армянские власти предпочли не конкретизировать, что и в каком количестве купили. Зато некоторый свет пролила индийская пресса.

Как писала всё та же The Economic Times, в сентябре 2022-го было подписано соглашение на сумму $244 млн. По данным издания, заказ включал в себя первый в истории экспорт РСЗО Pinaka — противотанковые ракеты и боеприпасы. Кроме того, отмечалось, что это не первый случай поставок Еревану: двумя годами ранее Индия продала Армении четыре радара Swathi примерно на более чем $42 млн.

В ноябре 2022-го индийская компания Bharat Forge Limited сообщила о получении её "дочкой" экспортного заказа на $155,5 млн на артиллерийские орудийные платформы, которые должны быть произведены в трёхлетний срок. По данным индийских СМИ, заказчиком является Ереван — и речь идёт о поставках 155-мм самоходных гаубиц на колёсном автомобильном шасси MArG (Multi-terrain Artillery Gun) 155 – BR.

В январе прошлого года индийские СМИ сообщили о возможной закупке армянской стороной у Индии систем ПВО. Речь шла о комплексах MRSAM и Akash. Уже в декабре стало известно, что Армения закупит у Индии, помимо ЗРК средней дальности Akash, также 15 систем AAD.

ЗРК "Акаш" Фото © Flickr / Mohit S

Осенью прошлого года также появилась информация о том, что Индия летом поставила Армении первые шесть 155-мм артиллерийских систем ATAGS. По данным индийских СМИ, гаубицы поставлены в рамках заказа на поставку Армении 90 единиц ATAGS на сумму $155,5 млн, при этом контракт предусматривает поэтапную поставку дополнительных 84 буксируемых гаубиц этого типа в течение следующих трёх лет.

Кроме того, в прошлом году в прессе появлялись сообщения о том, что Ереван проявляет интерес к израильско-индийским зенитно-ракетным комплексам MR-SAM, а также к боевым беспилотникам TAPAS-BH-201 (Rustom-II). Почему же армянские власти не афишируют эти сделки?

Что не так с индийским оружием и какие проблемы оно может создать?

Во-первых, индийские системы, по сути, либо являются советскими разработками (те же противотанковые ракеты "Конкурс-М", производимые до сих пор по российской лицензии), либо копируют западные: Индия активно покупает лицензии на сборку и производство ряда узлов и агрегатов. Та же гаубица MArG 155 сделана по образу французской CAESAR и американской М777, а РСЗО Pinaka — это аналог американской HIMARS.

Первый комплектный образец 155-мм/39 самоходной гаубицы MArG 155 – BR разработки индийской компании Kalyani Strategic Systems Limited. Фото © bmpd.livejournal.com

Стоит отметить, что индийские системы до сих пор применялись только самой Индией в приграничных конфликтах с Пакистаном, а некоторые из них ещё даже не встали на вооружение ВС Индии и находятся на испытательной стадии. Зачем покупать аналоги западных вооружений, к тому же не доказавшие своей эффективности? При этом после подписания контракта Нью-Дели не смог наладить своевременного и качественного производства некоторых обещанных видов вооружения.

Не говоря уже о том, что купленное у Индии оружие в 2-4 раза дороже российского. К тому же только за перевод на армянский язык сопровождающей литературы заплачено $2–3 миллиона. Не говоря уже о том, что речь идёт о натовских калибрах, которые не очень-то совмещаются с российскими, являющимися пока что основой вооружения армянских ВС. Или Армения решила окончательно и бесповоротно взять курс на отказ от российского оружия, как это сделал Азербайджан? Но Азербайджан не является членом ОДКБ.

И, да, Азербайджан может себе позволить это финансово — процесс не только не быстрый, но и дорогостоящий. А в Армении просто нет необходимого количества обслуживающего персонала, ремонтной базы, запчастей — всё это нужно создавать с нуля. Потребуется длительное обучение, к тому же индийские системы пока не прошли испытаний в условиях армянского климата. Более 30% последней партии оружия, привезённого из Индии, уже вышло из строя после нескольких выстрелов — и их месяцами не могут отремонтировать. Закупленные артиллерийские установки не были испытаны по линии максимальной дистанции огня.

Помимо того, количество боекомплекта для приобретённых систем не соответствует требуемому в армии минимальному количеству, а сам боекомплект несовместим с другими системами, находящимися на балансе ВС Армении. Логистические моменты сложны и затратны, они не обеспечивают оперативного решения проблем (перемещение специалистов, ремонт, импорт и т.п.).

Закупка индийского оружия — продолжение политики дистанцирования от России?

Большие вопросы к самому качеству индийских систем. Те специалисты, кто непосредственно должен их использовать, крайне недовольны основной массой закупленного у Индии оружия, считая, что подписание контракта обусловлено в первую очередь политическим решением, а не пожеланиями специалистов.

Именно так. Никаких логических объяснений с военно-практической точки зрения у решения о закупке индийского оружия просто не существует. Это чистая политика размежевания с Россией. Странная логика: Ереван обвиняет Москву в неэффективности её гарантий, при этом активно сотрудничает с другими странами, от которых никаких гарантий вообще быть не может. К тому же открытое и демонстративное перевооружение явно не способствует деэскалации и может развязать руки Баку, который воспринимает это как вызов.

Индию можно понять прекрасно: ей — как молодому игроку — на мировом оружейном рынке очень нужны покупатели, кто бы ими ни был. К тому же вооружение Армении — "ответка" Пакистану, который в армяно-азербайджанском конфликте выступает на стороне Азербайджана и, по некоторым данным, помогал не только оружием, но и участием своих военных специалистов.

Мотивация Франции тоже ясна. Эта страна является одним из ведущих оружейных производителей в мире — и ей нужно расширять рынок. Тем более что они зарабатывают на этом бешеные деньги — свою бронетехнику Армении они "впаривают" за 450 000 евро, от этого "щедрого" предложения отказалась даже Украина. Есть и политический аспект — оторвать Ереван от Москвы.

Но понять действия армянских властей, которые рубят сук, на котором сидят, дистанцируясь от единственной гарантии своей безопасности — России, куда сложнее.

Авторы Дмитрий Родионов