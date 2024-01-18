Как изменится судьба женщины, рискнувшей сменить фамилию, — ответ нумеролога Вы никогда не задумывались, какие перемены в жизни могут произойти после замужества? Нет, мы говорим не про новый статус и обязанности. Смена фамилии способна переписать жизненный путь девушки! Как определить, что ждёт, — в материале Лайфа. 18 января, 12:00 Обложка © Shutterstock

Фамилия — это программа, замена которой может внести в жизнь, например, теперь замужней дамы сильные перемены. В более старые времена наши предки знали друг о друге гораздо больше, чем сейчас, и именно фамилия была одним из важных маркеров человека. Считалось, что в ней скрыты родовые сценарии, судьба и карма. По этому принципу одни фамилии считались пригодными для замужества, а других остерегались и под венец с их носителями не спешили.

Также любая фамилия несёт на себе последствия чёрной магии и колдовства. Наверняка вы слышали о родовых проклятиях. Это ещё один важный момент, который стоит проверить и изучить перед замужеством Андрей Харрис Астролог, нумеролог

Но есть и позитивные стороны вопроса, успокаивает эксперт. Например, смена фамилии может принести новые горизонты и умения, значительно улучшить текущие качества женщины. "Всё дело в том, что фамилию можно представить в виде числового кода соответствия. Так, одни коды улучшают и усиливают важные черты девушки, а другие, наоборот, гасят и способны задавить", — рассказывает Лайфу астролог и нумеролог Андрей Харрис.

Как изменится судьба, если сменить фамилию? Фото © Shutterstock

И вот как прямо сейчас можно легко проверить себя и избранника. Но, как поясняет нумеролог, брать фамилию мужа стоит только если её код больше вашего. Тогда обстоятельства вашей жизни только улучшатся. Как это сделать?

Каждая буква соответствует цифре: А — это 1, Б — 2, В — 3, Р — 18, Ч — 21 и так далее, до 33 Андрей Харрис Астролог, нумеролог

Узнав технику проверки, можно вычислить коды своих фамилий. Приведём пример пары: Сергеева — 19+6+18+4+6+6+3+1=63; Мухин — 14+21+23+10+15=83.

Получается, что код мужчины больше, чем изначальный у девушки. А это значит, что вибрации фамилии выше и жизнь женщины в браке улучшится после смены фамилии на Мухину.

Что важно знать перед тем, как сменить фамилию или выйти замуж. Фото © Shutterstock

"Также, если сложить вместе цифры итогового кода фамилии и привести их к односложному числу (например: 126=1+2+6=9), можно узнать, какой будет семейная жизнь", — рассказывает эксперт. И потом даёт расшифровку каждому получившемуся числу.

Получилось число 1 — два толкования. Первое: эгоизм в семье — кто-то тащит одеяло на себя и забывает о партнёре. Второе: максимальное семейное счастье, много детей, все дружат между собой, взаимопомощь, чистая любовь.

— два толкования. Первое: эгоизм в семье — кто-то тащит одеяло на себя и забывает о партнёре. Второе: максимальное семейное счастье, много детей, все дружат между собой, взаимопомощь, чистая любовь. Получилось число 2 — счастье в любви, поддержка, идиллия.

— счастье в любви, поддержка, идиллия. Получилось число 3 — богатство, плодородие, много детей, крепкий род.

— богатство, плодородие, много детей, крепкий род. Получилось число 4 — стабильные, долгие отношения, официальный брак.

— стабильные, долгие отношения, официальный брак. Получилось число 5 — частые скандалы, брани и выяснения отношений. Такой брак изматывает, есть риск развода.

— частые скандалы, брани и выяснения отношений. Такой брак изматывает, есть риск развода. Получилось число 6 — партнёр равно мой лучший друг. Такие люди всегда вместе, взаимопомощь в паре, кармические отношения, их сложно убрать из жизни.

— партнёр равно мой лучший друг. Такие люди всегда вместе, взаимопомощь в паре, кармические отношения, их сложно убрать из жизни. Получилось число 7 — высокий риск обмана, иллюзий, измен. Семья недолговечна или проблемна.

— высокий риск обмана, иллюзий, измен. Семья недолговечна или проблемна. Получилось число 8 — за видимой идиллией скрывается недовольство друг другом, которое растёт каждый год. Риск внезапного ухода одного из партнёров.

— за видимой идиллией скрывается недовольство друг другом, которое растёт каждый год. Риск внезапного ухода одного из партнёров. Получилось число 9 — полная чаша, каждый в паре рад и доволен своей половинкой, отношения исполняют желания.

А чтобы не удариться в панику, увидев несоответствие фамилий или "плохой" прогноз, нумеролог просит успокоиться и вспомнить, что в любом случае вы сами в силах изменить судьбу. А фамилия лишь дополняет ваше влияние. Важно быть к половинке внимательным и не совершать этих запретных действий в браке.