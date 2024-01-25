Вода на Луне: Учёные взбудоражены после анализа загадочного метеорита Планетологи не только заглянули в удивительное прошлое естественного спутника Земли, но и заподозрили, что ему и по сей день есть чем удивить человечество. 24 января, 21:44 Учёные взбудоражены после анализа загадочного метеорита. Обложка © Shutterstock

Этот камень обнаружили в Саудовской Аравии в 2015 году местные жители. Когда он упал на Землю, неизвестно. Весил в общей сложности килограмм и 337 граммов, впоследствии маленький фрагмент откололи для музея, но большую часть материала выкупил один коллекционер. Он решил показать его учёным, чтобы узнать, что это и откуда явилось. И обратился он к молодому и очень увлечённому своим делом американскому планетологу Таре Хайден, которая специализируется на Луне. Она "лунный геолог". Лунолог.

Образец лунного метеорита AP 007, обнаруженного в Саудовской Аравии в 2015 году. Фото © news.westernu.ca / Tara Hayden photo

Так вот, она провела анализ камня и с уверенностью сказала, что это именно лунный метеорит. Дело в том, что на атомном уровне — в соотношениях изотопов химических элементов — у лунного вещества есть такие особенности, каких больше нет вообще нигде: ни в земной породе, ни в каких-либо упавших из космоса других образцах. Только в лунных. Кстати, как рассказали в ГЕОХИ, эта особенность прослеживается и в лунном грунте, доставленном советскими аппаратами, и в грунте, привезённом астронавтами "Аполлонов", и в недавно доставленном Китаем лунном грунте. То есть во всех трёх случаях геологи совершенно ясно видят, что это Луна.

Далее, у геологов есть методики определения возраста породы. К примеру, по количеству в ней какого-нибудь радиоактивного вещества. Поскольку радиоактивные изотопы некоторых элементов распадаются очень долго (вплоть до миллиардов лет), то по их содержанию становится понятно, сколько примерно времени прошло с момента образования породы. Это называется радиоизотопным датированием. И в случае этого лунного метеорита анализ даёт возраст около 4,5 миллиарда лет. То есть он практически ровесник Земли и всей Солнечной системы. Примечательно, что это один из древнейших лунных образцов в распоряжении земной науки. Известны только ещё два такого же возраста. Что характерно, они обнаружились в "добыче" миссии "Аполлон-17", в которой участвовал опытный геолог Харрисон Шмитт.

Но самое интересное, что в этом метеорите нашлись вкрапления апатита, который раньше ни в одном лунном образце ещё не видели. И поскольку в опубликованной научной статье говорится о содержании в этом апатите воды, то надо полагать, что это именно гидроксилапатит — "водоносный" апатит. То есть это такой минерал, в молекулярную структуру которого встроились молекулы воды. Кстати, гидроксилапатит — основной минеральный компонент наших с вами костей и зубов.

Вкрапления апатита в образце лунного метеорита AP 007. Фото © nature.com

По опубликованным данным, в этом лунном апатите содержание воды составляет 2300 на каждый миллион частиц, и это во много раз больше, чем "в среднем по Луне", по примерным подсчётам. Вообще в лунном веществе, по мнению геологов, в среднем 130–300 молекул воды на каждый миллион частиц. К примеру, воду обнаруживали в кусочках лунного вулканического стекла (оно образуется при расплавлении породы). То есть воду в лунной породе видели, но никогда не видели в таком изобилии. А поскольку метеорит очень древний, то, по мнению учёных, он показывает, какой была Луна в самом начале своей истории. Создаётся впечатление, что была она весьма полноводной.

Основная версия происхождения Луны гласит, что она возникла от столкновения Земли с планетой примерно марсианского размера. В космос от удара выбило приличное количество вещества, и из него постепенно собрался наш нынешний естественный спутник. По расчётам, это вещество должно было как минимум 20, а может, и 200 миллионов лет провести в расплавленном виде. Поэтому принято считать, что если вода в нём была, то начисто испарилась. Теперь у планетологов закрались на этот счёт сомнения. Может быть, Луна — не такая уж безводная пустыня.

Карта распределения водяного льда в полярных регионах Луны. Фото © ИКИ РАН

И это открытие дополняет картину, которую составил для мировой науки российский детектор ЛЕНД, созданный в Институте космических исследований РАН и по сей день работающий на борту запущенной в 2009 году межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Этот детектор способен распознавать следы водорода в породе, притом не только непосредственно на поверхности, но и на глубине примерно до одного метра. На основе собранных им данных выяснилось, что, похоже, оба лунных полярных региона содержат в себе довольно внушительные запасы водяного льда. Это стало настоящей мировой сенсацией и весомым аргументом для перехода на новый этап изучения и освоения Луны — теперь космические державы намереваются строить у лунного Южного полюса свои постоянные базы.

Авторы Адель Романенкова