Эксперты ЭИСИ: Эффективная муниципальная власть — тренд госуправления при Путине

Внимание президента Владимира Путина к вопросам местной власти — это продолжение комплексной стратегии по реформе госуправления. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ на тему "Муниципальная политика России: практики, бренды, идентичность".

По словам генерального директора АНО Институт региональных проблем Натальи Линдигрин, повышение эффективности местной политики стало одним из трендов госуправления при Владимире Путине. Президент включил представителей органов МСУ в состав Госсовета, а значит сделал представителей местного самоуправления полноправными участниками формирования государственной политики, отметила она.

Это позволило муниципалитетам поднимать актуальные проблемы развития страны на федеральном уровне. Именно при Владимире Путине местное самоуправление начинает полностью соответствовать своему названию, Наталья Линдигрин.

Муниципальная политика в России продолжительное время привлекала к себе существенно меньше внимания, чем федеральная и региональная. Но сейчас, как отмечают эксперты, всё меняется, и связано это с реализацией президентской стратегии развития: жизнь в малые города вернулась, граждане стали активнее участвовать в управлении. Одним из примеров стал проект "Формирование комфортной городской среды", о котором участникам круглого стола рассказала замдиректора Департамента стратегических проектов Минстроя Юлия Талалайкина.

Миллионы граждан принимают участие в улучшении жизни в своем населенном пункте, люди довольны результатами. Только в 2023 году в проекте приняли участие 25 миллионов человек. В этом году пройдет очередное голосование за выбор территорий, которые будут благоустроены. Когда граждане видят, что благоустройство идет именно так, как они хотят, конечно, их интерес растет. Юлия Талалайкина.

Ещё один проект, который позволяет жителям самим непосредственно участвовать в развитии населенных пунктов — инициативное бюджетирование. По словам председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрея Максимова, граждане реально включились в самостоятельное решение проблем, с которыми они сталкиваются, вопросов развития территории.

"Инициативное бюджетирование стало мощным механизмом для движения вперед. Сейчас через него распределяется 45 миллиардов рублей, количество проектов перевалило за 30 тысяч. Например, в деревне Самодед Архангельской области построили мост именно через механизм инициативного бюджетирование", — рассказал он.

Фокус на муниципальную политику является закономерным этапом президентской стратегии. Об этом говорят и многие другие крупнейшие проекты, которые инициировал глава государства. По словам руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, национальные проекты стали уникальным инструментом для развития территорий, а их результаты фигурируют в изменении общественного сознания.

Важно, что формат нацпроектов будет продолжен. Так, например, до 2030 продлены нацпроект «Безопасные и качественные дороги» и нацпроект «Жилье и городская среда». Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» продлена по инициативе Президента на следующий год. Программа нацелена на территориальное развитие и развитие человеческого потенциала. Дарья Кислицына.

Среди других президентских инициатив, которые реализуются на местах и значительно повышают качество жизни наших граждан, эксперты назвали:

Госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий . Утверждена в 2019 году и продлена по инициативе главы государства на следующий год. Программа нацелена на территориальное развитие и развитие человеческого потен циала.

. Утверждена в 2019 году и продлена по инициативе главы государства на следующий год. Программа нацелена на территориальное развитие и развитие человеческого потен Мастер-планы региональных столиц и агломераций . В 2023 году отдельное внимание было уделено мастер-планам городов ДФО, как итог — Правительство утвердило мастер-планы для 16 городов Дальнего Востока.

. В 2023 году отдельное внимание было уделено мастер-планам городов ДФО, как итог — Правительство утвердило мастер-планы для 16 городов Дальнего Востока. Федеральные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» . Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют с 2012 года. Они нацелены на привлечение медицинских работников в муниципалитеты с населением до 50 тысяч человек. В рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» Президент выступил с инициативой повысить подъемные по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей для врачей, а для фельдшеров, выбравших работу в новых регионах — до 1 млн рублей. Программа «Земский учитель» инициирована в 2020 году и направлена на привлечение педагогов в сельские школы. Во время своего визита на Чукотку Президент предложил продлить ее до 2030 года.

. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют с 2012 года. Они нацелены на привлечение медицинских работников в муниципалитеты с населением до 50 тысяч человек. В рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» Президент выступил с инициативой повысить подъемные по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей для врачей, а для фельдшеров, выбравших работу в новых регионах — до 1 млн рублей. Программа «Земский учитель» инициирована в 2020 году и направлена на привлечение педагогов в сельские школы. Во время своего визита на Чукотку Президент предложил продлить ее до 2030 года. Программа по догазификации населенных пунктов, в том числе — образовательных и медицинских учреждений в муниципалитетах. Ее начали реализовать в конце 2021 года по поручению Владимира Владимировича. Программа является бессрочной. В 2022 году в нее вошли социальные объекты — школы, больницы.