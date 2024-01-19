Какое родовое "проклятие" должен снять ребёнок, родившийся в январе Когда в роду повторяется один и тот же грех, нужен кто-то, способный поменять сценарий. У каждого из нас своя задача, и она в том числе зависит от месяца появления на свет. Что для семьи значит рождение январского ребёнка? 19 января, 07:00 Обложка © Shutterstock

Эзотерики считают, что, во-первых, у каждого человека есть душа, а во-вторых, она приходит в материальный мир со множеством задач. И одна из них — почистить карму рода. Иначе плохо будет всем, в том числе и самому человеку. Что призваны сделать те, кто родился в январе, — сейчас расскажем.

Январь — месяц братьев и сестёр

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Кочуя из одного тела в другое в своих воплощениях, мы, по мнению экспертов, привносим с собой каждый раз опыт прошлых жизней. И, как выяснилось, его можно использовать, чтобы очистить не только свою, но и родовую карму. Таким образом, каждый берётся за определённую задачу для чистки эгрегора своего рода.

Чем чревато нарушение родовой кармы, отказ от выполнения задачи?

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Месяц появления на свет указывает на проблему, тянущуюся из поколения в поколение чаще остальных. Это ошибка или грех, которому чаще всего подвержены члены семьи. Когда негативные энергии заполнят родовой эгрегор на 100%, он может заблокироваться, то есть потокам будет некуда приходить.

Тем, кто родился в январе, следует обратить внимание на наличие в семье братьев и сестёр и прорабатывать ошибку через них. Всё потому, что чаще в роду были предательства именно в братско-сестринских отношениях. И, скорее всего, они приводили либо к исключению человека из родовой системы, либо к его прямой гибели. Январские дети приходят эту родовую карму вывести хотя бы в ноль. Для этого им обязательно нужно опекать, прощать и помогать своим братьям и сёстрам.

Наличием дополнительной блокировки, кстати, может послужить отсутствие других детей в семье. Скорее всего, родители либо разводятся, чтобы перекрыть этот канал отработки кармы для ребёнка (сами того не ведая), либо осознанно отказываются от рождения следующих детей, либо даже идут на аборты.

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В таком случае, конечно, проработать эту задачу через родных братьев или сестёр не представляется возможным. И тогда рождённому в январе важно хотя бы просто помогать представителям младшего возраста. Например, нумерологи советуют взять "под опеку" какого-нибудь стажёра на работе, помогать тем коллегам, которые младше вас даже совсем ненамного.

Как карма может испытывать рождённого в январе, когда брат или сестра есть? Скорее всего, отношения будут выстраиваться с большим трудом. Возможны постоянные разногласия, ревность со стороны январского ребёнка, обиды, нежелание общаться и так далее. Важно понимать, что это и есть среда, создаваемая для решения задачи. Нужно осознанно направлять отношения между родственниками в позитивное русло.

Совет родителям январских детей

Особенная рекомендация для родителей январских детей — внимательней отнестись к другим чадам в семье. Если им "назначен" такой кармический "опекун", значит, и братья или сёстры будут каким-то образом провоцировать проявление заботы либо давать повод для ссор.

На что опираться январскому ребёнку, на какие сильные качества он может рассчитывать

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Скорее всего, у такого человека сильна тяга к знаниям, обучению, постоянному саморазвитию. Он владеет словом. Это человек профессий, где требуется передача информации, например блогер, лектор, журналист, педагог, менеджер, продавец. Однако, чтобы точнее раскрыть все "дорожные знаки" для души человека, рождённого в январе, важно знать остальные вводные.

В любом случае, даже если вы не верите в эзотерические данные, законы обычных человеческих принципов работают всегда. Просто загляните вглубь себя. Может, и правда вам нравится направлять младших, обучать их и помогать. Вдруг это ваше призвание? Посмотрите вокруг — может, те, на чью жизнь вы окажете положительное влияние, рядом?

Авторы Елизавета Терешкова