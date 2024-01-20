Как преумножить и не потерять пенсию на вкладе Банки расширяют линейку вкладов для пенсионеров. К тому же за счёт роста ключевой ставки проценты по ним продолжают расти. Многие экономисты считают, что в феврале ЦБ снова поднимет ставку. Стоит ли держать пенсию на вкладе, как обезопасить и преумножить деньги? 19 января, 21:42 Экономисты рассказали, стоит ли переводить пенсию на вклад. Обложка © Shutterstock

Многие экономисты считают, что цикл повышения ключевой ставки не окончен. В феврале ожидается очередное увеличение. Как бы то ни было, но уже сейчас ставка находится на достаточно высоком уровне — 16%. Соответственно, высокими остаются и проценты по банковским вкладам.

Стоит обратить внимание, что многие пенсионеры не видят разницы между вкладами и депозитами, а она есть. Особенно это касается пожилых клиентов. В результате они могут выбрать в банке не самый подходящий для себя продукт и потерять часть потенциального дохода.

В целом депозит — это более широкое понятие. Оно включает в себя любые ценные вещи, которые передаются в банк. К ним относятся не только деньги, но и, например, ценные бумаги, драгоценные металлы. Вклад — один из видов депозита.

Важно также не путать вклад и накопительный счёт, который представляет собой что-то среднее между вкладом и дебетовой картой. Забрать деньги оттуда можно в любой момент без потери процентов. И это роднит накопительный счёт с картой. В то время как вклад предполагает, что деньги размещаются на определённый срок, в который владелец их не трогает. Даже вклады со снятием и пополнением имеют неснижаемый остаток. Его нельзя забрать раньше окончания срока. За счёт этого доходность по вкладам выше.

Накопительный счёт можно обнулить в любой момент. Он даёт возможность свободно распоряжаться деньгами, но и проценты по нему ниже. Он хорошо подойдёт пенсионерам с небольшими сбережениями, которым деньги могут понадобиться в любой момент и они боятся надолго "замораживать" средства на вкладе.

Пенсионерам стоит обратить внимание на специальные вклады. Они очень популярны у пожилых клиентов. Ставка достигает 16%. Более того, если человек получает пенсию в каком-либо банке, то может получить бонус. Например, плюс один процент к пенсионному вкладу.

— Вклад не несёт в себе рисков. Особенно если это происходит в рамках суммы, возврат которой в любом случае гарантируется государством. В большинстве случаев речь идёт об 1,4 миллиона. Кроме того, пенсионеры, имея деньги на вкладе, могут получать от банка и другие предложения и условия по бонусам, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Наиболее популярны у пенсионеров вклады сроком до года. Так можно быстро маневрировать средствами. Но пожилым людям имеет смысл как минимум треть сбережений положить на "длинный" вклад. Это даст возможность получить по истечении трёх лет максимальную доходность.

Ставки по вкладам сейчас на максимуме. Фото © Shutterstock

Дело в том, что, по прогнозам, Центробанк вскоре начнёт снижать ключевую ставку. По разным оценкам, это может произойти весной или летом. Соответственно, доходность по вкладам начнёт падать. С помощью долгосрочных вкладов можно на какое-то время зафиксировать нынешний высокий процент.

— Пенсионеры однозначно должны выбирать для себя продукты исключительно ликвидные, чтобы легко можно было забрать средства. Разумно отслеживать выгодные депозиты крупных банков, ставки по которым сейчас превышают 15+%. Многие банки предлагают накопительные счета с высокими процентами, но срок по ним не ограничен. Если мы ведём речь про "молодых" пенсионеров, кто имеет опыт работы с инструментами фондового рынка, то они могут рассмотреть для себя ОПИФы и БПИФы облигационные, потенциальная доходность которых в условиях роста ставки стала привлекательной. Такие паи очень легко продать, — рассказала директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.

Авторы Нина Важдаева