Прогноз цен на бензин с 1 февраля: Чего ждут на рынке и как это повлияет на стоимость топлива Сейчас обсуждаются новые меры, с помощью которых можно было бы регулировать цены на бензин. Вплоть до запрета на экспорт. Что происходит на рынке, почему растут цены на бирже и сколько будет стоить бензин на заправках с 1 февраля? 22 января, 21:42 В феврале могут вырасти цены на АЗС. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В начале января произошла авария на крупном НПЗ в городе Кстово Нижегородской области. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране. Из-за временной приостановки работы снизилось производство бензина в целом по стране. Это отразилось и на всём топливном рынке. Впрочем, ситуация с нижегородским НПЗ — далеко не единственный фактор, который может повлиять на стоимость бензина.

— Такие ситуации, как авария на НПЗ в Нижегородской области, происходят, к счастью, нечасто, но этот случай нельзя назвать и каким-либо необычным. Предложение бензина немного сократилось. Но за прошедшую неделю в среднем по РФ бензин в рознице подорожал всего на две копейки — с 54,9 рубля за литр до 54,92, то есть не слишком значительно. Пока на событие отреагировали только биржевые цены на бензин, которые с начала января повысились более чем на 12%. Однако такие скачки цен на бирже происходят нередко, — рассказал директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода.

Он добавил, что биржа должна именно так реагировать на события, связанные с сокращением предложения или спроса. В рознице это не так заметно, поскольку розничные цены сдерживаются демпфером. Впрочем, и они могут немного подрасти вслед за оптовыми. В первую неделю февраля средняя розничная цена литра бензина по России будет на уровне 55–55,5 рубля.

— В самом деле, из-за аварии на нижегородском НПЗ сейчас сократилось производство топлива в России. Этот завод — один из крупнейших в стране. Только за 2022 год через него прошло около 15 млн тонн нефти. Показатель значительный, но это лишь 5% от общего объёма переработки в России за год, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его оценкам, не стоит ожидать больших изменений стоимости топлива на АЗС. Дело в том, что завод остановился не полностью и компания уже пообещала восстановить мощности к весне. Минэнерго, в свою очередь, заявило, что до восстановления НПЗ нехватку топлива будут перекрывать за счёт сокращения поставок на экспорт. В ближайшие два месяца колебания цен на АЗС будут держаться в пределах 1,5–2 рубля за литр топлива.

— На наш взгляд, чрезмерный резкий рост цен нельзя объяснить рыночным фактором. Как следствие, необходим контроль со стороны государства. Причём на федеральном уровне — у региональных властей нет соответствующих полномочий. И чем быстрее, тем лучше. Так, в Минпроме Кемеровской области в ответ на многочисленные жалобы на рост цен предложили обращаться в ФАС, поскольку не могут повлиять на ценообразование на заправках. Видимо, это единственный способ повлиять на ситуацию из оставшихся, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Цена на заправках с 1 февраля подорожает незначительно, в пределах 5% от уже подорожавших за январь цен. Такой прогноз сделал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

— У правительства есть рычаги контроля вплоть до запрета экспорта бензина. Не думаю, что экспортёры будут рады этим мерам. Таким образом, повышать цены на внутреннем рынке им невыгодно, — добавил Николай Переславский.

Авторы Нина Важдаева