Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

"Война неизбежна": Медведев с иронией ответил на заявление Госдепа об Аляске

Мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в Средней Азии

Украинское правительство вздумало на полвека запретить транспортное сообщение с РФ

Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе

В Петербурге выявили два случая оспы обезьян

Лавров: Если Киев прекратит воевать, это сохранит жизни сотен тысяч украинцев

Польша официально отказалась от иска против РФ по авиакатастрофе под Смоленском

Apple обогатила бюджет России более чем на миллиард рублей

Актрису Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве

В Госдуме призвали заблокировать смайлики и эмодзи с признаками ЛГБТ*

Прогноз цен на бензин с 1 февраля: Чего ждут на рынке и как это повлияет на стоимость топлива

Сейчас обсуждаются новые меры, с помощью которых можно было бы регулировать цены на бензин. Вплоть до запрета на экспорт. Что происходит на рынке, почему растут цены на бирже и сколько будет стоить бензин на заправках с 1 февраля?

22 января, 21:42
В феврале могут вырасти цены на АЗС. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В феврале могут вырасти цены на АЗС. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В начале января произошла авария на крупном НПЗ в городе Кстово Нижегородской области. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране. Из-за временной приостановки работы снизилось производство бензина в целом по стране. Это отразилось и на всём топливном рынке. Впрочем, ситуация с нижегородским НПЗ — далеко не единственный фактор, который может повлиять на стоимость бензина.

— Такие ситуации, как авария на НПЗ в Нижегородской области, происходят, к счастью, нечасто, но этот случай нельзя назвать и каким-либо необычным. Предложение бензина немного сократилось. Но за прошедшую неделю в среднем по РФ бензин в рознице подорожал всего на две копейки — с 54,9 рубля за литр до 54,92, то есть не слишком значительно. Пока на событие отреагировали только биржевые цены на бензин, которые с начала января повысились более чем на 12%. Однако такие скачки цен на бирже происходят нередко, рассказал директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода.

Он добавил, что биржа должна именно так реагировать на события, связанные с сокращением предложения или спроса. В рознице это не так заметно, поскольку розничные цены сдерживаются демпфером. Впрочем, и они могут немного подрасти вслед за оптовыми. В первую неделю февраля средняя розничная цена литра бензина по России будет на уровне 55–55,5 рубля.

— В самом деле, из-за аварии на нижегородском НПЗ сейчас сократилось производство топлива в России. Этот завод — один из крупнейших в стране. Только за 2022 год через него прошло около 15 млн тонн нефти. Показатель значительный, но это лишь 5% от общего объёма переработки в России за год, отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его оценкам, не стоит ожидать больших изменений стоимости топлива на АЗС. Дело в том, что завод остановился не полностью и компания уже пообещала восстановить мощности к весне. Минэнерго, в свою очередь, заявило, что до восстановления НПЗ нехватку топлива будут перекрывать за счёт сокращения поставок на экспорт. В ближайшие два месяца колебания цен на АЗС будут держаться в пределах 1,5–2 рубля за литр топлива.

Приближается снижение цен на недвижимость: Сколько будут стоить квартиры на вторичном рынке
Приближается снижение цен на недвижимость: Сколько будут стоить квартиры на вторичном рынке

— На наш взгляд, чрезмерный резкий рост цен нельзя объяснить рыночным фактором. Как следствие, необходим контроль со стороны государства. Причём на федеральном уровне — у региональных властей нет соответствующих полномочий. И чем быстрее, тем лучше. Так, в Минпроме Кемеровской области в ответ на многочисленные жалобы на рост цен предложили обращаться в ФАС, поскольку не могут повлиять на ценообразование на заправках. Видимо, это единственный способ повлиять на ситуацию из оставшихся, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Цена на заправках с 1 февраля подорожает незначительно, в пределах 5% от уже подорожавших за январь цен. Такой прогноз сделал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

— У правительства есть рычаги контроля вплоть до запрета экспорта бензина. Не думаю, что экспортёры будут рады этим мерам. Таким образом, повышать цены на внутреннем рынке им невыгодно, — добавил Николай Переславский.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!