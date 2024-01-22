Гиперопека, нарциссизм и принуждение: Персонажи сказки "Морозко" глазами психолога Как много мы можем не замечать в фильмах или любимых сказках из детства. А если эти картины посмотреть уже во взрослом возрасте, то появляется много вопросов о поведении персонажей. Лайф вместе с психологом разобрал сказку "Морозко", и вот что вышло. 22 января, 15:30 Коллаж © LIFE. Фото © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

В холодную январскую стужу, когда мороз на окнах узоры рисует, а из тепла на улицу и выходить не хочется, невольно вспоминается детская сказка "Морозко". В ней Настенька в лютый холод оказалась в лесу и, казалось бы, могла совсем замёрзнуть, однако понравилась Морозко, и в результате девушка вернулась домой с женихом и богатым приданым.

И вроде бы должна учить нас эта сказка доброте, терпению и скромности. Вот только если посмотреть на историю глазами психолога, то становится не всё так сказочно. Лайф поговорил с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ириной Щербаковой и узнал, почему "Морозко" — только на первый взгляд добрая сказка для детей.

Кадр © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

В основе истории сразу несколько конфликтных ситуаций: проживание в одной семье родных и неродных детей, проблема мачехи и падчерицы, гиперопека матери над Марфушкой, жертвенность отца и Настеньки, нарциссизм Иванушки, жениха главной героини, и воспитание сына без отца, ведь к Ивану обращается Морозко: "Здравствуй, Иван, вдовий сын". Ирина Щербакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Лучше всего эти проблемы показаны в старом советском фильме "Морозко" 1964 года. Те, кто его смотрел, вспомнят Настеньку с красивыми и добрыми голубыми глазами, от которых сердце тает. Однако при всей этой красоте характер у неё, конечно, для нашей жизни не приспособлен. Вспомним сцену, когда она ночью чулки для сестрицы вяжет. Что она делает, чтобы успеть довязать? Она обращается к силам природы. Ей легче зорьку ясную и петуха попросить повременить с рассветом, чем защитить себя перед мачехой и Марфушкой.

Также, кстати, ведёт себя и отец Настеньки: везёт дочь в лес. Он не может перечить жене. Безвольный старик настолько боится её, что единственную родную кровиночку готов жизни лишить: "Не по собственному хотению, а по матушкиному велению". Ирина Щербакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Кадр © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

А Настенька, как подмечает эксперт, безропотно сидит на телеге (не хочет отца обидеть) и остаётся в лесу, чтобы отца мачеха не замучила. "Кстати, в фильме происходит хоть какое-то развитие личности отца. В нём в лесу здоровый гнев просыпается, и мужчина поворачивает телегу обратно к дому со словами: "Пусть она меня хоть кочергой огреет, хоть ухватом, а не оставлю я дочку в лесу", — подмечает Ирина Щербакова. Однако недолго это яркое чувство в нём играет. Увидев уже возле дома, что нет в телеге Настеньки, опять мужчина безропотно остаётся дома, на угрозы отвечает: "Молчу, молчу" и не едет обратно в лес за дочкой.

Кадр © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

А дальше ещё хуже: появляется Морозко, готовый заморозить бедную девушку. И совсем уж холодеет Настенька от его посоха, когда тот произносит: "Хорошая ты девушка, неперечливая". Получается, спасла героиню снова жертвенность, очень ярко здесь эта черта показана. Главная героиня была готова погибнуть от холода, но остаться "хорошей" в глазах Морозко.

Кстати, из-за доброты своей Настенька и была заморожена посохом: кошку пожалела. А ведь её предупреждал Морозко: "Кто посоха моего коснётся, никогда не проснётся". Ирина Щербакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

А теперь, чтобы наглядно увидеть разницу, давайте вспомним про вторую девицу из сказки. Марфуша в ответ на вопрос "Тепло ли тебе, девица?" отвечает как есть: "Холодно, старый, не видишь, что ли?" И за это её Морозко наказывает. Потому что хабалка она, живёт за счёт других, требует жениха и приданого. Зато, отмечает эксперт, ведёт себя честно и прямо. И здоровье у неё, прямо скажем, отменное: так колоть орехи зубами не всякий сможет.

Кадр © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

Что же можно, с точки зрения психолога, увидеть в Иване? По словам кандидата исторических наук, он в фильме показан нарциссом.

Иван представлен этаким нарциссом. Любуется собой, ничего не делает, за что якобы и был наказан старичком-лесовичком. Ведь тот ему перед наказанием произнёс: "Что ты забыл сделать?" И сам же на это отвечает: "Спасибо сказать и земной поклон отвесить". Ирина Щербакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Причём характер Ивана не такой уж плохой. Вот что парень говорит Настеньке про себя: "Не косой, не рябой, за сохой неплохой и в бою не сбою. И плясун, и работник, и рыбак, и охотник". Сейчас мы бы это назвали правильным представлением личного бренда. Однако Настенька отвечает, что не подходит ему, так как хвастаться не умеет. "Вот уж точно! Приди они вдвоём на работу устраиваться, Ивана бы взяли, а Настю, если бы она из-за скромности своей промолчала, нет", — делает интересный вывод эксперт.

В конце сказки всё, как считает народ, было расставлено по своим местам: Настя получила жениха, приданое и коней белогривых. Марфуша вместо приданого получила ворон и свиней тупорылых. Старик и старуха местами поменялись, а Иван за добрые дела человеческий образ вернул.

Кадр © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

"Однако в жизни не всегда происходит так, как в сказке. Ещё в Древней Греции мудрецы говорили: "Характер определяет судьбу", — говорит эксперт. Не всегда, как подмечает специалист, может помощь подоспеть в виде сил природы или добрых личностей, нужно уметь самим за себя постоять и плохих людей на место поставить. И работать над характером своим, не давая никому себя в обиду. Не зря существует такая фраза: "Хочешь преодолеть страх, топай на него обеими ногами".