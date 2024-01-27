Живём как на криовулкане: Учёные поняли, почему на Ямале столько газовых кратеров По мнению исследователей, потепление климата только провоцирует и ускоряет процесс, предопределённый исторически. 26 января, 21:44 Учёные поняли, почему на Ямале столько газовых кратеров. Обложка © Shutterstock

Этот коллаж иллюстрирует ситуацию, которую геологи обдумывают в последние годы. Справа вверху маленькими жёлтыми кружками обозначены газовые кратеры, которые за какой-то десяток лет возникли на расположенных рядом Ямальском и Гыданском полуостровах. Слева карта мерзлоты показывает, что полуострова находятся в зоне вечного холода. Хотя с точки зрения геологии ничего вечного нет, а есть только многолетнее. А внизу — пара примеров этих удивительных зияющих провалов, которые оказались настолько непривычным зрелищем, что их поначалу принимали и за следы падения астероидов, и даже за какие-то внеземные артефакты. Спустя несколько месяцев после появления этих отверстий они заполняются водой.

Местоположение газовых воронок на полуостровах Ямал и Гыдан (справа вверху обозначено жёлтыми кружками) и примеры некоторых кратеров. Фото © eartharxiv.org

Геологи практически сразу поняли, что эти отверстия проделывает рвущийся из недр Земли метан, который накапливался в глубинах миллионы лет. В целом это продукт разложения отмершей органики. Только если в тропиках этот продукт немедленно поднимается в атмосферу, то в зоне вечной зимы удерживается в почве. А поскольку сейчас идёт потепление климата, то самые верхние слои мерзлотной почвы понемногу оттаивают, становятся мягче, а меж тем давление накопленного планетой и естественным образом стремящегося наверх метана остаётся прежним. То есть мерзлота уже местами не вполне способна удерживать в земле все эти огромные вековые газовые накопления. Сначала метан как бы приподнимает над собой почву и образует некий холм, его геологи называют бугром пучения. А потом этот бугор просто лопается, и на его месте возникает "чёрная дыра".

Сравнение спутниковых снимков до (слева внизу) и после (справа внизу) образования первого Ямальского кратера. Фото © Wikipedia

То есть в целом механизм учёным достаточно понятен. Но один вопрос остаётся неразрешённым — подозрительное изобилие таких газовых кратеров именно в этом регионе. Что, больше нигде потепления климата не происходит?

Когда в 2014 году обнаружили самый первый "ямальский кратер", то вскоре выяснилось, что он возник на месте древнего озера. И исследователи тогда решили, что, наверное, метановые запасы там накопились по мере разложения растений и животных в том озере, а теперь они вырвались наверх, потому что мерзлота их больше не может удерживать. А впоследствии точно так же стали думать и про все новые кратеры. Но эта версия не всех устроила, потому что, опять же, можно подумать, что больше нигде в древние времена озёр не бывало.

Поэтому исследователи решили восстановить геологическую историю этого региона, и вот к чему они пришли. В эпоху раннего голоцена, то есть примерно 11–8 тысяч лет назад, когда где-то в других местах было заметно холоднее, чем сейчас, на полуостровах Гыдан и Ямал было, наоборот, на два или даже четыре градуса теплее современного температурного уровня. От этого местная мерзлота могла довольно сильно протаивать и, соответственно, гораздо слабее сопротивляться давящему снизу метану. И он стал в этих местах активнее двигаться наверх и образовывать целые куполообразные пузыри, которые подобрались несколько ближе к поверхности, чем метан в других местах. Позже этот более тёплый период закончился, всё обратно промёрзло полностью, но эти метановые купола так и остались там, куда им удалось добраться. А теперь снова начинается потепление, и местные газовые залежи немедленно предприняли новую попытку бегства из плена мерзлоты и теперь уже, кажется, начинают достигать поставленной цели навеки вырваться на свободу. Надо сказать, что независимо от причин этого процесса он для человечества нежелателен: метан — гораздо более парниковый газ, чем углекислый.

Авторы Адель Романенкова