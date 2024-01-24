Волчья Луна 25 января: Чем опасно первое полнолуние високосного года в знаке зодиака Лев Раз в месяц Луна становится полностью круглой, считается, что время полнолуния всегда особенное. На этот раз событие произойдёт в знаке зодиака водной стихии. Что принесёт с собой Волчья Луна во Льве? 24 января, 05:00 Мистическая Волчья Луна 25 января: чего ждать от полнолуния в знаке зодиака Лев. Обложка © Shutterstock

Грядёт одно из главных эзотерических событий первого месяца високосного года Дракона 2024 — полнолуние. Время, когда можно зарядиться энергией ночного светила, провести магические ритуалы и гадать. Чем Волчья Луна отличается и почему так называется, когда произойдёт полнолуние и в каком знаке зодиака — рассказывает Лайф.

Что такое Волчья Луна, которая наступит 25 января 2024

Чего ждать от полнолуния 25 января или, как его ещё называют, Волчьей Луны? Фото © Shutterstock

Волчья Луна — это энергетически очень сильное время, которое стоит использовать, чтобы завершить начатое или попрощаться с тем, с чем вы не можете согласиться, что уже устарело морально или пришло в негодность физически.

Кстати, никаких свирепых намёков на злость или агрессию из названия ждать не стоит. Полнолуние называется Волчьим, потому как в это время ночные хищники наиболее активны и чаще выходят на неё выть. Есть и другие названия полнолунию 25 января: Тихая Луна, Старая Луна, Холодная Луна, Сенная Луна, Оленья Луна, Грозовая Луна, Медовая Луна.

Когда случится первое полнолуние в январе

Волчья Луна — первое полнолуние в 2024 високосный год. Что такого особенного случится? Фото © Shutterstock

На этот раз у нас будет целый день на подготовку, потому как Волчья Луна наступит в 20:54 по московскому времени. Но так как на улице темнеет рано, то к этому времени можно будет уже увидеть полностью круглое светило на ночном небе.

Чего такого особенного в первом полнолунии високосного года 2024

Волчья Луна — время перемен, а сила високосного года может сделать эти перемены необратимыми. Поэтому в ночь полнолуния, день перед полнолунием и несколько дней после стоит быть очень внимательными к своим поступкам и словам. Елена Нолари — астролог

Как Волчья Луна в Раке и Льве отразится на знаках зодиака

Из-за того что полнолуние 25 января случится сразу после перехода Солнца из знака зодиака Рак во Льва, некоторые могут почувствовать себя более эмоционально. Фото © Shutterstock

Наступит полнолуние 25 января в стыке не только 14-х и 15-х лунных суток, но и знаков зодиака Рак и Лев. Противоречивые стихии — вода и огонь — определённо точно скажутся на всех землянах и представителях зодиакального круга. Да и сам 15-й день лунного календаря считается достаточно агрессивным периодом из-за большого количества скрытой энергии, что вот-вот вырвется наружу.

Полнолуние 25 января — это хорошее время для начала чего-то нового и воплощения в жизнь давних желаний. Поскольку знак Льва связан с нашим сердцем, Волчья Луна даёт возможность наладить отношения с любимыми. Елена Нолари — астролог

Находясь во Льве, под влиянием светила людям захочется больше общаться и развлекаться. Но также есть и риски увлечься азартными играми, экстремальным отдыхом и прочим не совсем безопасным досугом. А ещё можно случайно нагрубить и поругаться с близкими, устроить конфликт.

Но не стоит в эти дни провоцировать или принимать участие в конфликтах, ссорах и спорах. Все эмоции в период полнолуния накалены, а значит, велик риск наломать дров. "Если конфликт назревает и неизбежен, лучше сделать шаг назад и уступить "без боя". Всё равно ничего важного при этом вы не потеряете, а всё, что уступите, позже вернётся", — рассказывает Елена Нолари Лайфу.

Каким знакам зодиака стоит особенно внимательно проживать 25 января, когда будет Волчья Луна. Фото © Shutterstock

Полнолуние 25 января 2024 года будет по большей части происходить в знаке зодиака Лев. Поэтому сильнее всего Волчья Луна окажет влияние на представителей своей же стихии огня — Овна, Стрельца и самого Льва. Но волноваться не о чем, представители этих знаков зодиака перенесут полнолуние спокойно и даже комфортно.

А вот сильнее всего в негативном плане Волчья Луна отразится на носителях знаков зодиака водной стихии — Рыбах, Раке и Скорпионе. В середине недели на них вдруг свалятся не пойми откуда взявшиеся проблемы, удача отвернётся и покажет фигу, да и настроение будет скакать то вверх, то вниз, словно на американских горках.

Также, подмечает эксперт, полнолуние 25 января не лучшее время для важных решений или сделок, так как можно легко поддаться на чужие уговоры или неправильно оценить информацию. Все судьбоносные решения лучше отложить до следующей недели.