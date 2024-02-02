Сигнал из созвездия Тукана: Учёные взбудоражены загадочным объектом в космосе Радиотелескоп в Австралии уловил некое слабое излучение от объекта, расположенного в нашей галактике Млечный Путь. 1 февраля, 21:44 Обложка © Shutterstock

Это шаровое скопление 47 Тукана, оно расположено в одноимённом южном созвездии в 13 тысячах световых лет от нас. Говорят, видно невооружённым глазом и в незасвеченном небе по видимым размерам сопоставимо с полной Луной.

Шаровое звёздное скопление 47 Тукана. Фото © Wikipedia / ESO

На самом деле оно в диаметре простирается на 120–140 световых лет, то есть занимает такое же по объёму пространство, в котором вокруг нас расположены, к примеру, звёзды Большой Медведицы и вообще весьма значительная часть звёзд, которые мы видим в ночном небе. Если бы Солнечная система находилась внутри этого шарового скопления, то небо над нами было бы настолько усеяно звёздами, что нам такое и не снилось даже в самой далёкой от городской засветки местности. Это очень плотное скопление, одно из крупнейших и самых массивных в Млечном Пути. В нём порядка миллиона звёзд. Такие кластеры, наверное, можно было бы назвать микрогалактиками.

Возраст очень многих звёзд в 47 Тукана достигает 13 миллиардов лет. Это означает, что скопление можно считать ровесником самой Вселенной. В общем-то, как и весь Млечный Путь в целом. Такой возраст могут иметь либо маленькие и тусклые красные карлики, либо и вовсе звёзды, уже пережившие свой основной эволюционный цикл, — "перегоревшие" звёзды, от которых остаются их бывшие ядра трёх разновидностей: белые карлики, нейтронные звёзды (пульсары) и чёрные дыры звёздных масс. Но особенно учёных интересует, что представляет собой центр этого скопления. И как раз недавно радиообсерватория в Австралии сделала снимок этого скопления, соответственно, в радиодиапазоне, и на этом снимке отчётливо прослеживается его сердцевина. Это означает, что от самого центра скопления идёт радиосигнал.

Снимок скопления 47 Тукана в радиодиапазоне, внизу — увеличенное изображение центра скопления. Фото © Iopscience

Теперь требуется определить источник этого радиосигнала. Рассматривали все возможные варианты. В том числе много таких, в которых объект просто по совпадению оказался именно в центре скопления. Например, что это может быть двойная звёздная система, в которой белый карлик "поедает" своего компаньона. Или что это на самом деле центр какой-то вообще другой галактики, то есть он находится гораздо дальше скопления. Наконец, что это прославленная своими "пульсирующими" радиосигналами разновидность звёзд — нейтронная звезда, коих в 47 Тукана насчитывают порядка тридцати. И в принципе, этот последний вариант астрономы считают вполне возможным.

Но самый интересный и при этом по характеру радиоизлучения вполне похожий на правду вариант — что это чёрная дыра, притом чёрная дыра невиданного до сегодняшнего дня типа, так называемая чёрная дыра промежуточной массы. Дело в том, что в космосе наблюдают чёрные дыры двух типов: либо массой, скажем, в 5–10 Солнц, то есть те самые сколлапсировавшие тяжеловесные звёздные ядра, либо совершенно гигантские в центрах галактик — сверхмассивные чёрные дыры. К примеру, в центре Млечного Пути находится чёрная дыра массой в четыре миллиона Солнц. Но вот ничего "среднего" между этими двумя типами почему-то не прослеживается. И астрономы давно подозревают, что это "среднее" есть смысл поискать как раз в шаровых звёздных скоплениях. Так вот, в данном случае характер радиоизлучения из центра 47 Тукана позволяет предполагать, что там находится чёрная дыра массой от 54 до 6000 Солнц.

Релятивистские струи, исходящие от полюсов чёрной дыры. GIF © Giphy

Как чёрная дыра испускает радиосигналы? это делает, конечно, не она сама, а находящееся непосредственно около неё вещество. Оно образует вокруг неё так называемый аккреционный диск, а от обоих полюсов вырываются мощнейшие струи этой окружающей плазмы. Вот и излучают. Поэтому эти потоки называют радиоструями или радиоджетами.

Авторы Адель Романенкова