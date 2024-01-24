Миллионы котам и жизнь не того человека: 10 самых странных завещаний, в которые невозможно поверить Завещания обычно воспринимают как сухие юридические документы, но есть истории, полные драматизма, юмора и иногда даже мести. Собрали 10 как раз таких. Достаём попкорн. 24 января, 16:00 Обложка © Shutterstock

Завещания — это не просто документы, в них зачастую скрываются истории, достойные Голливуда. Представьте: вы сидите на прочтении завещания — и вдруг... Какие только удивительные истории не приходилось слышать адвокатам и их клиентам. Вот десятка самых невероятных историй о завещаниях, которые заставят вас удивиться, улыбнуться и даже покачать головой.

1. Театральный финал в стиле мудреца

Рассказ melshole взорвал Интернет. Мужчина, узнав о неверности жены, оформил в завещании её любовника и написал заметку о том, что он никогда не был таким дураком, каким она его считала. Сыну же досталось в наследство "удовольствие работать", чтобы тот осознал, что трудиться далеко не всегда в радость. Сценаристы мелодрам позавидовали бы такому повороту!

2. Горькая правда усыновления

10 невероятных историй о завещаниях, которые вас шокируют. Фото © Shutterstock

История от Chowderhead1 описывает девушку, которая узнала, что её удочерили, только после смерти матери. Причём самым жестоким способом. В завещании она оставила наследство только своим "родным дочерям", а девушку просто исключили. Согласитесь, не самый приятный способ узнать, что ты приёмный ребёнок. Особенно когда от тебя это скрывали всю жизнь.

3. Часы, решающие судьбу

Chronos56 поделился историей доктора, который решил судьбу своих дочерей по дню своей смерти. Согласно завещанию, дорогущие антикварные часы должны были достаться ребёнку, на чей день рождения пришлась бы кончина отца. Интересный подход, и уж точно не тривиальный.

4. Камни и реки Канады

Один клиент юриста по завещаниям, который решил остаться неизвестным, пожелал, чтобы его коллекцию камней развезли по всем рекам Канады. Это уже не просто пожелание, а целое приключение для исполнителей этого завещания. Путешествие по рекам в поисках идеального места для каждого камня… звучит как сценарий фильма!

5. Шутка для неблагодарного сына

Необычные завещания, которые оставят вас в изумлении. Фото © Shutterstock

TyroneSuave рассказал о враче, который вместо наследства оставил своему сыну разбрасыватель навоза. Неприятно. Это не просто знак презрения, а ироничный способ сказать: "Ты получишь только то, что заслужил".

6. Кошачий рай

Ещё один юрист описал клиента, который оставил своих кошек разным людям и завещал деньги на их содержание. Суммы, кстати, были весьма немаленькие. Что делать с таким наследством? Очевидно, устраивать кошачьи пирушки и покупать им только лучшие игрушки.

7. Двойная жизнь и шокирующее открытие

А вот пользователь PrivateEyesWatchingU рассказал о человеке с двумя семьями, люди узнали друг о друге только после смерти… на прочтении завещания. Это как сцена из извращённого телешоу, где тайные жизни раскрываются в самый неожиданный момент.

8. Секретная любовница и удивлённая жена

Как завещания могут стать источником невероятных историй. Фото © Shutterstock

Пользователь porntoomuch рассказал о мужчине, который оставил значительную сумму денег своей тайной любовнице, в то время как его жена ничего не знала. Есть подозрение, что женщине не пришлось ходить убитой горем вдовой… Ярость избавила её от этого.

9. Фермерский ход для дочери

Nerdychick19 рассказала о фермере, у которого было два сына и одна дочь. Парни помогали в семейном деле на ферме, а девочка жила в городе, потому что не считала себя частью подряда. Из-за этого фермер оставил всю тяжёлую технику дочери, чтобы показать: та всегда была частью семейного дела. Это не только наследство, но и признание её важности и равноправия в семье.

10. Горняк и его справедливое наследие

Самые интересные истории про завещания, которые только можно встретить. Фото © Shutterstock

Ещё один анонимный пользователь поделился историей о дедушке-горняке, который оставил своё имущество справедливо всем членам семьи: землю — женщинам, оборудование — мужчинам. Это было не просто распределение имущества, а символ единства и взаимопонимания. И семейное дело осталось единым.

Эти истории показывают, как много можно сказать даже после своей смерти. Завещание может быть последним словом, шуткой, уроком или даже местью. Эти истории — напоминание, что наше наследие и то, как мы его оставляем, могут иметь весомые последствия.

Авторы Сергей Трофимов